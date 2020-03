Sanidad desaconseja ir a la manifestación del 8-M si se tiene tos u otros síntomas respiratorios

El director del Centro de Emergencias Sanitarias Fernando Simón, ha informado este sábado que hay 441 casos de coronavirus en España, 93 más que este viernes, y confirma 8 muertes. Asimismo, preguntado acerca de la manifestación del 8-M convocada para este domingo ha descartado que exista riesgo: "si mi hijo me pregunta si puede ir le voy a decir que haga lo que quiera", ha asegurado, si bien Sanidad desaconseja acudir a quienes tengan tos u otros síntomas respiratorios.

Simón ha explicado que se mantiene el mismo nivel de alerta activado hasta ahora, el de contención, y ha asegurado que "casi todos están asociados a partir de grupos bien identificados, a partir de casos conocidos". Ha vuelto a hacer un llamamiento a la cama si bien reconoce que hay situaciones que preocupan, como el caso de la Rioja, donde se sitúa un importante foco.

Preguntado acerca de la manifestación con motivo del Día de la Mujer convocada para este domingo, el director del Centro asegura que no hay motivo para cancelar el acto dado que es una convoatoria nacional en la que no se prevé la asistencia masiva de personas extranjeras -como sí ocurría en el caso de la maratón de Barcelona que ha sido aplazado a octubre por el coronavirus-.

🔴 Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Hay identificados 441 casos, 93 más que ayer [...] Se han reducido algunas de las zonas con las que había dudas sobre el origen"https://t.co/icHe2Skye4 pic.twitter.com/QFhv4TmSu0 — 24h (@24h_tve) March 7, 2020

Por su parte, el director del centro de Alertas y Emergencia sanitarias, Fernando Simón, habló el pasado lunes sobre el posible impacto en las manifestaciones que se celebrarán este domingo con motivo del 8-M. En primer lugar, aclaró que en España "hasta ahora" se sigue manteniendo el "escenario de contención", por lo que no se contempla suspender eventos sociales, como sería éste.

Eso sí, sí se recomienda cumplir con medidas lógicas, que tendrían que cumplirse en general. Así, no se recomienda asistir a las manifestaciones "con sintomatología respiratoria", "no sólo por el coronavirus". Su consejo es claro: "Que no acuda". Aunque esto debería valer para todas las enfermedades y los virus y llevamos toda la vida diciéndolo, a lo mejor con el coronavirus por fin se consigue. Además, hay que mantener medidas lógicas y sensatas de higiene, como lavarse las manos frecuentemente.