Feijóo: "Hay que cambiar al motorista para que España vuelva a ir como una moto"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este sábado en Vitoria en la necesidad de cambiar "al motorista" para que "España vuelva a ir como una moto". El discurso del líder popular ha estado cargado de referencias a la política económica del Gobierno durante esta última legislatura. "Uno de cada cuatro parados jóvenes en la Unión Europea son españoles", añadió.

Feijóo también ha remarcado la necesidad de acometer una rebaja de impuestos durante sus primeros 100 días -en caso de que sea elegido presidente del próximo domingo- para poner fin a la "voracidad fiscal" del actual Ejecutivo.

"Vamos a pasar página a la voracidad fiscal, vamos a bajar los impuestos a aquellos que cobran menos de 40.000 euros, vamos a bajar el IVA de la carne y del pescado. No puede ser que se regale el interrail a personas que pueden pagarlo y no se baje el IVA a los pensionistas que no pueden pagar", aseguró.

