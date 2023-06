Operación Paso del Estrecho: colas de 11 horas en Melilla anuncian "un infierno" en julio y agosto

Melilla lleva tres décadas acogiendo la Operación Paso del Estrecho (OPE), que permite a los marroquíes residentes en España regresar a su país para disfrutar de las vacaciones de verano. Sin embargo, no han transcurrido ni dos semanas desde su inicio este año y las colas de espera ya superan las 11 horas para vehículos y cuatro para peatones. Se trata de una frontera de apenas quinientos metros cuadrados.

Todo el que entra a Marruecos de manera regulada debe atravesar el paso fronterizo de Beni Ensar, el único abierto tras la Covid-19. "Está todo bloqueado, no se puede pasar. Cuando entran los barcos, tienes que esperar", protesta un ciudadano melillense con familia en Nador entrevistado por este periódico.

El embudo no sólo afecta al turismo y a las familias marroquíes, sino también a los melillenses que trabajan en el consulado, en el colegio de español Lope de Vega de Nador o en empresas del país africano.

Los atascos son más grandes ahora debido a que antes de que Marruecos cerrase las fronteras el 13 de marzo de 2020 por la Covid-19 había cuatro puestos fronterizos abiertos permanentemente. Actualmente, solo está operativo el mencionado paso de Beni Ensar.

Así explica las consecuencias el concejal de Somos Melilla, Amin Azmani: "Se produce un taponamiento insoportable, insufrible. El sábado se pusieron a la cola a las cinco de la madrugada y no cruzaron hasta las cuatro de la tarde. Es una auténtica barbaridad".

Respecto a las largas esperas, la Delegación del Gobierno en Melilla lamenta "las molestias que se están causando a la ciudadanía". Por ello, aseguran que se han puesto en comunicación con las autoridades marroquíes con el objetivo de agilizar estos tránsitos.

"Es en el lado marroquí donde se está dando la ausencia de fluidez", aclaran desde la Delegación a preguntas de EL ESPAÑOL. "En la parte española de la frontera están desplegados todos los medios y efectivos necesarios", añaden.

Marruecos prioriza a quienes vienen por la Operación Paso del Estrecho, destinando hasta cuatro carriles, mientras que los melillenses disponen de un solo carril. "Esto es un desprecio total y absoluto por parte de las autoridades marroquíes", denuncia Azmani.

El político melillense incide en que es legítimo que Marruecos quiera priorizar la OPE, "tan legítimo como que Melilla tiene el derecho a renunciar a esa OPE". "Eso", añade, "o que habiliten el paso fronterizo de Farjana para uso exclusivo de los melillenses y así evitar este taponamiento que nadie se merece".

La posición española

En Melilla no hay constancia de que España haya solicitado formalmente la reapertura del puesto de frontera de Farjana. Por ello, Somos Melilla ha dirigido una misiva al ministro de Asuntos Exteriores, al embajador español en Rabat y al cónsul español en Nador "para que protesten, presionen y busquen la reapertura de este puesto fronterizo".

No obstante, una autoridad de Nador explicita a EL ESPAÑOL que no se puede abrir Farjana "si no quitas el sellado de visado", porque ese puesto fronterizo "no está dotado de la infraestructura necesaria y harían falta dos años para instalarla".

Además, según explica un ciudadano melillense, "el propietario del terreno que servía como zona de embolsamiento para estacionar los coches durante la espera para cruzar la frontera ha prohibido su uso": "Entonces hay que hacer cola y la zona comercial pegada a la frontera está bloqueada. Esto va a ser un infierno a medida que pasen las semanas".

A Melilla llegan de media cinco barcos al día, con más de mil vehículos por barco. "Hay dos papeleras, un contenedor... No hay ni tan siquiera una fuente de agua, ni un punto de sombra, no solo para los que nos visitan, tampoco para los melillenses. Ni siquiera un puesto de enfermería", describe Amin Azmani.

Para Somos Melilla es "una falta de previsión". El líder de esta formación se pregunta por qué la delegada del Gobierno no ha habilitado medidas para aliviar las interminables colas a diario.

Por su parte, la Delegación del Gobierno puntualiza a este periódico que la gestión de la OPE en la frontera es competencia de las consejerías de Infraestructuras y Medio Ambiente de la ciudad autónoma, cuyos consejeros en funciones son Rachid Bussian y Hassan Mohatar, de Coalición por Melilla.

Los melillenses salieron a protestar este martes por las colas, recién comenzada la OPE, que va a durar dos meses y medio más. Hay que tener en cuenta que el tránsito aumentará sensiblemente en los meses de julio y agosto, cuando los marroquíes desplazados por Europa cogen las vacaciones. La protesta organizada nació en dos grupos de WhatsApp que reúnen un millar de personas, donde se comparten cuestiones de la frontera con Marruecos.

