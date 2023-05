Bruselas señala a España por incumplir plazos con los fondos UE y no revelar los 100 mayores receptores

Hace un mes, el vicedirector general de Asuntos Económicos de la Comisión Europea advirtió al Gobierno de España. Ya llegaba tarde, porque acababa el mes de abril y "aún no han llegado los datos". Era 26 de abril cuando Declan Costello lanzaba el aviso. Este martes, 23 de mayo, la Comisión publicó el informe sobre la ejecución de los fondos de recuperación al que le obliga la ley europea y en él no aparece la información de España: ¿Quiénes son los 100 mayores beneficiarios de los fondos NextGenerationEU? No se sabe; se sigue sin saber.

El Gobierno de España ha sido criticado por el Comité de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo ante la falta de información sobre "cuánto dinero de los fondos europeos ha llegado a la economía real". Pero no sólo eso, sino que una vez más ha incumplido los plazos que le impuso Bruselas. Antes del final del mes de abril, Hacienda debería haber entregado a la Comisión, al menos, los datos de las 100 entidades (empresas, organizaciones o contratas) a las que se le han adjudicado, de momento, los proyectos más voluminosos dentro del Plan de Recuperación. [La Eurocámara pide saber el destino de los fondos UE ya ejecutados y pensiones "sostenibles de verdad"] Pero no lo ha hecho, y eso que España fue el primer país de entre los Veintisiete que recibió ayudas, ya en 2021. De hecho, fue el único Estado miembro al que Bruselas le desembolsó el primer tramo -de dinero de los más de 180.000 millones de euros previstos para nuestro país- hasta 2026. Es más, empezando los primeros y manteniendo ese ritmo en las solicitudes, el Gobierno de Pedro Sánchez aparece en el informe publicado por la Comisión como el que más ayudas directas ha cobrado hasta ahora: algo más de 37.000 millones. Más transparencia La idea de hacer pública una lista con los 100 mayores beneficiarios por país partió de la negociación del programa 'RePowerEU', un anexo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Lanzado hace ahora un año, Bruselas movilizó con él nuevas ayudas específicas para la transición energética y el cumplimiento de los compromisos de emisión neta de gases nocivos. Unos planes acelerados por la necesidad de garantizar la autonomía estratégica de la Unión en su desconexión urgente de los combustibles fósiles procedentes de Rusia. La invasión de Ucrania había sacudido todas las estructuras de la UE desde febrero de 2022. Durante la negociación del RePowerEU, se introdujo una enmienda, impulsada por la eurodiputada española de Ciudadanos Eva Poptcheva, para lograr "mayor transparencia" de los Estados miembros. Según declaraciones de la política liberal, la idea era que cada país se comprometiera a proveer de un listado con todos los beneficiarios de estas ayudas. La eurodiputada Eva Poptcheva (Cs) interviene ante el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. E.E. Pero ante la negativa del Consejo -es decir, los gobiernos de los Veintisiete-, se acordó dejarlo en un listado de los 100 mayores beneficiarios. "Pero incluyendo todos los fondos del Mecanismo de Recuperación", explica la europarlamentaria a EL ESPAÑOL. "El Gobierno alardea de transparencia en ejecución de fondos europeos. Sin embargo, vuelve a incumplir uno de sus compromisos con Europa y se retrasa en la publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios", lamenta Poptcheva. "Es preocupante que el Gobierno no sepa quiénes son esos 100 mayores beneficiarios. Y me preocupa todavía más que lo sepa, pero no quiera hacerlo público". La Comisión celebró este consenso, porque le facilitaba la presión a los Veintisiete para que entregaran información sobre el mayor programa de gasto e inversión de la historia de la Unión. Y, sobre todo, para el primer programa en la historia de la UE en la que Bruselas emitía deuda pública común ante los mercados. "Queremos que este programa funcione", explica a este diario Monika Hohlmeier, "y para ello hay que ser muy rigurosos con la transparencia". La eurodiputada popular alemana es la presidenta del Comité CONT. [Entrevista - Hohlmeier, la 'mujer de negro': "La rebaja de la malversación es lo opuesto a la 'tolerancia cero'"]

