Las cinco 'líneas rojas' que Feijóo le marca a Vox para negociar: sin imposiciones y acatando la Constitución

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, enunció este miércoles en Santander los cinco principios "innegociables" que van a guiar a todos los representantes públicos de su partido, a la hora de establecer pactos para garantizar la gobernabilidad de ayuntamientos y comunidades autónomas tras los comicios del 28-M.

Feijóo marcó de este modo cinco líneas rojas para llegar acuerdos con Vox, o con cualquier otra fuerza política: no decepcionar las ansias de cambio expresadas por los votantes en las urnas, el respeto a la Constitución, al programa del PP y a los ciudadanos, con argumentos y sin imposiciones.

"No vamos a actuar bajo amenaza, no vamos a actuar por imposición, no somos el PSOE", advirtió durante su intervención ante la Junta Directiva del PP de Cantabria, "no vamos a pactar cuando nos amenacen, nos impongan o cuando no nos hagan respetar la Constitución o nuestros principios programáticos".

Aunque ha sido precisamente en Cantabria donde el líder nacional del PP ha dejado claro que apuesta por una geometría variable para alcanzar acuerdos en las instituciones. Allí los populares negocian para hacer presidenta a María José Sáenz de Buruaga con la abstención del PRC de Miguel Ángel Revilla.

Si el PP de Carlos Mazón ha alcanzado en tiempo récord un principio de acuerdo con Vox para gobernar la Comunidad Valenciana, en cambio en Murcia los populares han rechazado el pulso del partido de Santiago Abascal, que exigía la presidencia de la Asamblea regional. "No nos pueden meter en el mismo saco que a la Comunidad Valenciana, queremos un gobierno en solitario", ha advertido Fernando López Miras.

Todo ello es coherente con lo defendido este miércoles en Santander por Alberto Núñez Feijóo, que ha recalcado que cada candidato del PP tiene autonomía para negociar pactos que aseguren la gobernabilidad de las instituciones, de acuerdo con los citados principios:

1. No decepcionar

"Lo que sí es común y es innegociable para todos es, en primer lugar, no frustrar las expectativas de cambio de los electores", ha indicado Feijóo. "Porque demasiadas decepciones políticas han tenido los españoles en los últimos cinco años".

2. Programa electoral

En segundo lugar, ha enumerado el líder del PP, sus candidatos no van a "contradecir, en ningún caso, nuestros principios programáticos y electorales. Porque los españoles han visto cómo el sanchismo ha incumplido todos sus compromisos. Nosotros no vamos a traicionar nuestros compromisos electorales ni nuestro programa electoral".

3. La Constitución

El tercer principio planteado por Feijóo es "respetar, desde el primer artículo hasta la última disposición, la Constitución. Y, por tanto, no vamos a pactar con nada ni con nadie que no respete la Constitución Española. Están claros nuestros principios".

4. Respeto a los ciudadanos

En cuarto lugar, ha citado, hay que "respetar a los ciudadanos. Este país necesita recuperar otra vez la tolerancia y olvidarnos del conmigo o contra mí. Vamos a hablar con la gente porque es nuestra obligación para completar nuestras mayorías".

5. Sin imposiciones

Y por último, la negociación se debe desarrollar "siempre con argumentos y no con imposiciones. Si hay respeto al cambio, si hay respeto a los compromisos programáticos, a la Constitución Española y a los ciudadanos, se puede hablar. Si no hay nada de esto, no hay ningún partido que nos pueda imponer nada", ha sintetizado el líder nacional del PP.

No era sólo un aviso a Vox. Alberto Núñez Feijóo también ha utilizado estas palabras para poner en evidencia al presidente Pedro Sánchez, que ha gobernado durante la actual legislatura mediante acuerdos con partidos como ERC y Bildu, que aceptan sólo a regañadientes la Constitución.

En el acto celebrado en Santander, Feijóo ha vuelto a lanzar al PSOE su propuesta de dejar gobernar siempre al partido más votado en toda España, ante la constitución de los ayuntamientos que se celebra este domingo.

Pero, ha agregado, "si nos desprecia, si nos humilla, si no nos deja gobernar aun ganando, daremos estabilidad a los ayuntamientos. Y cada autonomía y cada alcalde sabe lo que tiene que hacer. Porque nadie mejor que el alcalde o la presidenta de la comunidad que ha ganado las elecciones, para establecer un modelo estable en su ayuntamiento o comunidad autónoma".

