Andalucía actúa ante el riesgo de tsunamis: su 'Plan de Emergencia' y cuál es la zona con más riesgos

¿Podría llegar un tsunami o un maremoto hasta las costas de Andalucía? Parece una cuestión remota, pero por si acaso, la Junta ha decidido curarse en salud y apostar por la prevención. Por eso, recientemente se ha aprobado el primer 'Plan de Emergencias ante el Riesgo de Maremotos' en la región.

Una decisión que ha sido impulsada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que convierte a la comunidad sureña en la primera de España que se lanza a aprobar un plan de este calado para un desastre natural de este tipo. Una cuestión que ha generado una enorme sorpresa, pero que está fundamentada en una serie de estudios y demostraciones científicas.

Además, este plan se centra en dos zonas especialmente. Son Cádiz y Huelva, las cuales serían las más afectadas a nivel de daños si se produce la entrada de las olas del mar en la costa. Este plan se encuentra avalado por la propia Junta de Andalucía, institución que ha considerado necesaria la implantación de una serie de medidas para la prevención de la llegada de catástrofes como podría ser un maremoto.

¿Por qué Andalucía tiene un 'Plan de Emergencias ante el Riesgo de Maremotos'?

La cuestión más importante sobre este plan de emergencia es delimitar cuáles serían las zonas más afectadas en caso de que se produjera el tan temido maremoto. Ahí, todas las miradas apuntan a Huelva y Cádiz. En el supuesto de que este fenómeno natural se produjera, las grandes olas tardarían en llegar a estas costas entre 45 y 60 minutos.

Parece poco tiempo para poder huir de la zona e intentar salvar, además de la vida, elementos personales y de valor. Este completo informe va más allá y estima, a través de los estudios que han realizado técnicos especializados, que la zona costera comprendida entre Ayamonte y Tarifa sería casi con total seguridad la más afectada.

El informe que maneja la Junta de Andalucía, y por el cual se ha tomado esta drástica decisión, pone de manifiesto el riesgo real que existe en esta zona de España de sufrir las consecuencias que tendría la entrada del mar en la tierra. Un fenómeno que siempre se ha visto lejano en el país, pero que no es imposible que suceda.

"Andalucía presenta uno de los índices de peligrosidad por maremotos más elevados de España, si bien cabe destacar que estos valores difieren sustancialmente en la costa atlántica y en la mediterránea, por lo que resulta imprescindible contar con un plan de estas características". La conclusión es clara: mejor prevenir que curar. Incluso en casos como este, cuando sucedería algo muy sorprendente y poco probable.

Las autoridades andaluzas han indicado que, aunque "probablemente" no se vivirá nunca esta situación, no sería imposible que se produjera, por lo que es muy necesario estar preparados. Andalucía es la región de España que más kilómetros tiene de playa con casi un millar. Son más de 500 zonas de arena en 62 municipios diferentes.

Dentro de la escala global, el riesgo que tiene Andalucía de sufrir un maremoto es medio. No obstante, el simple hecho de ser la comunidad con mayor cantidad de playa de España le hace ser la zona del país más sensible a esta cuestión. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha transmitido que este es un plan "sin precedentes y necesario" en el que se ha trabajado durante más de dos años. "Ahora, las playas de Andalucía no solo serán las mejores, también serán las más seguras".

¿Qué incluye el 'Plan de Emergencias ante el Riesgo de Maremotos' de Andalucía?

El plan aprobado por la Junta de Andalucía, considerado como un programa muy específico y técnico, incluye, además de vías de evacuación, puntos de encuentro para que la población se reúna en lugares seguros de cada una de las playas de la costa andaluza.

Este programa, que se ha definido como un compendio de medidas muy "innovador", incluye una completa estrategia que ofrece mapas de peligrosidad por calado, arrastre de personas o tiempo de llegada de la ola. También añade un mapa de vulnerabilidad de los edificios de las diferentes localidades.

Imagen de la zona oeste de Málaga tras haberse visto afectada por un tsunami.

Dicho mapa incluye el territorio de la comunidad que va desde el municipio de Ayamonte, en Huelva, hasta San Juan de Terreros, en la provincia de Almería. El programa asegura que existe una lista de 22 municipios, 10 de la provincia de Huelva y otros 12 de la provincia de Cádiz, que serían los que mayor índice de peligrosidad tienen. En estas zonas, las olas serían de cinco a ocho metros de altura y se introducirían unos doce metros en la tierra. La orografía de la zona hace ver que las inundaciones serían muy prolongadas en el tiempo.

La zona de Andalucía que menor riesgo tiene es la que se acerca al mar Mediterráneo. Allí, las olas no superarían los cinco metros de altura y el impacto sería menor. No obstante, las personas de esta zona tendrían menor tiempo de reacción, ya que las olas llegarían en un periodo de entre 10 y 30 minutos. A pesar de esto, las prevenciones estipuladas para esta zona son las mismas. Todas serán incluidas en el Catálogo General de Playas que la Junta publicará este mes.

Una de las partes más importantes de este plan que ha aprobado la Junta de Andalucía recientemente hace referencia al servicio 'EsAlert', también conocido como '112 inverso'. Este sistema permite enviar directamente al teléfono móvil de cualquier ciudadano de la comunidad o de una determinada zona un mensaje de aviso del acercamiento de un maremoto o de que existe riesgo de ello. Además, junto a este mensaje, en la alerta también se recibe un pequeño programa de medidas a adoptar para protegerse en situaciones límite.

¿Qué objetivo tiene este plan de emergencias contra maremotos?

Este complejo plan que ha aprobado la Junta de Andalucía ha contado con la colaboración de instituciones como la Unión Europea o la Universidad de Málaga y se ha marcado una serie de objetivos. Desde clasificar las áreas de costa andaluza en función de la peligrosidad a concretar la estructura organizativa y funcional para la intervención en emergencias por tsunamis pasando por catalogar los medios y recursos específicos disponibles.

Este plan marca las directrices a seguir ahora por los diferentes ayuntamientos para elaborar planes de actuación en ámbito local y también los cursos de formación específica que recibirán los miembros de los operativos que tendrán que intervenir llegado el momento de hacer frente a una catástrofe natural de estas proporciones.

