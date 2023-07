Calviño y Teresa Ribera acusan a Feijóo de mentir en el debate y Bolaños lo compara a Trump y Le Pen

Tras el debate de la noche del lunes, las reacciones de los políticos han llegado en cascada. Por parte del Gobierno y del PSOE, tres ministros, Félix Bolaños, Nadia Calviño y Teresa Ribera, y el portavoz parlamentario, Patxi López, han salido a dar la cara.

Bolaños ha recriminado en El programa de Ana Rosa al líder del PP: "Desde ayer Feijóo es uno más de la ultraderecha, no tiene ninguna diferencia con ellos, utiliza las mismas técnicas". Ha hecho también alusión al "sinfín de mentiras" en el cara a cara con el presidente del Gobierno.

El ministro de la Presidencia ha afeado también al líder del PP que siga una estrategia que, a su juicio, es más propia de la ultraderecha de Donald Trump en EEUU y de Marine Le Pen en Francia. Le ha acusado de mentir por asegurar en el debate que Sánchez es uno de los presidentes que menos empleo ha creado, con el que se ha cuadruplicado el precio de la energía o con el que hay menos autónomos.

Bolaños ha destacado también la falta de interés de Feijóo de "no incomodar" a Vox al llamarlo "partido constitucionalista". En cambio, él lo ha calificado de partido en el que hay personas "homófobas, machistas" y negacionistas del cambio climático y de la violencia de género.

También ha rechazado de raíz la propuesta del debate de Feijóo para firmar un acuerdo y que gobierne la lista más votada. El ministro de la Presidencia ha asegurado que es una muestra de "cinismo", porque el PP no ha seguido ese criterio en autonomías como Canarias o Extremadura. Es más, ha afirmado: "En cinismo también ganó Feijóo el debate de ayer".

En cambio, Bolaños ha defendido la actitud de Sánchez en el debate, afirmando que el presidente intentó explicar su gestión al frente del Gobierno.

"Feijóo desaprovechó la ocasión de explicar su programa electoral y no desveló ni una sola medida frente a las propuestas de Pedro Sánchez", ha asegurado por su parte Calviño en una entrevista en Antena 3. La vicepresidenta ha insistido en que el líder del PP "aprovechó para generar bronca y, sobre todo, para mentir".

La vicepresidenta primera también ha ironizado: "No oí ni una sola propuesta de Feijóo... que debe de tener un programa oculto".

Por su parte, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha dado ganador a Sánchez: "Creo que es importante que los argumentos sean reales, que no sean mentiras, que las propuestas de fondo sean presentadas y que el análisis de fondo sea presentado. Es enormemente engañoso trabajar sólo en base a datos falsos más o menos efectistas en la presentación".

Patxi López está "convencido de que el debate lo ganó Pedro Sánchez", ya que "no puede ganar el que insulta y el que no tiene proyecto". Al portavoz parlamentario también le molestó la mención de Feijóo a las víctimas de ETA: "No les importan, solo las utilizan".

La versión del PP

Borja Sémper, portavoz de campaña del PP, y Cuca Gamarra, secretaria general del partido, han concedido entrevistas en las que dan por ganador a Feijóo en el cara a cara.

Sémper ha asegurado que hay "una opinión generalizada" de que líder del PP ganó, y ha señalado que "vimos a un Sánchez nervioso y desorientado en la estrategia, y a un Feijóo que estuvo en su posición de hombre sensato y sereno".

Cuca Gamarra, en la misma línea, ha insistido en que "lo que pudieron ver los españoles fue a un Pedro Sánchez nervioso, desbordado, que se le llegó a ver en ciertos momentos fuera de sí (...) y que interrumpía constantemente".

