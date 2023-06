Daniel Sirera: "Si el PSOE hiciera lo que yo hice en Barcelona, Vox no entraría en los gobiernos"

El regreso de Daniel Sirera a Barcelona ha sido triunfal. El PP le encargó en enero ser el candidato a la Alcaldía. Su trayectoria en Cataluña es profusa. Fue presidente del PP catalán entre los mandatos de Josep Piqué y Alicia Sánchez-Camacho. Y también diputado del Parlament, senador, y concejal del consistorio al que ahora vuelve.

Pero Sirera se encontraba en Valencia, donde ejercía labores muy distintas. Era el jefe de Gabinete y Estrategia de Carlos Mazón, vencedor de las elecciones e inminente presidente de la Generalitat Valenciana.

Su reto el la capital catalana era descomunal. Remontar el vuelo de un partido en horas bajas a solo cuatro meses de las elecciones municipales. Su discurso sonaba a quimera. Prometía apartar de la corporación al independentismo, pero también al "populismo" de Ada Colau.

Pero los votantes situaron al PSOE por delante de los Comunes y otorgaron una holgada ventaja al llamado "bloque constitucionalista", a pesar de la victoria electoral de Junts. Solo restaba maestría en la negociación para que Colau aceptara respaldar a Jaume Collboni sin entrar en el gobierno local, tal y como exigía el PP.

"Hemos logrado que Barcelona no se convierta en ariete del independentismo contra el próximo Gobierno de España", presume. "Y, al mismo tiempo, que el populismo de Ada Colau también esté fuera de la acción de gobierno del Ayuntamiento", agrega.

Pasada una semana de la votación, Sirera lamenta que "al PSOE le interesa que lo que pasó en Barcelona no se sepa y se olvide". Todo para "hacer creer es que el PP solo pacta con Vox".

Y sobre el acuerdo del PP con la extrema derecha en Valencia, Sirera hace un llamamiento a la calma. "El presidente Mazón es una persona que no va a permitir ninguna salida de tono. Ni él ni el partido. Nadie debe temer por los derechos de las mujeres, las personas LGTBI o los inmigrantes", asevera.

Las negociaciones del PP con Vox para formar gobiernos en varias autonomías han hecho olvidar a algunos que hace una semana usted entregó al PSOE la ciudad de Barcelona.

Sin duda, al PSOE le interesa que lo que pasó en Barcelona no se sepa y se olvide. Lo que quieren hacer creer es que el PP solo pacta con Vox, y olvida, o quiere hacer olvidar, que en la segunda ciudad de España ha logrado la alcaldía gracias al PP.

Quizá lo más sorprendente es que ningún líder socialista les ha dado las gracias. ¿A usted se las han dado, al menos en privado?

El alcalde de Barcelona sí me ha dado las gracias en privado, pero es cierto lo que dices a nivel público. El PSOE no es un partido de Estado. Piensa en otras cosas. Y no le interesa para nada que se recuerde que el PP es capaz de anteponer los intereses de la ciudad de Barcelona a los suyos propios. Eso es algo que el PSOE no ha hecho jamás.

El PSOE sí se abstuvo en el Congreso para permitir la investidura de Mariano Rajoy.

Es cierto. Pero aquel no era el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Este PSOE, siempre que puede, lo que hace es pactar con Bildu, con ERC o con el partido de Puigdemont. Ayer mismo, después de haber estado criticándonos semanas diciendo que íbamos a hacer alcalde a Xavier Trias, Meritxell Batet, presidenta del Congreso y candidata del PSOE por Barcelona, le pedía a Carles Puigdemont llegar a un acuerdo para gobernar juntos la Diputación de Barcelona. Eso demuestra la doble moral del Partido Socialista.

Cuando le preguntaron a Sánchez por lo ocurrido en Barcelona, se limitó a decir que Feijóo no podía presentarse como "un estadista", y que esto ya lo había hecho antes Manuel Valls, restándole importancia.

Yo creo que lo que ha hecho el PP en Barcelona es muy importante, porque hemos conseguido que el independentismo no gobierne la ciudad y, al mismo tiempo, que el populismo de Ada Colau también esté fuera de la acción de gobierno del Ayuntamiento.

