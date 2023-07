Ana Pastor y Vicente Vallés: "Ya les gustaría a Sánchez y Feijóo ser Haaland y Mbappé"

Atrás quedaron los debates a cuatro. De otro tiempo parecen los careos a cinco. Las alternativas ilusionantes de Ciudadanos y Podemos contra la vieja política quedaron en una ensoñación del pasado. Los sorpassos a PP y PSOE por parte de los nuevos partidos ahora parecen un cuento de ficción, pero no lo fueron. Ahora, Sumar y Vox no aspiran más que a apoyar a los partidos tradicionales en acuerdos de investidura o de Gobierno, pero no son oposición a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en su carrera a la Moncloa.

Con esta coyuntura, el debate más importante de cara a los comicios del próximo 23-J es el que enfrenta a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, este próximo lunes en el grupo Atresmedia (22 horas). El presidente del Gobierno se medirá al líder del Partido Popular por primera vez en un plató de televisión cara a cara.

El debate se llevará a cabo en los estudios de Atresmedia y será moderado por Ana Pastor (La Sexta) y Vicente Vallés (Antena 3). Se emitirá a través de los canales del grupo de comunicación, que prestará su señal a medios online para que incluyan la emisión en sus dominios. También se podrá seguir en Onda Cero y Atresplayer.

Los candidatos de PSOE y PP tendrán 100 minutos para debatir sobre los pactos, la economía, la política social y la de Estado. No habrá teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, ni ningún dispositivo electrónico.

Ana Pastor y Vicente Vallés esperan "una noche de Champions". En la previa, responden a EL ESPAÑOL qué esperan del careo, defienden a la prensa y los periodistas ante el señalamiento en campaña y dibujan una especie de pronóstico sobre el espectáculo que moderarán.

Ana Pastor y Vicente Vallés posan para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

P.—¿Ha vuelto el bipartidismo?

Ana Pastor.—Si el bipartidismo ha vuelto lo van a decidir las urnas. Este Cara a Cara es un reflejo o una respuesta a una petición del grupo. El bipartidismo y su fortaleza lo van a decidir los electores el día 23 de julio.

Vicente Vallés.—Si no recuerdo mal, previo a las elecciones 2015, además de un debate a cuatro hubo un debate a dos, de manera que no es la primera vez que se hace un debate a dos en este periodo. Veremos. En 2015 fuimos pioneros en llevar a un debate a dos partidos que ni siquiera tenían representación parlamentaria, pero era evidente que la tendrían. Ahora, en los últimos procesos electorales se ha visto un crecimiento en los tradicionales. Esto lo deciden los votantes y el día 23 sabremos si va en esa dirección o no.

P.—Quedan tres días y en campaña eso es muchísimo, pero ¿cómo llegan los candidatos al Cara a Cara?

A.—Probablemente, cansados. He escuchado que la estrategia es dedicarle el lunes al debate, pero en los partidos pueden cogerse algún día más para centrarse únicamente en esto. Venimos de una campaña muy intensa para los medios, pero para los políticos también. Así que imagino que tres días, como dices, es poco tiempo, pero a la vez es muchísimo para preparar y para todo lo demás.

V.—A veces, poniéndome en la piel de ellos, no se sabe si es mejor tener mucho tiempo o poco. No sabes si es mejor un aquí te pillo aquí te mato o tener muchos días, que empiezan a generarse dudas sobre qué hacer y qué no. Las cosas se han dado así, porque la convocatoria ha sido muy rápida, sin estar prevista, y todo se ha tenido que improvisar. Tendrán poquito para prepararse, pero va a ser un debate muy interesante porque ya vienen preparados previamente. Se saben sus programas, su situación política y lo que quieren expresar en público.

Pastor sujeta las tarjetas del programa en las manos. Cristina Villarino

P.—¿Cómo definirían a los candidatos?

A.—Podríamos intentar, con errores, definirles por separado. La gran novedad es que les vamos a ver juntos por primera vez y debatiendo. Les hemos visto pocas veces juntos debatiendo, ni siquiera dándose la mano. Nunca les hemos visto debatiendo, cosa que en otras campañas sí hemos visto. Es una incógnita. Según entremos en el plató podremos medir la temperatura de cómo, si interactúan entre ellos, si va a haber más intensidad… Es una incógnita y es una de las grandes bazas del debate, de hecho.

V.—Vamos a verles interpelarse mutuamente. En los debates parlamentarios, el debate está tasado y no pueden intervenir los dos. En este debate puede haber interrupciones por las dos partes. Esa es una novedad a la que se van a enfrentar los dos por primera vez. Es la primera vez en la que asistiremos como espectadores a algo así.

P.—La campaña por momentos parece un juicio a Sánchez y el Sanchismo. ¿Temen que el debate pueda convertirse en una entrevista de Núñez Feijóo a Sánchez?

A.—(Risa) Pues va a depender de cómo vengan cada uno de ellos. Es que no sabemos ni siquiera cómo se lo plantean, y lo agradecemos porque nuestro trabajo es otro. Nuestro trabajo va a ser moderar el debate, que aparezcan los temas que a la gente le preocupan y que le interesan. Lo que ellos decidan hacer les pasará factura para bien o para mal a ellos.

V.—Pero seguro que va a ser un debate. Seguro.

P.—¿Podría salir vencedor del debate alguno de los candidatos que no participa?

