Zapatero apuesta por el pacto entre Sumar y Podemos aunque cree que tienen "poco recorrido"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que "para que se repita la mayoría parlamentaria" de la izquierda Podemos y Sumar "tienen que llegar a un acuerdo", aunque ha matizado que ambas formaciones tienen "poco recorrido" porque hacen el debate "más público que privado".

Zapatero también se ha pronunciado sobre las discrepancias entre algunos de los barones del PSOE, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si bien cree que "ellos tienen que defender el interés de su comunidad", remaca que se trata de una "lógica a corto plazo" que responde al modelo político de nuestro país.

En una entrevista para Radiocable Zapatero ha recordado este lunes que esta situación de Page y Sánchez ya sucedió con Felipe González cuando era presidente y tuvo "algunos problemas muy notables" con José Bono, en aquella época máximo mandatario de Castilla-La Mancha.



De hecho, el expresidente del Gobierno ha señalado que él también tuvo diferencias con líderes autonómicos en momentos de dificultad y ha puntualizado que "responde a la lógica: "Ellos tienen que defender el interés de su comunidad, pero es una lógica de corto plazo".

Sobre las elecciones del 28 de mayo, Zapatero cree que aunque haya incógnitas "repetirán muchos gobiernos autonómicos y locales". Se ha mostrado convencido de que la izquierda "no va a perder" la Comunidad Valenciana, considera que "no hay ningún proyecto que aliente nada nuevo" y que discursos como el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid son de "poco recorrido".

A favor de pactos con Bildu

En referencia a las generales, previstas para el próximo mes de diciembre, espera que se revalide la mayoría actual en el Congreso y ha avalado los pactos con Bildu. "Les dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían juego en las instituciones, y eso hay que mantenerlo", ha afirmado José Luis Rodríguez Zapatero.

"España afronta elecciones en clima de tranquilidad y sosiego, en un país pacificado, no sólo porque no tengamos terrorismo sino porque Cataluña ha avanzado en diálogo", ha añadido, apoyando así los acuerdos no sólo con Bildu, también con los independentistas catalanes.

Guerra de Ucrania

Preguntado por si España ha tenido otra alternativa en Ucrania aparte de enviar armas, Zapatero ha señalado que en el contexto europeo "las opciones estaban muy reducidas" y ha opinado que con la Presidencia europea en el segundo semestre del año, Sánchez tiene un "espacio mayor" para "explorar posibilidades sobre el diálogo y la paz".

"A estas alturas en Europa ni Ucrania puede dudar de dónde ha estado España en su apoyo. En defensa, que no es una defensa de Ucrania como tal, sino de unos principios que España siempre ha intentado respetar, que son los principios de la legalidad internacional", ha destacado.

