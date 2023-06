Yolanda Díaz se niega a ceder su silla a Sánchez en el cara a cara con Feijóo: "Tiene que ser plural"

Yolanda Díaz acepta el regalo envenenado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y apoya la iniciativa de un debate a tres que incluya también a Pedro Sánchez, pero a nadie de Vox.

Fuentes de Sumar, el partido de la vicepresidenta, confirman que esta opción sigue sobre la mesa y cuenta con el beneplácito de Díaz, que se niega a ceder al PSOE la representación total del espacio de la izquierda.

"Los debates tienen que ser plurales y representar al país", señalan fuentes cercanas a Yolanda Díaz. "Creemos que nuestra propuesta es más completa, pero estamos dispuestos a aceptar la del PP porque se parece más a la España real", concretan.

El pasado 5 de junio Sánchez retó a Feijóo a una batería de seis debates electorales, uno por semana y divididos por temas, que el PP tardó 15 días en responder. La contraoferta llegó en forma de carta firmada por el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El mensaje traía consigo una trampa, y precisaba: "Si la candidata [Yolanda Díaz] delega en él [Pedro Sánchez] la representación del ala del Gobierno que dirige [...] aceptaríamos que el debate fuera con Sánchez y con Díaz, 'a tres' en lugar de 'a dos'". Dicho de otro modo, el PP ofrece dos opciones: u obliga al PSOE a ignorar a Sumar; u obliga a Sumar a imponerse al PSOE.

Esa misma noche, el equipo de Díaz propuso un total de seis debates entre "los cuatro principales líderes que aspiran a la presidencia del Gobierno de España", incluyendo a Vox en la ecuación. Además, la líder de Sumar ofreció "un debate a siete" que incluiría a ERC, EH Bildu y PNV; y varios "debates sectoriales" sobre temas específicos.

"Vamos a hacer los debates que hagan falta, y un debate a tres se parece más a la España de hoy que un debate a dos", precisan fuentes de la candidatura. A mayor número de debates, mejor para la vicepresidenta, que se ve fuerte en el tú a tú con el resto de candidatos y agradecería compartir foco con ellos.

Principalmente, piensan desde Sumar, el problema es que el electorado tiene bastante claro cuál es el modelo de país que quieren el PSOE, el PP y Vox, pero no tiene demasiado claro cuál es el de la vicepresidenta. Uno de los motivos sería la juventud del partido; otra, la amalgama de siglas distintas que lo conglomeran. El plan de Díaz es centrar la campaña en el feminismo, la crisis climática y la Ley de Usos del Tiempo que lleva semanas preparando.

La respuesta del PSOE

El primero en responder a la contraoferta de debate de González Pons fue Santos Cerdán: "No me ha sorprendido que sigáis tratando de alargar este proceso para que no se celebren debates [...] entiendo que las aptitudes de vuestro candidato deben preocuparos mucho para que os estéis tomando tantas molestias y coste reputacional para vuestro partido", respondió el secretario de Organización.

El número 3 del PSOE también tachó de "excentricidad" las condiciones del PP, a quienes acusa de estar ocultando a Feijóo, que estaría ofreciendo "una imagen huidiza y temerosa ante un contraste de ideas tan necesario".

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez aseguró ayer que al líder del PP "le tiemblan las piernas" por no aceptar ya los debates.

"Insto al PP a dar fecha y lugar para los debates electorales. Dejen de dar largas y buscar excusas para decir que no a los debates", dijo Sánchez este miércoles en una conversación organizada por el PSOE entre él y el ministro José Luis Escrivá.

"Hay gente que me dice que la razón que está detrás de estas excusas es que a Feijóo le tiemblan las piernas. Yo al principio pensaba que no, pero ahora tiendo a pensarlo", dijo en la charla.

En contra de las propuestas de Yolanda Díaz, en Ferraz defienden el cara a cara, entre dos, cuantas veces sea posible. Y luego ya se verá.