A.—Bueno, los partidos suelen medir para no cometer errores y eso les parece una victoria. Creo que van a ser muy observadores desde los lados contrarios, quién no comete errores o cómo de grave es un error en un momento dado en el debate. Pero es todo tan difícil de saber antes… Porque no sabemos en qué modo vienen.

V.—En cualquier caso, los otros candidatos, que no van a estar en el debate, van a estar presentes, aunque no estén físicamente allí. Estarán con toda seguridad, porque tienen que formar parte antes o después en el mecanismo de los pactos, si se tienen que producir, y esa parte también se tiene que debatir. Inevitablemente presentes, aunque no físicamente.

Pastor y Vallés en la entrevista. Cristina Villarino

P.—¿Creen que Santiago Abascal irá con Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz con Pedro Sánchez en el debate?

A.—Mmm… No lo sabemos… La verdad es que es difícil apostar también en eso, porque no sabemos ni dónde ni cómo lo van a ver.

V.—Eso lo van a decidir ellos.

P.—¿Qué temas piensan que se deberían tratar o que interesan a los españoles?

A.—En casa, depende de la circunstancia personal, hay muchas cosas que preocupan. Por ejemplo, el tema económico. Hay muchos asuntos que interesan a la gente y hasta el último minuto no vamos a ver el orden, pero vamos a intentar acertar en los temas que a la mayor parte de la gente preocupan.

V.—El tema de los pactos va a salir, con toda seguridad, aunque no lo planteáramos. Porque inevitablemente entre ellos hablarán de ese asunto y de otros muchos. Los temas que ellos mismos planteen no los tendremos que plantear nosotros y aquellos que sean importantes los plantearemos para que se puedan debatir también.

P.—No van a ser ustedes protagonistas, dicen. Pero, ¿no sienten que ya lo son al menos un poco?

A.—No, la verdad es que no. La presión es toda para ellos. Ellos son los que se presentan a las elecciones y tenemos la suerte de que nos hayan pedido de nuevo moderar juntos este debate. Es mucha responsabilidad, eso sí, pero no por el tema del protagonismo, sino por intentar hacer nuestro trabajo que es lo que Vicente trata de hacer cada día y yo también, como tú y otros periodista.

V.—El protagonismo es de los candidatos. Nosotros tenemos una participación, pero la de un moderador. El protagonismo es de ellos.

P.—En esta campaña se habla mucho del papel de la prensa y su influencia. Cómo ven que se haya llegado al punto de incluir en el programa electoral de Sumar una nueva regulación de la prensa.

A.—Yo a los políticos no les pido que ayuden, les pido que no estorben. Esto es una cosa muy de toda la vida en España. No pasa solo aquí, pero aquí ha pasado desde hace muchos años: intentar convertir a los periodistas en protagonistas. Ha vuelto a pasar en esta campaña.

V.—El hecho de que hayan dicho ellos mismos que ese punto del programa estaba en el lugar donde no debía habla por sí mismo de que no era muy adecuado, lógicamente. Si los propios que lo han puesto lo han quitado, no hay mucho más que decir.

Minutero para los candidatos. Cristina Villarino

P.—¿Se sienten representantes de los dos bloques que lideran Feijóo y Sánchez?

A.—No. Yo me siento representante de la gente que ve habitualmente la televisión, en nuestro caso La Sexta, en el de Vicente de Antena3. Pero en cualquier caso esa noche habrá gente viendo televisión, que siga a esos candidatos o no, que siga o no nuestras televisiones. Somos representantes cada uno de nosotros con nuestras virtudes y nuestros errores.

V.—No solo no nos sentimos, sino que no lo somos.

P.—¿Dónde está la clave para ganar el debate?

A.—Qué difícil eso. Cuando acabe te lo diremos.

V.—Sí, porque además la clave para uno puede ser distinta para el otro. Igual que cuando hemos hecho otros debates, no suele haber una única clave que haga que un candidato esté mejor o peor. Suele haber varias claves y además esto, como somos muy aficionados al fútbol, solemos decir que durante el transcurso del partido suele haber muchos pequeños partidos. Durante un rato puede ir uno mejor que otro y que luego eso cambie, no sabes por qué. Porque un tema beneficie a uno y otro beneficie a otro… Muchas veces cuando acaban los debates unos dicen: ha ganado tal o cual. Yo que llevo unos cuantos, salgo y no lo suelo tener tan claro. En algunas cosas uno ha estado mejor y en otras otro. La victoria para quién. Puede ser una buena victoria de un candidato para los suyos, lo cual quizás no añada tantos votos… Es muy difícil de saber.

P.—Ya que les gusta tanto el fútbol. Con qué dos jugadores podríamos comparar a los candidatos. ¿Mbappé - Haaland, por ejemplo?

(Risas)

A.—Es imposible compararlos y, además, has elegido a dos que no están en esta liga.

V.—A ellos les gustaría ser a uno Haaland y al otro Mbappé, pero esto no es fácil de comparar, porque habría que ver las cualidades defensivas y ofensivas de cada uno. Como moderadores que somos, esto se lo dejamos a otros.

P.—Dice que no están en La Liga. ¿Viene (Mbappé)?

A.—No, digo que de momento no están. Yo en este caso tiro más para nosotros, tiro por el chachismo, de nuestro Chacho, que demos juego y ya está.

Ana Pastor durante la entrevista. Cristina Villarino