Pero Jaume Collboni no parece cerrar la puerta a la entrada de los 'comunes' en el Gobierno. ¿Descarta usted esta posibilidad? ¿Se lo han garantizado?

Yo creo que Collboni dice lo que dice porque no quiere reconocer el apoyo del PP, lo quieren minimizar. Pero el pasado jueves Collboni cesó al arquitecto jefe de Barcelona, un cargo que puso Colau y que fue el responsable del caos urbanístico que ha sufrido la ciudad en los últimos años.

No hay un solo concejal de los comunes con área de responsabilidad en el gobierno. Y en los puestos clave que han llevado a Barcelona a problemas graves, como los de urbanismo y movilidad, están siendo cesados sus dirigentes. Estamos trabajando para que Barcelona recupere el empuje que ha perdido en los últimos años.

¿Cree que Collboni cumplirá su palabra con usted?

Yo espero que la cumpla. Entre otras razones, porque a mí solo se me puede engañar una vez. Él adquirió un compromiso, que además fue ratificado por la propia Ada Colau en su discurso ante el pleno municipal y también en un comunicado, en el que dijeron que no iban a entrar en el gobierno y que pasaban a la oposición. Espero que todos cumplan su palabra. Y, especialmente, el alcalde de Barcelona.

"El PP ya está ocupando el espacio de Ciudadanos en Cataluña. La gente nos percibe como el partido útil para derrotar a los separatistas"

Marta Rivera de la Cruz, número 2 por Madrid, afirmó en EL ESPAÑOL hace una semana que "el PP tiene la obligación de ocupar el espacio de Ciudadanos en Cataluña". ¿Qué piensa de esta reflexión? ¿Cree que contribuye a ello la investidura de Collboni?

No es que tenga la obligación, es que el Partido Popular ya está ocupando ese espacio de Ciudadanos. En estas elecciones municipales, Ciudadanos no ha obtenido representación en la ciudad de Barcelona. Los votos de toda Cataluña demuestran que es el Partido Popular el que ocupa ahora esa posición central.

¿Cree que el PP puede llegar a convertirse en un partido mayoritario, como lo fue recientemente Ciudadanos en Cataluña?

El PP ya se ha convertido en la fuerza política central en la casa común de los constitucionalistas en Cataluña. Mucha gente que pudo optar por votar a Ciudadanos ha vuelto al PP en estas elecciones.

Vox, por otra parte, sacó en las últimas elecciones 11 diputados en el Parlament frente a nuestros 3. Y ahora vemos que está retrocediendo. Nosotros hemos subido un 80% en la ciudad de Barcelona y tenemos 4 concejales. Ellos han perdido un 14% y se han quedado en 2 ediles. La gente percibe que el PP es el partido útil para derrotar a los separatistas en Cataluña, tal y como hemos demostrado en esta investidura.

¿Qué PP quiere para Cataluña?

Un PP abierto, útil, que resuelve los problemas de la gente, que cose la sociedad y que impulsa un gobierno para todos. Somos un partido profundamente catalán y profundamente español.

Ernest Maragall (ERC) afirmó que el acuerdo para arrebatar al independentismo la alcaldía de Barcelona supone "un 155 de facto".

El presidente Pere Aragonés pidió hace unas semanas a las fuerzas políticas separatistas que sumaran esfuerzos e hicieran un frente común contra el Gobierno del PP que va a salir de las urnas el próximo mes de julio. Pero lo que ha pasado en la ciudad es que los barceloneses no separatistas hemos sumado fuerzas para que Barcelona no esté al servicio del independentismo ni se convierta en un ariete contra el próximo Gobierno de España.

"Compartimos con Alberto Núñez Feijóo todo lo que iba sucediendo, pero la decisión de apoyar a Collboni la tomó el PP en Barcelona"

¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Intervino Feijóo en la decisión?

Alberto Núñez Feijóo lo que nos dijo fue que hiciéramos lo mejor para Barcelona y que tendríamos su apoyo fuera cual fuera nuestra decisión. Como partido nacional que somos, estuvimos compartiendo las jornadas previas todo lo que iba sucediendo. Pero la decisión se tomó en Barcelona.

Dio la sensación de que había una estrategia nacional, porque al mismo tiempo en Vitoria se le dio también la alcaldía al PSOE para frenar a Bildu.

