Feijóo se compromete a "repoblar el mundo rural" con incentivos fiscales para jóvenes y empresas

Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido en esta campaña a "recorrer los pueblos" de España y ha iniciado su andadura en Corrales del Vino (Zamora) en una de las "provincias --y comarca-- más envejecidas de España".

Para luchar contra este envejecimiento y poder "repoblar el rural" el líder popular se ha comprometido con mayores, jóvenes y niños con políticas de incentivos fiscales y de creación de 'Casas de mayores'.

El líder del PP ha presentado un "plan de apoyo a la España despoblada" con incentivos fiscales para empresas que quieran instalarse en el medio rural. "Si bajamos impuestos para que las empresas se instalen en el rural, mejoraremos la vida de la España despoblada", decía Feijóo en la plaza del pueblo y rodeado de vecinos.

"Si comprar una vivienda en el rural tiene menos impuestos y más ayudas, tendremos la posibilidad de que los jóvenes puedan repoblar el rural", decía Feijóo, comprometiéndose así también con ayudas a los jóvenes de los que decía que si además, podían conseguir trabajo en el rural "cerraremos el círculo".

Con las familias con hijos también se ha comprometido con una medida que consistirá en que todas las "escuelas infantiles y guarderías de este país sean 100% gratuitas" con la ayuda, también de las CCAA que junto con el Estado financiarán en un 50% cada una para lograr el objetivo. "Ese es uno de los mejores legados que puede dejar un Presidente", decía Feijóo que indicaba que esto ya lo había conseguido durante su mandato como presidente de Galicia.

Ayudas a los mayores

Los mayores y el envejecimiento de la población también ha tenido protagonismo en el discurso de un Feijóo que ha sido presentado por Mario Cataño, alcalde de Corrales del Vino, "que venció con seis concejales de siete posibles", decía el líder del PP.

Feijóo se ha comprometido a crear 'Casas del Mayor' en todos los pueblos de España que no cuenten con recursos sanitarios ni sociosanitarios para que "no tengan que terminar por irse a una residencia y cambiar su vida" por no disponer de los medios necesarios en el rural. Además, ha dado las gracias a los mayores porque por ellos "tenemos una España mejor" y se ha comprometido a luchar "contra la soledad".

Ante el envejecimiento y abandono del medio rural por parte de los vecinos mayores por tener que irse a una residencia o porque no pueden afrontar rehabilitaciones en las casas, Feijóo se ha comprometido a facilitar ayudas para "rehabilitar y habilitar viviendas". Además, propondrá a la Administración General del Estado que los mayores tengan preferencia en los servicios públicos.

Contra el 'sanchismo'

También ha tenido palabras para Sánchez, recordándole que para presidir España "tiene que querer a España y gustarle España" y ha criticado la campaña del PSOE de la que dice que se trata de "alejarse de la gente, no estar en los pueblos y no darle la mano a los ciudadanos" en contraposición de la que está haciendo el PP.

Sobre este alejamiento, Feijóo ha bromeado diciendo que Sánchez "ha hecho más viajes en Falcon que pueblos ha visitado" a lo largo de estos años. También ha hablado de los debates, criticando que Sánchez lleve "cuatro días desaparecido" preparando el cara a cara y asegurando que "si quería seis, hubiese necesitado dos campañas".

"Le será difícil convocar a los ciudadanos en una plaza", decía Feijóo que ha prometido llevar al debate del próximo lunes los problemas de la gente como "el precio de los alimentos, la hipoteca y lo que de verdad importa "a la mayoría de los ciudadanos, que tienen menos renta y más dificultades para llegar a fin de mes".

"Pretendo recorrer España para lograr una mayoría sin intermediarios", decía Feijóo que se ha comprometido a "que la mentira no forme parte del Gobierno".

