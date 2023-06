Sémper dice que no darán "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia sobre la mujer en Valencia

C. Gómez

El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado este jueves que no habrá "ni un paso atrás" en el próximo Gobierno autonómico que van a formar el PP y Vox en la Comunidad Valenciana en la lucha contra "la violencia que se ejerce sobre las mujeres", tras el acuerdo entre ambas formaciones en el que se habla de erradicar la violencia "intrafamiliar".

"Veremos al final en qué queda todo, vamos a ir paso a paso. Lo que es mucho más importante que la denominación de las cosas, que no digo que no sea importante, es que no se dé ni un paso atrás", ha defendido el dirigente 'popular' en declaraciones a los medios antes de participar en el diálogo Por una cultura libre y creadora de libertad, junto al diplomático y escritor, Juan Claudio de Ramón.

Según ha explicado Sémper, tanto España como Occidente "en general" tienen "un problema con la violencia que se ejerce sobre las mujeres". "Es un problema muy serio y real. Que existe, que no se puede negar. Y los poderes públicos están obligados a dar una respuesta razonable. Por encima y más allá de la denominación que tengan las diferentes consejerías o diferentes responsabilidades políticas", ha expresado.

En este contexto, el portavoz de campaña del PP ha garantizado que donde gobierne el Partido Popular, en este caso en la Comunidad Valenciana, no habrá "ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra que afecta principalmente a las mujeres".

El acuerdo para formar gobierno en la comunidad ha dejado fuera al candidato por Vox en las elecciones, Carlos Flores, que fue condenado por maltrato a su exmujer. Pese a la salida de Flores para presentarse en la lista de Vox al Congreso de los Diputados en los próximos comicios del 23-J, el pacto entre ambas formaciones ha sido duramente criticado por la oposición.

"Les debería dar vergüenza. Me da igual que esté sentado en la Consejería del Gobierno de la Comunidad Valenciana o lo traigan aquí de cabeza de lista", declaró el martes Pilar Alegría. La ministra de Educación recalcó que lo que han hecho es "absolutamente bochornoso" y recordó que Vox es un partido que "dice que no existe la violencia machista".

"Violencia intrafamiliar"

"Para más gravedad tienen en sus listas a un señor que está condenado", subrayó.

En este sentido, destaca que el acuerdo programático evita hablar de "violencia de género" o "violencia machista" y emplea únicamente el término de "violencia intrafamiliar".

"Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas", reza el punto número 43 del texto, que se ha conocido este jueves.

