La España 'desconectada': 800.000 ciudadanos no pueden votar al PP y PSOE en Cataluña y País Vasco

Hay que tener madera de héroe para ser candidato del PP en algunas poblaciones del País Vasco como Zumárraga (Guipózcoa), donde pistoleros de ETA asesinaron en agosto de 2000 al concejal de este partido Manuel Indiano, sobre el que descargaron 13 disparos en el pecho, en el interior de la tienda de golosinas que regentaba junto a su hermana.

Allí ha dado el paso un joven estudiante de Derecho de 18 años, Jon Echevarría, que encabezará la lista del PP en las elecciones municipales del 28-M. "Ya conoces el arrojo de los jóvenes", explica el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, "Jon es un valiente, me dijo: contad conmigo, ponme donde quieras".

La banda terrorista ETA anunció oficialmente su disolución en mayo de 2018. Había cometido su último atentado una década antes en Palmanova (Mallorca), donde asesinó a dos guardias civiles con una bomba lapa. Pero el partido heredero de los pistoleros, Bildu, sigue ejerciendo las coacciones y la intimidación contra sus rivales políticos en numerosos rincones del País Vasco y Navarra.

Cerca de 800.000 españoles no pueden votar a ninguno de los principales partidos constitucionalistas, el PP y el PSOE, en municipios de Cataluña, País Vasco y Navarra en las elecciones del 28-M.

El PP ha logrado presentar candidaturas en la práctica totalidad de los municipios de Álava, en 50 de los 88 municipios de Guipúzcoa (lo que alcanza el 88% del censo) y en 89 de las 112 poblaciones de Vizcaya (lo que supone el 93% del censo de la provincia). Pero para completar estas listas, ha precisado la colaboración de militantes de toda España y el apoyo de numerosos dirigentes nacionales, que cierran de forma simbólica algunas de sus candidaturas.

Como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cierra la lista de Bilbao, donde este sábado ha protagonizado un acto electoral junto a Iturgaiz y a la candidata a la Alcaldía, Esther Martínez. El PSOE vasco presenta en estos comicios cifras similares: 48 en Álava; 89 en Vizcaya y 70 en Guipúzcoa.

"Tenemos votos, pero no tenemos candidatos", se lamenta el dirigente del PP Carlos Iturgaiz, "hemos hecho un gran esfuerzo para no dejar huérfanos a nuestros votantes. En algunas zonas del interior de Guipúzcoa y la costa oriental de Vizcaya es heroico presentarse por el PP".

Éxodo de 200.000 vascos

"ETA ya no mata, pero manda", añade el dirigente popular, "claro que sigue existiendo miedo al nacionalismo radical. Te marcan, te señalan, si tienes un negocio te lo boicotean. Mucha gente me dice: yo os voto, pero no me pidas que vaya en las listas, porque eso me crea un problema con mi familia, mi trabajo o mi cuadrilla de amigos".

Isabel Díaz Ayuso recordó en una reciente intervención que el País Vasco todavía sufre la huella del imperio del miedo impuesta durante décadas por ETA y su entorno: "Se expulsó de decenas de miles de vascos y a sus familias a los que se mataba, amenazaba, secuestraba, extorsionaba con el llamado impuesto revolucionario o se señalaban sus negocios para que tuvieran que cerrar o para que sus vecinos los marginaran".

Como consecuencia de ello, muchos "acabaron marchándose y se alteró el régimen electoral para siempre. De ahí que en muchos municipios vascos aún impere la ley del silencio. Así fue la repugnante operación de limpieza étnica e ideológica emprendida por ETA". El Foro de Ermua cifró en 200.000 los vascos que abandonaron definitivamente la región huyendo de la violencia, lo que ha alterado el mapa electoral.

Así se han construido auténticos guetos en el País Vasco y Navarra, en los que el entorno de Bildu celebra con impunidad los homenajes a terroristas que salen de prisión.

No es casual que Bildu haya incluido en sus candidaturas a 44 terroristas de ETA, siete de ellos condenados por delitos de asesinato, señala al respecto Iturgaiz: "Alardean de ello, ETA quiere imponer su sello, que es el hacha y la serpiente. Es su forma de decir: son nuestros gudaris, nuestros asesinos, nuestros verdugos".

Aunque llevaba dos años apartado de la política, el exconcejal del PP de Vitoria Iñaki García Calvo sufrió una agresión en 2021 en una calle el casco antiguo de la ciudad, cuando alguien lo identificó como miembro del PP. Fue concejal de Cultura en el equipo de gobierno de Javier Maroto entre 2013 y 2015, una etapa que recuerda como "apasionante".

