La industria no sólo cambió la vida de la ciudad: la ría se transformó a marchas aceleradas. El auge de este nuevo sector de producción provocó que su caudal se inundase de residuos siderúrgicos, como el metal u otros factores contaminantes. Pero entonces llegaron los 70 y la gran crisis industrial que, en una ciudad impulsada por la siderurgia, dejó unas tasas de desempleo alarmantes. Los terrenos en los que se situaban las fábricas fueron abandonados. Era el momento de darle una vuelta al urbanismo, y las Administraciones se pusieron manos a la obra: el primer paso fue un plan de saneamiento de la ría de Bilbao.

El pasado industrial no era ajeno a la ría. Y es que esta acabó siendo el recipiente de los residuos industriales de las fábricas costeras. Algo que tuvo consecuencias en la calidad de sus aguas. Según la Universidad del País Vasco , durante las décadas de 1980 y 1990 se empezó a observar una disminución en contaminantes. El detonante estuvo en las políticas de protección ambiental, el cierre de las fábricas y la mejora de sistemas de tratamiento de vertidos.

Los datos del Ubegi, el sistema vasco para medir la calidad de las aguas, recogen información sobre las condiciones físicoquímicas del agua. Al analizar una muestra cogida en el Puente de Deusto de Bilbao, se observa cómo la calidad del agua ha mejorado notablemente desde 1993 (el primer año del que se disponen registros). Pero la calidad del agua del Nervión no se refleja solo en los laboratorios: el aumento de la saturación de oxígeno en la ría ha permitido que en 2020 se identificaran 11 especies de peces y 6 de crustáceos en la zona interior del estuario de Olabeaga. En 1993, como indica el Consorcio de Aguas de Bilbao, facilitados por AZTI, no se identificó ninguna especie.

La transformación de la ría de Bilbao, derivada de la desaparición de las fábricas y la mejora de la calidad del agua, ha propiciado también un cambio en el paisaje: las zonas verdes han empezado a ‘florecer’. Algo que, a diferencia de los ya mencionados en Madrid, en la capital vizcaína no ha acelerado ese proceso de gentrificación o expulsión de vecinos. Al menos, como señala Aguado, por el momento. El motivo, explica la profesora de la UPV, es estructural: “Al tratarse de suelo industrial y espacio dedicado a fábricas, no se ha eliminado a la población”. Lo que está sucediendo, asegura Aguado, sería más bien un proceso de “elitización”. Es decir, las nuevas construcciones tienen precios elevados, pero “no se ha expulsado a la gente de la zona porque ya no había”.