La JEC rechaza el recurso de Podemos e IU: tendrán un 1% de cobertura en TVE y les deja sin 'spots' gratis

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado los recursos presentados por Podemos e Izquierda Unida (IU) contra el criterio de RTVE de sólo concederles un 1% de cobertura informativa de cara a las elecciones del 28-M y de denegarles los spots gratuitos.

En un acuerdo de este jueves, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el organismo encargado de supervisar la legalidad de los procesos electorales ha optado por confirmar ambas decisiones, que ya anunció el pasado 4 de mayo.

"La Junta Electoral Central, en sesión del día de la fecha, ha acordado desestimar el recurso interpuesto por los representantes generales mancomunados de las coaliciones Unidas y Podemos-Izquierda Unida contra el Plan de Cobertura Informativa de RTVE para las elecciones locales de 28 de mayo de 2023", reza el acuerdo. También, le deniega la posibilidad de entrar en el reparto de publicidad gratuita.

No obstante, no ha habido unanimidad en la JEC. Un vocal ha anunciado que presentará un voto particular, discrepante de la mayoría, en ambos casos. Cuando esté redactado, será notificado a Podemos y a Izquierda Unida.

Hace una semana, la Junta Electoral aprobó el plan de cobertura de RTVE para la campaña del 28-M. Y consideró que en aquellos territorios en los que Podemos e Izquierda Unida se presentan con otros nombres no se les puede considerar como la misma fuerza, al tratarse de una denominación distinta y, por tanto, de una personalidad jurídica diferente.

De esta forma, al no alcanzar el mínimo exigido de votos en los comicios municipales previos, ciñó a sólo un 1% del tiempo su cobertura.

Los dos partidos recurrieron esta decisión, que consideraron "inicua". Sostenían que el plan de cobertura informativa de RTVE "vulnera los principios constitucionales de pluralismo político y proporcionalidad".

Y se quejaron de que el ente público atribuyese un tercio de sus votos a Equo, la formación ecologista que estuvo integrada en la coalición y que ahora es afín a la plataforma Sumar, que encabeza la ministra Yolanda Díaz. Será bajo esta marca con la que los ecologistas concurrirán a las elecciones generales de 2023.

Según constaba en el recurso, RTVE debería atribuirles un 4,8% de los votos. Y, por tanto, aumentar su presencia en estos medios públicos (Radio Nacional, La 1, La 2...), con más minutos de cobertura informativa.

Del mismo modo, Podemos e IU recurrieron la decisión de excluirles del reparto de la publicidad gratuita. Exigieron a la JEC que, de cara a calcular los minutos de propaganda que les corresponderían, considerara a ambas fuerzas, así como a la gran cantidad de sus confluencias, como una misma coalición, en conjunto.

Al variar sus nombres y denominaciones, RTVE y la JEC excluyeron a ciertas ramas municipales y autonómicas en su conteo y dejaron a Podemos y a IU fuera de este reparto de spots gratuitos.

Los dos partidos subrayaron en su recurso que, si era posible agrupar a varias candidaturas en un mismo Grupo Parlamentario en el Congreso, "igual debe hacerse con la adjudicación de espacios electorales gratuitos".

Y denunciaron que el reparto diseñado por RTVE les "penaliza", mediante una "interpretación centralista y restrictiva a la hora de conformar un espacio político electoral".

