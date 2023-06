Azcón y Prohens hacen suyo el órdago de López Miras a Vox mientras el PP sí negocia en Extremadura

Los resultados de las urnas el 28-M provocaron que el Partido Popular tuviera que negociar con Vox para lograr los gobiernos de Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Baleares y Extremadura. De momento, sólo Carlos Mazón se ha asegurado la investidura gracias al pacto con los de Abascal, que entrarán en el Ejecutivo valenciano, aunque para ello han tenido que renunciar a su líder, Carlos Flores.

Sin embargo, la buena sintonía mostrada entre PP y Vox en Valencia no se repite en Murcia. Este mismo miércoles, la formación de Santiago Abascal amenazaba con la repetición de las elecciones después de que López Miras decidiera repartirse con el PSOE los puestos en la Mesa de la Asamblea regional.

En Aragón, Jorge Azcón recoge el órdago de López Miras y mantiene su intención de gobernar en solitario a pesar de haberse reunido con Vox esta misma semana. Por su parte, la candidata del PP en Baleares, Marga Prohens, acudió este miércoles a una reunión con el partido de Jorge Campos y también mantiene su intención de confeccionar un Ejecutivo sólo con miembros de su formación. Además, fuentes de los populares no descartan que se repita lo vivido en Murcia si no se llega antes a un acuerdo.

El acuerdo entre PP y Vox que está más cerca de producirse tras el de la Comunidad Valenciana es el de Extremadura. María Guardiola afirmó que su última reunión fue cordial y que cree que llegarán a un pacto, aunque no desveló si mantendrá su palabra de gobernar en solitario. "Cuando cerremos un acuerdo se verá", aseguró. Además, confirmó una nueva cita con Vox antes de que finalice la semana.

La tensión en Murcia no se ha contagiado de momento a otros territorios, y es que José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Región, ha asegurado que se opondrán a la investidura de López Miras. Para los de Abascal, la presidencia de la Asamblea era una condición innegociable para poder llegar un pacto. Vox prometió a Alberto Garre, expresidente de la Región de Murcia y del PP murciano, ese cargo cuando negoció su fichaje.

Antelo aseguró este miércoles que han "tendido la mano", pero que el PP "acaba de demostrar que quiere una convocatoria electoral".

López Miras, por su parte, respondió afirmando que "Murcia no es Valencia" y que "no hay punto de comparación" entre ambas situaciones, al haber obtenido un 43% de los votos. "Queremos un gobierno en solitario", sentenció. Por el momento, no existe contacto alguno entre ambos partidos y tampoco han nombrado un equipo negociador a pesar de la amenaza de Antelo.

El pulso de Azcón y Prohens

La relación entre PP y Vox es menos conflictiva en Aragón, pero también es tensa. Azcón se reunió con Alejando Nolasco para hablar de un acuerdo programático y de la constitución de la Mesa de las Cortes. Sin embargo, no hubo pacto, ya que Vox quiere la vicepresidencia o la presidencia: le parece insuficiente la secretaría general ofrecida por los populares.

No han querido aún hablar ambos líderes sobre un pacto de gobierno y se han centrado "primero en lograr un acuerdo programático". Azcón sigue insistiendo en su idea de liderar un Ejecutivo en el que no haya presencia de Vox, pero sí que ha querido normalizar la entrada de Vox en los gobiernos, dejando así la puerta entreabierta.

Por su parte, en Baleares, Marga Prohens acudió finalmente en persona este miércoles a la reunión con Vox para lograr un acuerdo que permita su investidura como presidenta. En esta cita, ambos partidos intentaron limar diferencias, después de que la formación de Jorge Campos no acudiera a la primera cumbre prevista al considerar un desplante la ausencia de la líder del PP.

Prohens mantiene su idea de no alcanzar un acuerdo de máximos con Vox y se limita a negociar un acuerdo programático sólo para la investidura. La líder del PP en Baleares insiste en gobernar en solitario, aunque ambos partidos han quedado en continuar con las conversaciones en los próximos días. Eso sí, desde la formación de los populares recuerdan que Vox puede quedarse fuera de la Mesa del Parlament si no logran una abstención para la investidura, tal y como ha sucedido en Murcia.

En Extremadura es donde los objetivos de PP y Vox más cerca están de confluir. Guardiola aseguró que cree que podrá anunciar "muy pronto" un acuerdo con Ángel Pelayo Gordillo, aunque no quiso dar detalles de las conversaciones para dejarlas "en la privacidad por la importancia que tienen".

PP y Vox mantendrán una nueva reunión esta misma semana, y no se descarta que sea entonces cuando se llegue a un acuerdo, aunque queda por saber si con los de Abascal en el Ejecutivo. A la espera de estas conversaciones, Guillermo Fernández Vara, presidente en funciones de Extremadura, ha asegurado que gobernará mientras tanto, porque "lo contrario sería una irresponsabilidad".

