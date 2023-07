Qué es la Ley d'Hont: así se producirá el reparto de los escaños del Congreso tras las elecciones generales

Este 23 de julio, España se juega su futuro durante los próximos cuatro años: desde las 09:00 horas de esta mañana se están celebrando las elecciones generales. Los españoles que no hayan ejercido su derecho al voto por correo, papeletas que ya estaban en posesión de las administraciones, tienen que acudir durante este día para emitir su participación en los comicios.

Desde todos los frentes se han calificado estas elecciones generales como una de las más importantes de la historia democrática del país. Para unos es básico y fundamental acabar con el 'Sanchismo' y derrocar a Pedro Sánchez. Para otros, es necesario acabar con el avance de Vox y evitar un pacto con el PP de Alberto Núñez Feijóo. Para gustos, colores y opciones políticas.

Todos los españoles se juegan su futuro y deberán elegir su próximo presidente del Gobierno, así como la formación del resto del Ejecutivo. Tras las votaciones, los colegios cerrarán a las 20:00 horas de la tarde de este domingo, el resultado final determinará cómo queda conformado el Congreso de los Diputados en función a lo que marca el sistema electoral español, el cual está regido por la conocida Ley d'Hont, una norma que cada vez que hay comicios regresa a la mente de los españoles. Pero, ¿sabemos realmente en qué consiste la Ley d'Hont? Lo explicamos.

¿Cómo funciona la Ley d'Hont?

Lo primero que hay que tener en cuenta para saber cómo funciona la Ley d'Hont es que el número de los diputados que se asigna a cada circunscripción también es proporcional. Es decir, se rige en función del número de habitantes. Por ello, el objetivo que tiene esta ley normalmente es sobreponderar el peso de las zonas menos pobladas en las decisiones colectivas.

La Ley d'Hont se define como un método de promedio mayor que lo que persigue es asignar escaños en un sistema de representación proporcional en función de las listas electorales. Esto significa que divide el total de votos obtenidos por los distintos partidos y así se les asigna un número de escaños a los promedios más altos que se han obtenido.

Este sistema electoral de cálculo proporcional divide el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que se cuenta en cada circunscripción. Lo más sencillo para explicar cómo funciona la Ley d'Hont es establecer un ejemplo.

Si en las elecciones en una de las circunscripciones cuatro partidos políticos luchan por conseguir los cinco cargos de diputados disponibles y el número de votos total es de 13.500, esta sería la manera de hacer el recuento. Hay que dividir el número de votos que ha recibido un partido por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Es decir, por los cargos electos que se disputan en cada circunscripción.

Si el partido A obtiene 5.000 votos, estos se dividirán por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Lo mismo se haría con los 4.000 votos que habría recibido, por ejemplo, el partido B. Y así con todos los partidos. De todos los resultados obtenidos, los cinco diputados se asignan a las cinco cifras más altas, independientemente del partido que sean.

La única condición que hay que cumplir para tener representación es lograr un mínimo del 3% de los votos totales. En este caso, el partido A tendría el primer diputado gracias al resultado de 5.000; el segundo diputado correspondería al Partido B por el cociente de 4.000; el Partido C se llevaría el tercer diputado con la cifra de 3.500; el Partido A se quedaría con el cuarto diputado por el resultado 2.500; y el quinto y último diputado sería para el Partido B, con la cifra de 2.000, más alto que todos los cocientes del Partido D. Por lo tanto, el Partido D no tendría representación, el Partido C alcanzaría un único diputado, y los partidos A y B se quedarían con dos diputados cada uno.

Si se produce un empate, el escaño se otorga al partido que cuenta con un mayor número de votos. No obstante, esa posibilidad es muy remota. El sistema más práctico es elaborar dos tablas. Una, con los partidos y los votos obtenidos, y otra compuesta por las divisiones de los votos totales de cada partido por los escaños en juego.

La Ley d'Hont en las elecciones generales en España

Como decíamos, el número de diputados que se asignan a cada circunscripción también es proporcional según el número de habitantes. En España, existen 350 diputados para 52 circunscripciones. Es decir, una por cada provincia. Se asignan, como mínimo, dos diputados por cada y uno para Ceuta y Melilla.

Así pues, se queda un reparto muy multicolor en España, desde los dos diputados de Soria, la provincia menos poblada de España, hasta los 36 de Madrid, la más poblada. Por ello, en Madrid son necesarios 100.595 votos para lograr un diputado de cada partido, mientras que en Soria sólo hacen falta 26.105 votos. Este sistema beneficia a aquellos partidos que tienen mucho apoyo en una sola provincia como sucede con partidos como ERC, Bildu o PNV.

Siempre se ha dicho, por los más críticos con este sistema, que la Ley d'Hont beneficia a los partidos más grandes y a los nacionalistas. No obstante, también permite un acceso más fácil a las formaciones más pequeñas del país.

¿Por qué se llama este sistema Ley d'Hont?

Este sistema, conocido como la Ley d'Hont, se creó a finales del siglo XIX y está vigente, además de en España, en países como Francia, Argentina, Finlandia, Paraguay, Portugal o Suiza. Su nombre hace referencia a Victor d'Hont, un matemático, abogado, profesor universitario y activista político de origen belga.

Victor d'Hont nació en Gante, Bélgica, el 20 de noviembre de 1841, e ideó en 1878 un sistema que pretendía ofrecer un mecanismo proporcional entre los votos que se contabilizan de manera efectiva y la representación parlamentaria.

