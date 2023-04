El PP ficha a Rafa Nadal para las autonómicas en Baleares: el primo del tenista irá en el puesto 14

Rafael Nadal Barceló se llama igual que su primo hermano Rafa Nadal Parera, el deportista más prestigioso de la historia de España, pero no se dedica al tenis. Tiene 25 años, es auditor, estudia un doctorado y, además, concurrirá a las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo en su tierra: las Baleares.

El otro Nadal irá como número catorce en la lista del Partido Popular al Parlamento regional, con lo que tiene todas las papeletas para entrar en la Cámara. Actualmente, la formación conservadora cuenta con 16 escaños y todas las encuestas auguran ahora que el resultado mejore considerablemente, hasta ascender a los 22 parlamentarios.

Este fichaje se ha llevado a cabo recientemente. Este martes por la tarde, el flamante candidato y la líder de los populares en las islas Baleares, Marga Prohens, mantuvieron un encuentro en el que formalizaron la incorporación.

La aspirante popular que pretende desbancar a la presidenta Francina Armengol, se presenta a la cita con las urnas de mayo con una lista completamente renovada. De todos los nombres que la acompañarán en su candidatura tan solo dos han formado parte de esta legislatura.

El joven Nadal, que se estrenará en la política en estos comicios, ya está familiarizado con esta actividad. Su padre, también Rafael Nadal de nombre, fue primero concejal del PP en Manacor y después diputado autonómico en el Parlamento regional. Además, su tío el entrenador de tenis Toni Nadal, acaba de incorporarse a Reformismo 21, el think tank de Alberto Núñez Feijóo.

Toni Nadal, en la fundación

En una reciente entrevista con EL ESPAÑOL el también director de la Rafa Nadal Academy, explicó que su trabajo en la fundación del PP consistirá en ofrecer "consejos acerca de deporte, juventud y educación". Según subrayó, le pareció "interesante" la oferta que Feijóo le planteó en primera persona.

El tío y exentrenador del tenista, dijo sobre el líder de la oposición que no le conocía personalmente, "pero las veces que le he escuchado me ha gustado". "Me parece una persona moderada y con sentido común", añadió. Eso sí, dejó claro que su vínculo era directamente con el presidente del partido, no con el partido.

Todos los sondeos apuntan ahora a un vuelco político en Baleares. Aunque el futuro político de la región dependerá, en buena parte, de los pactos postelectorales. La suma entre PP y Vox, según algunas encuestas, podría ser suficiente para desbancar a la presidenta Armengol. En ese caso, no se descarta, incluso, que un Rafa Nadal forme parte de un Ejecutivo autonómico. Por lo pronto, será diputado.

