Que el coronavirus sea contigo: un funeral en Vitoria, foco del mayor contagio en España

En la rueda de prensa diaria que ofrece el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el experto siempre trata de proteger al máximo la identidad de los nuevos contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2, sobre todo después del pequeño desliz que tuvo -por el que pidió disculpas al día siguiente- que puso el foco en una iglesia evangélica de Torrejón, en Madrid.

Este viernes, sin embargo, llamaba la atención el excesivo aumento de casos con respecto al día anterior (82 casos nuevos, que aumentaron a lo largo de la tarde) pero, como es habitual en él, Simón tranquilizaba a la sociedad española.

"Este foco se concentra en una comunidad autónoma, o dos pero fundamentalmente en una, en dos núcleos de transmisión bien identificados. Aunque nos preocupa, no ha aumentado el incremento de focos sin vínculo", informaba el ya mediático director de CCAES.

Averiguar qué comunidad autónoma había tenido un aumento de casos mayor en proporción a su población no era difícil: se trataba de La Rioja, una región donde había 12 casos más que el día anterior, que se convirtieron en 21 a lo largo de la tarde y que, sumados a los 17 ya diagnosticados, hacían un total de 38.

Además de preservar el nombre de la comunidad autónoma y del foco concreto del caso, Simón también se calló el origen del contagio masivo, que ha dado a conocer el diario La Rioja. "Simón se había referido, sin citarla, a la comarca de Haro, que es el foco principal de infección en La Rioja y que estaría relacionado con el paciente de 52 años ingresado desde el pasado domingo en el hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, ocho días después de acudir junto a numerosos familiares a un funeral en Vitoria", se leía en el rotativo local.

Así, ese acontecimiento religioso habría provocado que La Rioja rondara a última hora una tasa de 12,5 casos por cada 100.000 habitantes frente al 0,78 nacional, por encima de cualquier otra comunidad autónoma española.

El diario El País fue más allá en su investigación y ha señalado que más de 60 asistentes a la ceremonia y contactos estrechos han resultado contagiados por el patógeno, según los resultados de las pruebas realizadas en el Centro Nacional de Microbiología (CNM). Se trata de 38 personas residentes en las localidades riojanas de Haro y Casalarreina, y al menos otras 25 que viven en la provincia de Álava.

Los datos son confusos porque existe un problema adicional, ya que la mayoría de las personas afectadas son, según ambos diarios, de etnia gitana. Además, La Rioja señala que en Haro se dispararon los bulos, cuando se propagó la idea de que el paciente de 52 años ingresado en Miranda se había fugado del hospital, cosa que no era cierta. Este hombre declaró al periódico local que les habían dicho que en ese funeral había alguien que había regresado de Italia y que sería el paciente cero de ese grupo.

Como dato curioso, y aunque las autoridades riojanas han dejado claro que no hay que tomar medidas extraordinarias y no eficaces como usar mascarillas, la Iglesia sí ha tomado cartas en el asunto. Retirar el agua bendita de las pilas de los templos, no dar la comunión directamente en la boca, suspender el momento de dar la paz con apretón de manos o besos y no realizar actos religiosos o celebraciones que supongan besar reliquias o imágenes son algunas de las medidas que ya han puesto en marcha la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño que, por cierto, hicieron lo mismo en 2009 con la gripe A.