Se produjo al mismo tiempo porque todo estaba fijado el sábado 17 de junio. En nuestro caso fue una clara apuesta por cerrar el paso a los separatistas, con un elemento añadido en Barcelona respecto a Vitoria: que aquí, en la misma operación, teníamos que dejar fuera del Gobierno a los separatistas y al partido de Ada Colau.

¿Ha sentido el PP la necesidad de exhibir una vertiente moderada tras el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana?

No. Yo le puedo asegurar que lo que ha pasado en Barcelona es la demostración de que somos un partido responsable y de Estado al que le preocupa el interés general de los ciudadanos. Yo tenía el compromiso desde el 10 de enero, cuando inicié mi campaña, de sacar del gobierno a Ada Colau y su gente, y evitar también un gobierno separatista. Y eso fue exactamente lo que hice durante las últimas horas de la negociación para la investidura.

"En el acuerdo de Mazón con Vox están a salvo las líneas rojas de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. No se rebasan"

Sin embargo, ahora, en las negociaciones con Vox, parece que cada territorio va por su lado. En la Comunidad Valencia se ha sido, digamos, condescendiente con Vox, y en Extremadura hay un choque frontal.

Cada realidad es distinta, y en cada comunidad pasan cosas diferentes. También Vox es un partido diferente en cada comunidad autónoma. Es cierto que en la Comunidad Valenciana se ha llegado a un acuerdo rápido. Pero en ese acuerdo están a salvo las líneas rojas de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. No se rebasan esos límites. Es importante que los ciudadanos estén tranquilos. El Partido Popular va a ser un garante de la Ley, de la Constitución y del Estatuto.

Usted fue el jefe de Gabinete y Estrategia de Carlos Mazón. ¿Puede tranquilizar a quienes creen que en la Comunidad Valenciana las mujeres, las personas LGTBI o los inmigrantes van a perder derechos?

Esa es la cantinela que está lanzando el PSOE, que es el principal responsable de que Vox esté en el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Si el Partido Socialista hubiera actuado con la misma responsabilidad con la que yo he actuado en Barcelona, hoy Gobernaría el PP en la Comunidad Valenciana sin la necesidad de un pacto con Vox.

En cualquier caso: el presidente Mazón es una persona que no va a permitir ninguna salida de tono. Ni él ni el partido. El Gobierno de la Comunidad Valenciana va a ser absolutamente respetuoso con la Constitución, con el Estatuto y con todas las leyes. Nadie debe temer por los derechos de las mujeres, las personas LGTBI o los inmigrantes.

El PSOE ha puesto en el centro de la campaña los acuerdos del PP con Vox, pero ha cerrado numerosos pactos con las formaciones independentistas en Cataluña. ¿Los ve comparables a los pactos del PP con Vox?

El PSOE trata de tapar sus pactos vergonzantes con independentistas acusando al PP de pactar con Vox. Yo creo que no se sostiene la comparativa. Los socialistas tratan de gobernar con partidos que no respetan la Constitución de los españoles. Solo tres días después de acusarnos de que íbamos a permitir que un líder de Junts fuera alcalde de Barcelona se pusieron a negociar intensamente con Carles Puigdemont para repartirse la Diputación de Barcelona y muchos ayuntamientos.

"Vox respeta la Constitución y el Estado de derecho. Junts y ERC pretenden la segregación de Cataluña. La diferencia es notable"

¿Qué es peor para usted, pactar con Junts o ERC, o hacerlo con Vox?

Vox es un partido que respeta la Constitución y el Estado de derecho. Tanto Junts como ERC pretenden la segregación de Cataluña, la independencia de una comunidad autónoma y, por tanto, acabar el Estado Español. Creo que la diferencia es notable.

¿Qué le parece el compromiso de Yolanda Díaz de hacer una consulta en Cataluña la próxima legislatura?

Me parece una aberración que una fuerza política que se define como nacional pretenda plegarse a la voluntad de los separatistas. Cataluña no necesita una consulta sobre la independencia. Necesita que haya un gobierno de la Generalitat constitucionalista que se dedique a defender los intereses de los catalanes y del conjunto de los españoles. No a proponer referéndums que solo hacen que romper y dividir en dos la sociedad, las familias y la convivencia catalana.

