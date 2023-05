Feijóo incorpora al ideólogo de exteriores de Aznar para hacer propuestas electorales

Pedro Sánchez confrontó en el Senado con Alberto Núñez Feijóo el martes pasado, 25 de abril. En el agrio debate, el presidente del Gobierno incidió en la estrategia de intentar desgastar la imagen y la aptitud del líder de la oposición para aspirar a la Moncloa.

Uno de los asuntos preferidos del presidente para sustentar esa estrategia es la de las relaciones exteriores. Porque considera que es una de las fortalezas de su mandato y también porque es una de las principales debilidades de Feijóo, porque en su la larga carrera política y de gestión pública no hay referencia a asuntos de política exterior.

De hecho, los episodios más criticados en su trayectoria al frente del PP son los que tienen que ver con las relaciones exteriores. Y, además, la política española ha derivado en las últimas semanas en pugna sobre política europea, aunque cada vez Bruselas sea menos ajeno a la gestión pública interna.

En el equipo más próximo a Feijóo hay dos eurodiputados: Esteban González Pons como vicesecretario general del PP, encargado de Asuntos Institucionales desde abril de 2022, y Gabriel Mato como secretario de Internacional del PP.

A ellos les corresponde la gestión diaria de los asuntos internacionales, especialmente a González Pons, por su estrecha relación con Feijóo y porque, según fuentes del PP, ha tejido complicidades con el Partido Popular Europeo, como vicepresidente del Grupo PPE desde 2014.

Además, el líder de la oposición ha encargado a destacados diplomáticos vinculados al PP la elaboración de propuestas electorales para las generales de diciembre.

Lo hará a través de la fundación Reformismo 21 y con destacados diplomáticos que tuvieron una participación activa en los gobiernos de José María Aznar entre 1996 y 2004.

Entre ellos está Ramón Gil-Casares, que fue el principal ideólogo de la política exterior de Aznar, incluyendo el acercamiento a Estados Unidos en tiempos de George Bush, la participación en la Guerra de Irak del marzo de 2003 y el incidente militar con Marruecos en la isla de Perejil de julio de 2002.

Guerra de Irak

Gil-Casares fue nombrado en 1996 director del Departamento de Internacional y Defensa del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y en mayo de 2000 fue director del Departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

En julio de 2002 fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Exteriores, cargo que ocupó durante la Guerra de Irak, defendiendo siempre la implicación de España en el conflicto, con los argumentos de la existencia de armas de destrucción masiva y el peligro que representaba para el mundo Sadam Husein.

En enero de 2003 aseguró en una entrevista en ABC que los españoles entenderían la participación de España y explicaba que “Irak es un país que está apoyando movimientos terroristas y financiando a terroristas en Oriente Medio, que tenía en pie unos programas de armas de destrucción masiva, que debería demostrar que ha eliminado, pero que no lo demuestra y no sabemos dónde están esos materiales. No aparecen y los inspectores tuvieron que salir cuando estaban a punto de descubrirlo. Lo que están vendiendo es que la carga de la prueba corresponde a los inspectores, cuando no es así”.

Poco después anticipó en Telecinco la participación de España y fue desautorizado por el entonces portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy.

El diplomático fue antes embajador en Sudáfrica y Sudán, y en la etapa de Rajoy fue nombrado embajador en Estados Unidos. Con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez fue trasladado a Egipto. En este momento, trabaja en el Ministerio de Exteriores, en el departamento de África.

La fundación del PP, que dirige Pablo Vázquez, tiene previsto hacer propuestas sobre asuntos europeos y americanos, retos frente al terrorismo, China y Rusia, entre otros, según explica Gil-Casares.

No hay plazo para estas propuestas y para las del resto de los grupos de trabajo. Por ejemplo, la fundación celebró la semana pasada unas jornadas sobre medioambiente.

En el grupo de trabajo sobre exteriores están integrados otros destacados diplomáticos como Ildefonso Castro, que fue secretario de Estado de Exteriores entre 2017 y 2018, es decir, en el final del Gobierno de Mariano Rajoy.

