Feijóo pide a Sánchez un pacto para dejar gobernar al ganador del 23-J y no depender de los extremos

Poco después de conocerse todos los puntos del acuerdo entre PP y Vox para gobernar en coalición la Comunidad Valenciana, Alberto Núñez Feijóo volvió a emplazar este jueves a Pedro Sánchez para sellar un acuerdo que permita gobernar a quien gane las elecciones del 23-J y que no tenga así que depender de los extremos.

El candidato popular a la Presidencia, en una intervención ante la Junta Directiva de su partido en Baleares, volvió a mostrar su aversión ante los "pactos Frankestein" y abogó por una "propuesta democrática, limpia, sin trampas ni tapujos" que es la de que gobierne la lista más votada.

Aunque su partido gobernará en Extremadura y en cinco capitales de provincia gracias a acuerdos con Vox u otros partidos, pese a que quedó segundo el 28-M, Feijóo insistió en que mantienen su oferta al PSOE para que "gobiernen los que ganen".

"Le hemos pedido que se abstenga para que gobiernen los que ganen, lo volvemos a hacer hoy, antes de que se constituyan los parlamentos autonómicos; lo volvemos a hacer hoy, antes de que se constituyan los ayuntamientos", dijo el presidente popular.

Previamente, acusó al presidente del Gobierno de "pretender colonizar las instituciones hasta el punto" de que sólo él puede decidir "quién debe gobernarlas en todos los lugares, que es siempre el partido sanchista y sus socios".

Según opinó, la teoría de Sánchez es que "si no gobierna el partido sanchista es que el pacto no está bien hecho". Es decir: "Él decide con quién se puede pactar y con quién no se puede pactar". Al respecto, censuró nuevamente que los socialistas no están en condiciones de "dar lecciones de pactos".

En cuanto a la lista más votada, Feijóo dio por muerto el planteamiento para ayuntamientos y comunidades, porque Sánchez decidió que "esto de que gobierne la lista más votada no es democrático" y que el objetivo del presidente "es que gobierne el que pierde".

El resumen de su rival, incidió, es el siguiente: "Cuando el PSOE pierde hay que repetir elecciones y cuando el PP gana no puede pactar con nadie". "Sánchez dice que donde el PP no tenga la absoluta, lo único que cabe es un gobierno Frankestein o repetir las elecciones", apostilló.

De cara a las generales, y como última bala en esta estrategia, Feijóo lanzó su órdago al líder del PSOE: "¿Está dispuesto a que alcancemos un acuerdo antes de las generales para que gobierne la lista más votada? Yo sí estoy dispuesto como candidato a la presidencia del Gobierno; este es mi pacto y esta es mi propuesta de limpieza democrática en el Gobierno de mi país".

