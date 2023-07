Pilar Alegría: “El pacto de PP y VOX en Extremadura muestra la incoherencia de Feijóo”

La candidata socialista al Congreso por Zaragoza y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado este mediodía que "el pacto de PP y Vox en Extremadura es la evidencia más clara de la falta de coherencia de Feijóo y refleja cómo en la mentira encuentra su hábitat natural".

Según la responsable socialista, "en menos de 10 días hemos visto cómo esa línea roja que impedía al PP gobernar con un partido que niega la existencia de la violencia de género, la violencia machista, un partido que deshumaniza a los inmigrantes y un partido que está tirando a la papelera la bandera y los derechos LGTBI ha transformado esa línea roja en una alfombra roja para tener sillones contiguos en el gobierno de Extremadura".

Desde Zaragoza, Alegría, que ha hecho hincapié en "el cambio diariamente de criterio de Feijóo" porque "le da igual atún que betún", ha resaltado que ahora, el presidente de los populares había dicho "que no derogaría la reforma laboral" cuando "hace unos meses les escuchábamos decir que la reforma laboral crearía un desempleo desaforado o que esa reforma era completamente contraria a sus políticas".

No obstante, la ministra de Educación ha sostenido que "Feijóo puede decir lo que quiera porque afortunadamente no le va a corresponder ni derogarla ni ponerla en práctica porque sencillamente no va a gobernar en este país".

La portavoz de la CEF del PSOE ha insistido en sus declaraciones en que el PP tiene que "aclarar el sobresueldo" de su líder: "Lo que debería hacer Feijóo es un ejercicio de claridad, de transparencia con la ciudadanía".

Asimismo, Pilar Alegría ha recordado que hasta ahora "lo único que conocemos son unas supuestas fuentes que nos han trasladado una supuesta cantidad, pero nadie del PP, con cara y ojos, con nombre y apellidos, nos ha demostrado con papeles que esa cifra es tal cual y mucho menos Feijóo".

Por lo tanto, ha insistido en que el Partido Popular "no puede pedir a los ciudadanos un acto de fe y lo que tiene que hacer Feijóo es un acto de transparencia con la ciudadanía de este país".

