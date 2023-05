La Eurocámara critica la ejecución de fondos UE en España: "Aún no sabemos dónde está el dinero"

El Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo (CONT) ha presentado un informe de ejecución del Presupuesto de la UE "muy crítico" con la Comisión. No solo porque "un año más, crece la tasa de error, y ya son muchos seguidos", sino porque el ejercicio estudiado es el de 2021, "el primero con fondos de recuperación". Y aunque "el mecanismo es muy complicado", según admitió Monika Hohlmeier, "es nuestra obligación controlar todo el dinero de la UE y a día de hoy, todavía no sabemos dónde están los 11.500 millones de euros entregados a España de los fondos NextGenerationEU en 2021".

La política popular alemana es la presidenta del Comité CONT y lideró la misión de eurodiputados que visitó España el pasado mes de febrero para examinar la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). "Esta visita era muy importante", ha explicado, "porque es una enorme cantidad de dinero la que la Comisión va a entregar a los Estados miembros y porque nos iba a servir de primera evaluación para un mecanismo tan complejo como el MRR".

Hohlmeier ha destacado que al ser España el único país que recibió pagos de los fondos europeos en 2021, las reuniones con ministros, consejeros autonómicos, empresarios, ONG y periodistas "fueron muy esclarecedoras" de los problemas que se deberán arreglar "en los próximos ejercicios y lo antes posible".

Para la presidenta del Comité de control presupuestario hay dos aspectos que "no son aceptables". El primero, que pasado año y medio desde el cierre del ejercicio 2021, ni el Gobierno español haya sido capaz de "desglosar qué proyectos se han ejecutado y cuánto dinero ha llegado a la economía real". Y el segundo, que la Comisión Europea no haya "colaborado adecuadamente" hasta que, tras la misión a España, los problemas fueron tan evidentes.

"La última vez que pregunté por el dinero fue hace tres semanas", ha recordado Hohlmeier. "Y hoy todavía no he recibido ningún dato", ha remarcado en una clara crítica al Gobierno de Pedro Sánchez. "No es de recibo que la Administración no cuente con herramientas informáticas ágiles e interoperables para facilitar búsquedas agregadas que informen al ciudadano y a las instituciones" del destino de cada uno de esos fondos.

Además, Hohlmeier sugirió otras "preocupaciones graves". Una de ellas, el hecho de que se estén gastando fondos de recuperación en partidas de gasto corriente, como ha publicado este periódico con respecto a subvenciones a los agentes sociales. "Debe quedar absolutamente claro que todo el dinero europeo debe ir a proyectos con valor añadido europeo, no a partidas del presupuesto nacional ordinario", ha clamado.

Otro problema grave detectado en España, "y en otros Estados miembros", es el de la excesiva burocracia que está ralentizando la ejecución del MRR. "Algunas Comunidades Autónomas españolas nos explicaron que tenían que mandar sus datos, en lugar de introducirlos en una plataforma común con el Gobierno central". Es más, el informe definitivo de la Eurocámara crítica que "se mandan datos por email, en hojas Excel, o en otros sistemas porque la plataforma informática del Ministerio de Economía no es compatible con la del Ministerio de Hacienda ni tampoco con la del de Derechos Sociales".

A su lado, el componente del informe, Jeroen Lenaers (neerlandés, también del Partido Popular Europeo) remarcaba que "hace falta encontrar un equilibrio entre la agilidad administrativa y el control de cada céntimo". De hecho, hay muchos países que "aún no han recibido un céntimo de los fondos de recuperación ", ha remarcado Hohlmeier, "cuando se supone que eran para recuperar a los Estados miembros tras la pandemia, que ya va quedando lejos en plena crisis por la guerra rusa en Ucrania".

Según refleja el informe, la clave debe encontrarse en "mejorar las herramientas así como reforzar las plantillas y las capacidades" de los funcionarios. Tanto a nivel estatal como comunitario.

Críticas a la Comisión

Hohlmeier ha cerrado su rueda de prensa criticando duramente a la Comisión. "El comité CONT fiscaliza la ejecución presupuestaria de Bruselas", ha recordado, "pero de inicio no querían darnos ninguna información sobre el MRR". Eso ya se ha "solventado", ha dicho, "al menos en parte". Pero dado que los fondos de recuperación se ejecutan a nivel estatal, Hohlmeier exigió al Ejecutivo de Ursula von der Leyen (alemana como ella, popular como ella) "más colaboración" y sobre todo, "igualdad de trato entre países grandes y pequeños".

Según la eurodiputada, existe la sospecha de que Bruselas está utilizando a algunos países pequeños "como ejemplo" y está haciendo la vista gorda "con otros grandes" que, como España, no han sido capaces de hacer explicar "si ha llegado y cuánto dinero lo ha hecho a la economía real" de los fondos del MRR. "Eso no es admisible, y la Comisión es responsable de defender los intereses financieros no sólo de la Unión, sino de sus contribuyentes". Más ante la aparición de un mecanismo nuevo responsable de la entrega de cientos de miles de millones de los fondos de recuperación.

