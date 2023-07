Feijóo pide concentrar el voto en el PP de forma masiva para "evitar que las minorias decidan"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo concentrar el voto en el PP para evitar que "las minorías dejen de imponer su criterio" como han hecho, dice el líder de los populares, durante esta última legislatura.

El líder del PP, en un acto en el que presentaba a 'los alcaldes del cambio', ha reprochado, una vez más, al líder del Ejecutivo los acuerdos rubricados con las formaciones nacionalistas estos cuatro años. "El programa oculto de Pedro Sánchez son las exigencias públicas del independentismo. Han encontrado una oportunidad en Sánchez, se jactan de como lo manejan. Debilitar al estado ha tenido un cómplice estos cinco años, que ha sido el presidente del Gobierno", añadió.

Feijóo ha vuelto a incidir en "la importancia de derogar el sanchismo" si es elegido presidente en las elecciones del próximo 23 de julio. "Vamos a renovar la cordialidad social como hicimos con la ley del sólo sí es sí", aseveró.

[Feijóo cuenta su vida: el niño humilde castigado a lavar platos que llevará a su hijo a su aldea natal]

"Quiero que los próximos años sean los años de mayor prosperidad de nuestro país de mayor rendimiento y de volver otra vez a no tener follones a no tener división, no tengo ningún animo de revancha", declaró el líder de la oposición.

Esta mañana, Feijóo presentó un vídeo en el que repasa su biografía política y personal de cara a las elecciones del 23 de julio. En este, el líder de los populares narra su infancia, sus estudios universitarios y su paternidad mientras recorre distintos parajes de la aldea gallega en la que nació, Os Peares, todo ello con el leitmotiv de "haz las cosas bien, sé serio y piensa siempre en los demás".

