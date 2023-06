Sánchez pretende hacer en seis semanas tantos 'cara a cara' como en 45 años: en 2019 se los negó a Casado

Pedro Sánchez ha comenzado esta semana lanzando un órdago a Alberto Núñez Feijóo: "Le espero el próximo lunes". El presidente del Gobierno aprovechó un acto sobre los Fondos Europeos para plantear un cara a cara semanal con el líder del Partido Popular.

Sánchez afirmó que ya ha aceptado cuatro propuestas de medios de comunicación y que está dispuesto a añadir otros dos debates más para sumar un total de seis hasta la celebración de las elecciones generales el próximo 23 de julio.

Ahora bien, su propuesta no tiene precedentes ni en España, donde se han celebrado seis en 45 años de Democracia, ni en Europa. Tampoco en Estados Unidos, donde ha habido un máximo de cuatro cara a cara entre los candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, y para encontrarlos hay que remontarse a los años 60.

Pedro Sánchez afirmó horas después ante Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia, que en el país nórdico se habían celebrado hasta doce debates televisados y varios cara a cara.

[Sánchez busca marcar la agenda, mostrar "falta de programa del PP" y hacer una campaña bipartidista]

Lo cierto es que en Suecia, durante las elecciones generales de 2022, sólo hubo dos enfrentamientos directos entre el actual primer ministro y la líder del Partido Socialdemócrata, Magdalena Andersson, que fue la ganadora de los comicios a pesar de que luego no pudo gobernar. Sí hubo otros cinco debates, pero fueron entre los ochos principales partidos.

El PP no tardó en rechazar estos seis cara a cara a través de Borja Sémper: "España no está para excentricidades". El portavoz, además, indicó que Sánchez "está más a gusto en los platós de televisión que en la calle". A pesar de ello, Feijóo debatirá contra Sánchez, pero "cuando toque" y en campaña.

Sin cara a cara desde 2015

Desde 1978 se han celebrado seis cara a cara en España. Dos entre Felipe González y José María Aznar en 1993, dos entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en 2008, uno entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Rajoy en 2011, y uno entre Sánchez y Rajoy en 2015. Todos ellos suman los mismos debates que este lunes ha propuesto el presidente del Gobierno al líder del PP.

Hace solo cuatro años, Sánchez negó a Pablo Casado cualquier cara a cara. Para las elecciones generales de 2019, sólo aceptó dos debates a cuatro en abril, que incluían a Albert Rivera (Ciudadanos) y a Pablo Iglesias (Unidas Podemos), y otro a cinco en noviembre, que añadió a Santiago Abascal (Vox).

De hecho, Sánchez afirmó en el programa de 'Julia en la onda' de Onda Cero que "los debates debían ser a cinco". La Junta Electoral excluyó en abril de 2019 a Vox de la propuesta realizada por Atresmedia. Después de ello, el dirigente socialista decidió no participar en él y sí en el que organizaba Radio Televisión Española. "Participaría en los dos si el formato fuera distinto", sentenció.

A pesar de su rechazo a realizar dos debates, la presión de los otros partidos hizo que Sánchez, finalmente, diera marcha atrás a última hora y aceptara ambos. Sin embargo, añadió que "hubiera preferido realizar un único debate entre las principales formaciones". Cuatro años después propone seis en mes y medio.

El PSOE también acusó al PP de ser un partido "de no tener cultura de debates". La frase fue de José Luis Ábalos, por aquel entonces secretario de Organización, que zanjó el asunto afirmando que no iban a ir "a remolque de las estrategias de otros" porque "no coincidían con la suya".

[El PP rechaza los seis 'cara a cara' que pide Sánchez con Feijóo: "España no está para excentricidades"]

El primer cara a cara de la Democracia en España se dio el 24 de mayo de 1993 entre el entonces presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Felipe González, y el presidente del PP, José María Aznar. Una semana después, el día 31, tuvo lugar el segundo y último. En la campaña de 1996 no hubo ninguno.

El segundo cara a cara entre González y Aznar tuvo más de 10,5 millones de espectadores, marcando entonces un hito en la política española. Para el siguiente enfrentamiento televisado entre los líderes del PSOE y del PP hubo que esperar 15 años. El 25 de febrero de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy protagonizaron el que es hasta la fecha es el debate más visto de la historia en España.

Un total de 13.043.000 espectadores vieron ese cara a cara. Zapatero y Rajoy también tuvieron un nuevo cara a cara el 3 de marzo de 2008, aunque fue menos seguido y no superó los 12 millones de audiencia.

Rajoy es el líder político que más cara a cara ha protagonizado en la Democracia: cuatro.

En 2011, el líder de los populares se midió con Alfredo Pérez Rubalcaba antes de unas elecciones que terminó ganando. El último cara a cara hasta la fecha fue el de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, el 14 de diciembre de 2015. Casi ocho años después, el ahora presidente del Gobierno propone seis, uno por semana, a Feijóo.

Sin precedentes en Europa

En Europa tampoco existe precedente alguno de organizar seis debates entre los dos líderes principales. En Reino Unido hubo dos en las elecciones de 2019 entre el conservador Boris Johnson y el laborista Jeremy Corbyn.

En Alemania, en los comicios de 2021, se celebraron cinco debates a tres y sólo hubo un cara a cara, pero no participó la CDU, y fue entre Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, y Annalena Baerbock, candidata de Los Verdes.

Por su parte, en las últimas elecciones presidenciales francesas sólo hubo un cara a cara entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen.

[Sánchez pide seis "cara a cara" con Feijóo antes del 23-J porque "sólo hay dos presidentes posibles"]

En los comicios de Italia celebrados en 2022 también existió un único debate entre los dos candidatos de la extrema derecha, Giorgia Meloni, y de la izquierda, Enrico Letta.

Tampoco en EEUU se han dado tantos debates como propone Sánchez a Feijóo. En las elecciones de 2022 tuvieron lugar dos cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden, y en 2016 se celebraron tres entre el propio Trump y Hillary Clinton.

La vez que más debates se organizaron fue en la campaña de 1960 con cuatro enfrentamientos dialécticos entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Lo más habitual, en las presidenciales estadounidenses, es que se produzcan tres debates entre los candidatos a presidente y uno entre los futuribles vicepresidentes.

