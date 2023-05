Feijóo: "Nunca gobernaré con Bildu ni olvidaré la lucha contra el terrorismo de miles de socialistas"

Alberto Núñez Feijóo es consciente de que haber nacionalizado la campaña de las municipales y autonómicas del 28-M juega a favor del Partido Popular. Especialmente en un contexto en el que sólo se habla de los pactos del PSOE con un partido que incorpora en sus listas electorales a una cuarentena de condenados por terrorismo.

Este miércoles, y después de registrar su grupo en el Congreso una iniciativa legislativa para forzar al PSOE a pronunciarse sobre las alianzas con Bildu, Feijóo ha proclamado desde un mitin en Santander: "Nunca gobernaré con Bildu ni olvidaré la lucha contra el terrorismo de miles de socialistas".

El líder del PP ha dedicado buena parte de su intervención a contraponer el "sanchismo" con los "socialistas de verdad". Lo ha hecho al citar a aquellos que "lucharon por obtener la democracia, que perdieron a sus padres, a sus hijos, a sus mujeres, que defendieron sus ideas de una España nación; esos que no dependen de la nómina del sanchismo y a los que les duele todo lo que está pasando: que el sanchismo haya acabado con el PSOE".

[Sánchez llama "infame" y "cínico" al PP pero trata con mimo a Bildu: "Espero contar con su apoyo"]

En esa línea, ha agregado: "Debemos revelarnos contra los pactos vergonzantes y acabar con el sanchismo del vale todo". Pero el momento más relevante ha llegado cuando el presidente de los populares, directamente, ha pedido que voten a su partido "los socialistas avergonzados de lo que está haciendo el señor Sánchez en nombre del PSOE".

Para redondear su cortejo a los electores de su rival, Feijóo ha asegurado: "Yo nunca gobernaré con Bildu y nunca voy a olvidar la lucha de miles de socialistas contra el terrorismo. Nunca voy a abandonar mi reconocimiento a los buenos servicios del PSOE durante años que estuvo gobernando. Nunca voy a confundir a socialistas como Felipe González con aquellos que pactan con Bildu".

"La mayor mezquindad"

Previamente, el presidente de los populares ha enarbolado una respuesta mucho más contundente que la que ofreció ayer a Sánchez, en el cara a cara en el Senado, cuando éste le dijo que el PP no quiso acabar con el terrorismo. "La mayor mezquindad que ha dicho un presidente de la democracia sobre el terrorismo", ha opinado.

En cambio, ha asegurado que él "jamás diría que el PSOE no quiso acabar con el terrorismo". Más bien, ha remarcado: "El PP y el PSOE hemos luchado juntos contra el terrorismo, hemos ilegalizado Herri Batasuna, hemos llorado juntos a nuestros compañeros y hemos vencido juntos al terrorismo, con la sociedad, con millones de españoles y todo el sufrimiento de 30 años".

Según ha criticado el jefe de la oposición, "Sánchez no tiene límites", ya que ha "perdido la oportunidad de decir que no va a pactar con Bildu". Es más, considera que lleva "cinco años blanqueando" a este partido. "¿Un partido heredero de una banda terrorista tiene legitimidad para decir lo que es democrático en España y lo que no lo es?", se ha preguntado, en referencia a la Ley de Memoria Democrática.

En cuanto a la formación independentista, el presidente del PP ha reprochado que en su momento se le propuso una reconciliación "y mirar hacia adelante". "Pero no quiere, sigue mirando hacia atrás con las listas del 28-M", ha apostillado.

Sigue los temas que te interesan