El revés oculto del CIS al PSOE: el Interrail no cuaja y el PP le supera entre los jóvenes de 18 a 24 años

El presidente Pedro Sánchez arrancó la precampaña del 28-M con un aluvión de promesas dirigidas a movilizar el voto de los más jóvenes. En apenas una semana, prometió que el Gobierno pagará la mitad del Interrail y creará uno para recorrer España, anticipó que destinará partidas millonarias a la Formación Profesional y la educación pública, y que el ICO avalá el 20% de la hipoteca de la primera vivienda para los jóvenes.

Sin embargo, el barómetro del CIS publicado este miércoles apunta que todas esas medidas anunciadas por Sánchez no han tenido el efecto deseado y no han terminado de cuajar: el voto joven sí se ha movilizado, pero a favor de la derecha. El PSOE, en cambio, ha sufrido una notable caída en intención de voto en ese sector de la población.

Según el barómetro de abril, el PSOE era el partido favorito entre los jóvenes de 18 a 24 años. El 22,6% de esa franja de edad aseguraba que votaría a los socialistas, muy por delante del PP, al que votaría el 14,3%. En tan solo un mes, esa situación se ha revertido por completo.

En el sondeo de mayo, la intención de voto al PSOE entre los jóvenes ha caído drásticamente al 14,1% y los socialistas han sido adelantados por el PP, que ha subido al 15,6%. La intención de voto de los socialistas también ha descendido en la franja de los 25 a los 34 años (del 18% de abril al 14,8% de mayo) y en la de los 35 a los 44 (del 16,1% al 14,5%).

Por si fuera poco, el PSOE también ha caído en simpatía entre los jóvenes de 18 a 24 años. En abril, era el partido favorito entre este segmento de población: el 16,6% señalaba que es la formación por la que siente más "simpatía", pero esta cifra ha bajado ahora al 8,7%. Aunque sube entre los 25 y 34 años, no está consiguiendo que ello se traduzca en intención de voto.

El aumento del PP en la intención de voto entre los jóvenes no se debe sólo al descenso del PSOE: también cae en Vox. Sin embargo, los de Santiago Abascal siguen siendo los terceros favoritos, por delante de Unidas Podemos o Sumar.

Fuentes del PSOE reconocen que las medidas anunciadas este mes de mayo por Sánchez son "quirúrgicas" y están dirigidas a apelar a ese sector concreto de la población. Algo que va a seguir haciendo el presidente, señalan las mismas fuentes, ya que Moncloa tiene previsto anunciar y aprobar medidas para otros sectores del electorado como tercera edad, sanidad y asuntos sociales.

En el caso de los jóvenes, Ferraz había detectado que están poco movilizados ante las elecciones, si bien con la motivación adecuada podían acabar votando a la izquierda. No sólo al PSOE en concreto, sino también a los partidos que componen su constelación de aliados políticos.

Aunque es evidente que el efecto no ha sido el pronosticado, en el partido guardan todavía una esperanza. Las medidas se anunciaron entre el 29 de abril y el 7 de mayo, y el barómetro del CIS se elaboró entre el 3 y 8 de mayo. Los socialistas esperan que los malos datos que arroja el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se deban a que las medidas no tuvieron tiempo de despegar antes de la elaboración del sondeo.

De todas formas, todavía queda mucho partido. Según el mismo barómetro de mayo, el 18,3% de los jóvenes de 18 a 24 años asegura que no va a votar o que no sabe a quién votar. Los jóvenes, que son los más desideologizados de la población, son los últimos en decidir qué votan o incluso si van a ejercer el voto. De qué lado caerá la moneda es algo que se va a dirimir en la campaña electoral, al menos así lo ven en Ferraz.

ETA no afecta

Esta desmovilización de los jóvenes se produjo antes de que tuviera efecto otro de los grandes asuntos de la campaña electoral del 28-M: la presencia de terroristas en las listas de Bildu, un partido cuyo apoyo ha sido esencial para sacar adelante las principales iniciativas legislativas del Gobierno de Sánchez. Sin embargo, desde Moncloa se muestran convencidos de que la polémica no va a perjudicar al PSOE en las urnas.

Fuentes del Gobierno aseguran, incluso, que los trackings diarios que manejan muestran un ascenso del PSOE y que está funcionando la estrategia puesta en marcha: Pedro Sánchez anuncia una propuesta novedosa en un mitin, y el Consejo de Ministros la aprueba pocos días después. En Moncloa admiten que el ruido generado por la polémica sobre las listas de Bildu ha dificultado que en los últimos días que el PSOE difunda sus propuestas.

Pero consideran que pueden recuperar e intensificar su estrategia en los próximos días. Según aseguran, Pedro Sánchez tiene una carpeta de medidas para anunciar, que irá seguida de nuevas propuestas sociales en junio. "El de las propuestas es nuestro carril y no nos vamos a mover", aseguran.

Que no afecte Bildu, explican, se debe en parte a que en el imaginario colectivo de esos jóvenes desmovilizados, a los que intenta llegar el discurso del PSOE, no está el asunto de ETA. "Si ETA no afectó a José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que entonces sí mataba, dudo que vaya a afectar ahora a Sánchez", zanjan desde el equipo de campaña.