Lo que Pedro Sánchez, en una carta firmada junto a ocho jefes de Estado y de Gobierno,- había impulsado -ya en marzo de 2020, en pleno confinamiento- como los eurobonos o los coronabonos se convirtió en un mecanismo novedoso. La misma UE operaría como un Estado comprometiendo su solvencia para pedir prestado una enorme cantidad de miles de millones que pudieran sacar a Europa de la crisis, a través de reformas e inversiones. El MRR, mecanismo que ahora incluye -entre otros- los NextGenerationEU y el programa RePowerEU, es una apuesta muy generosa y a la vez muy complicada que "exige total transparencia", como insiste Hohlmeier. La llamada mujer de negro lideró la misión que el pasado febrero examinó -y suspendió- la ejecución de los fondos en España. El Gobierno no responde Las estadísticas que hizo públicas la Comisión este martes -un día antes de que haga público su informe del llamado semestre europeo, en el que pondrá deberes, una vez más, a Moncloa- están actualizadas hasta la última semana. El país más rezagado en mandar sus datos a Bruselas fue Eslovenia, el pasado 17 de mayo. Es decir, que aunque el plazo oficial se cumplía con el fin del mes de abril, el Gobierno de Sánchez aún podría haber atrasado el envío de la información un par de semanas más. Pero no lo hizo. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda, que es el interlocutor con la Comisión Europea para la gestión de los fondos UE, para saber si la información se envió más tarde o simplemente aún no se han remitido los datos a la Comisión. A pesar de la pregunta explícita, EL ESPAÑOL no ha obtenido respuesta del departamento de María Jesús Montero. Según consta en el real decreto aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre de 2020 -aquél que, un mes después, pasó el trámite del Congreso sólo gracias a la inexplicada abstención de Vox- Hacienda es la encargada de negociar, recibir y transmitir las comunicaciones con Bruselas. La única contestación recibida por EL ESPAÑOL de un portavoz del Ministerio fue para remarcar que España no es el único Estado miembro incumplidor. [Sánchez gestiona fondos UE sin control externo desde hace 2 años gracias a una argucia en el Congreso] Efectivamente, sólo 10 países han entregado su lista de 100 mayores beneficiarios en Bruselas: Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Hungría -una mera formalidad, porque Budapest no ha cobrado un euro de los fondos, retenidos por sus problemas con el mecanismo de condicionalidad respecto al Estado de derecho-, Italia, Letonia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia. Destaca entre los cumplidores el Gobierno de Giorgia Meloni, en Roma. El de Italia es comparable al Gobierno de Sánchez por dos razones: primero, porque es, junto a España, el país más beneficiado por los fondos NextGenerationEU -al haber sido los dos países más duramente golpeados por la pandemia de la Covid-. Y segundo, porque entre ayudas y préstamos, Italia es el Estado miembro que más dinero ha recibido de Bruselas hasta el momento: más de 66.000 millones de euros. De los 153 billones que ya ha entregado Bruselas, sólo cuatro países no han recibido aún ni un solo euro de los fondos de recuperación. Uno de ellos es la citada Hungría, que tiene los fondos retenidos por Bruselas -Budapest está sometida a procedimientos de sanción por su retroceso democrático-. El segundo es Polonia, en una situación, condenada por el Tribunal de Justicia de la UE por haber situado la ley nacional por encima de la comunitaria. Los otros dos son Irlanda y Países Bajos, que de momento no han considerado necesario acudir a estas ayudas de la UE. Dublín es la capital con mejor comportamiento económico en los últimos años de la UE, con un alza del 13,6% del PIB en 2021 y del 12% en 2022. Ámsterdam, por su parte, aloja a uno de los gobiernos llamados frugales en la UE, es líder de quienes abogan por un regreso a las reglas fiscales restrictivas, y no sólo retrocedió poco durante la pandemia (-3,9%), sino que se recuperó en menos de un año (+4,9% en 2021) y mantiene un gran ritmo de crecimiento (+4,5% en 2022), aun sin recurrir a las ayudas de Bruselas.