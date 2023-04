Podemos copia a Bildu la iniciativa para retirar los retratos de Juan Carlos I y el PSOE la rechaza

La iniciativa que Unidas Podemos registró este martes para retirar del Congreso los cuadros y fotos de Juan Carlos I es un calco de la que presentó EH Bildu en 2020. Y corre el riesgo de sufrir la misma suerte: el PSOE la rechazó entonces y esta vez lo hará de nuevo.

Aunque oficialmente la dirección del PSOE todavía no ha tomado una decisión, los socialistas rechazan la iniciativa anunciada por el portavoz de Podemos, Pablo Echenique. "Estamos en otras cosas", zanjan desde Ferraz. Otras fuentes del partido recuerdan que no entran en los envites contra la monarquía que plantea Podemos.

Echenique anunció este martes que su grupo ha enviado un escrito a la Mesa del Congreso para retirar "toda representación artística o fotográfica" de Juan Carlos I por ser "un delincuente". La petición tiene lugar coincidiendo con la reciente visita del Emérito a España, que justamente terminó este martes.

[Podemos pide "eliminar" todas las fotos y cuadros de Juan Carlos I del Congreso de los Diputados]

"Si Juan Carlos I no ha sido condenado por la Justicia española no se debe a la ausencia de pruebas, sino a la concurrencia de la prescripción de determinados delitos fiscales junto con la impunidad derivada de la Constitución Española", manifestó Echenique. En su escrito, Unidas Podemos incluye una relación de ocho obras, en su mayoría pinturas y esculturas, a retirar.

Esta petición es idéntica a la que Bildu intentó sacar adelante hace tres años. El grupo vasco quiso seguir la estela de lo sucedido en el Parlamento de Navarra, donde el PSOE sí accedió a retirar un retrato de Juan Carlos I. El argumento también fue entonces el de la corrupción.

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, esperaba que el PSOE apoyase en la Cámara Baja la iniciativa igual que habían hecho los socialistas en el Parlamento navarro. Pero no fue así. El apoyo de los socialistas es necesario para que la medida prospere en la Mesa, y fue rechazada.

Esta vez, todo apunta a que sucederá lo mismo. Los socialistas también rechazaron el año pasado la petición de la CUP para que la Cámara Baja citara al Emérito como compareciente. "No vamos a lastrar la estabilidad del sistema", dijo el entonces portavoz socialista y hoy ministro de Industria, Héctor Gómez.

Algo parecido sucedió un año antes, en 2021, cuando Unidas Podemos registró una propuesta para crear una comisión de investigación sobre la figura de Juan Carlos I. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox, rechazó tal petición.

Desde Unidas Podemos intuyen que los socialistas acabarán rechazando su propuesta, pero lo enmarcan en el contexto de una estrategia para diferenciarse del PSOE. Ambos partidos comparten coalición, pero difieren en intereses electorales de cara a las elecciones del próximo 28-M y, más aún, a las generales de diciembre.

[La 'huida' de Juan Carlos I a Vitoria para ver a Mikel Sánchez, el traumatólogo que curó a Rafa Nadal]

Los morados van a llevar a cabo más iniciativas para diferenciarse de los socialistas y en el PSOE asumen que van a tensar la cuerda con temas como el de Juan Carlos I y otros en los que los dos partidos tengan posturas enfrentadas. Apretando y tensando siempre, pero sin llegar a romper.

En el PP no ha sentado bien la propuesta de Unidas Podemos. "Ya se ve cuál es la prioridad del Gobierno. El lunes, Primo de Rivera y este martes, Juan Carlos I", aseguran desde Génova. "Sería gracioso si no fuera porque representan a la mitad del Gobierno", añaden, y, aunque creen que el PSOE no va a apoyarlo, reconocen que es "impredecible" lo que hará: "Dijeron que no iban a pactar con Bildu ¿no?, pues a saber".