En realidad no esperaba ejercer ninguna responsabilidad de gobierno: había aceptado ir en la candidatura del PP en un puesto de relleno, el número 14 de la lista, pero tomó posesión del acta de concejal con tan sólo 25 años, cuando se produjeron varias renuncias. "Entramos a la vez en el Consistorio una concejal del PSOE y yo, que éramos los primeros que no habíamos necesitado llevar nunca escolta", recuerda.

Iñaki García Calvo es licenciado en Derecho y trabaja en una empresa de formación. Tras permanecer apartado de la política durante el último mandato, ahora ha aceptado ocupar el puesto número 2 de la lista al Ayuntamiento de Vitoria, porque siente de nuevo el compromiso de apoyar al PP.

El candidato del PP al Ayuntamiento de Vitoria Iñaki García Calvo.

"Necesitamos un proyecto solvente con gente de aquí, a medio y largo plazo", señala en conversación con EL ESPAÑOL, "tenemos que recuperar terreno en el País Vasco. Tenemos ilusión y creo que podemos conseguirlo".

"No me gusta hacer un discurso victimista", admite, "admiro a muchos compañeros que hacen política en lugares como Pasajes, Hondarribia, Andoáin, donde es complicado identificarte como miembro del PP porque te expones a que te señalen. Ese es un motivo más para pelar".

La ruptura entre UPN y el PP pone las cosas más difíciles, esta vez, en Navarra, donde la socialista María Chivite gobierna gracias a la abstención pactada con cinco diputados de Bildu.

La Comunidad foral tiene un censo electoral de 492.411 votantes distribuidos en 272 municipios. Tampoco aquí los constitucionalistas llegan a todos los rincones. UPN presenta candidaturas en un centenar de municipios (30 de ellos con listas independientes asociadas), Bildu en 70, el Partido Socialista de Navarra (PSN) en 69, el PP en 49 (incluyendo 16 listas independientes asociadas) y Gerona Bai en 21.

El botín de Bildu

En medio centenar de municipios no se celebrarán elecciones, porque sólo se ha presentado una candidatura: 18 de estos pueblos tendrán alcalde de Bildu. El Ayuntamiento de Pamplona es el gran botín que espera conseguir la formación abertzale en estos comicios, en su plan para lograr la unidad política entre el País Vasco y Navarra.

Pero es en Cataluña donde el PP ha tenido más dificultades para completar sus listas. El estallido de la violencia política se produjo allí a partir de 2017. La sufrieron muchos constitucionalistas por oponerse al proyecto de Puigdemont, y también los policías y guardias civiles enviados a Cataluña con motivo del referéndum del 1-O.

Dos concejales del PSC de Pineda de Mar aceptaron el pasado mes de enero una pena de un año de cárcel, por haber coaccionado al dueño de un hotel del municipio para que expulsara a los agentes alojados en su establecimiento. Hoy siguen sufriendo esta violencia política los jóvenes constitucionalistas de la asociación S'ha Acabat! cada vez que celebran un acto en la universidad.

El PP sólo ha logrado presentar candidaturas en 227 de los 947 municipios de Cataluña para las elecciones del 28-M. "Cubrimos la totalidad de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y alrededor del 80% del censo electoral", señala el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. En cambio, su partido no consigue presencia en los pueblos de menos de 2.000 habitantes de la Cataluña interior, especialmente en las zonas rurales de Lérida y Gerona donde el independentismo es hegemónico.

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández.

En muchos de estos municipios, señala el dirigente popular, ser candidato del PP "significa tu muerte civil. Si tienes una tienda o un negocio, ya no te la queman, pero te expones a otras consecuencias".

Al PSC le ha ido mucho mejor: presenta candidaturas en 617 municipios catalanes, lo que le permitirá llegar a más del 90% del censo. "Si no te enfrentas al separatismo, no te apedrean", dice al respecto Alejandro Fernández, quien está convencido de que el PSC acabará entregando sus votos a los partidos independentistas, como hizo tras las municipales de 2019, cuando pactó con ERC, Junts o la CUP en decenas de ayuntamientos.

El gran fracaso es el de Ciudadanos (Cs), que ganó las elecciones autonómicas celebradas en 2017 tras la aplicación del artículo 155, pero no pudo hacerse con el gobierno de la Generalitat. Ahora solo ha logrado presentar candidaturas en 93 municipios.

Como ocurre en Navarra, en 94 municipios de Cataluña no se celebrarán elecciones porque sólo se ha presentado una candidatura. De ellos, 53 tendrás alcaldes del ERC y 31 de Junts. En otra larga nómina de municipios, la pugna electoral será exclusivamente entre candidatos de estas y otras formaciones independentistas como la CUP.

