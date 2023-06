Elecciones generales 23-J, últimas noticias en directo | Feijóo avisa a Vox: sus candidatos buscarán la fórmula en cada territorio y no pactarán "bajo amenaza"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que cada candidato del PP "sabe lo que tiene que hacer" en su territorio para lograr un gobierno "estable" y buscará la fórmula que concuerde con las circunstancias de cada lugar con el objetivo de "no frustrar las expectativas de cambio" expresadas en las urnas y "no contradecir" los compromisos programáticos del partido. Dicho esto, ha avisado que el Partido Popular no va a pactar "bajo amenaza" ni "por imposición".

Feijóo ha lanzado este mensaje -sin citar a Vox en ningún momento- un día después de que PP y el partido de Santiago Abascal hayan alcanzado un principio de acuerdo en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en Murcia Vox ha acusado a la dirección nacional del PP de pretender impedir un gobierno de coalición en esta región y ha avisado de que ellos no regalarán sus votos, "sea cual sea el chantaje" al que sean sometidos.