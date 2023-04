Sánchez incomoda al PNV con el acuerdo sobre la Ley de Vivienda y el protagonismo de Bildu

El PNV ha estado prácticamente en todos los acuerdos con Pedro Sánchez de la legislatura, incluido el debate de investidura en enero de 2020, con la excepción de la trascendente votación de la reforma laboral en febrero de 2022. Ha sido pilar esencial en la estabilidad que el Gobierno de coalición ha podido exhibir, además de ser decisivo en la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.

Bildu se abstuvo en la investidura y desde entonces ha ido entrando en casi todos los pactos e iniciativas legales que el Gobierno de coalición ha necesitado en el Congreso. Se ha normalizado como otro pilar básico de Sánchez, también con la excepción de la reforma laboral a la que se opuso también.

El presidente del Gobierno le regaló a Bildu la presentación de acuerdo para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática y la semana pasada le concedió el anuncio oficial, junto con ERC, del pacto para desencallar la importante Ley de Vivienda.

Además, desde 2019 ha habido un intento de Unidas Podemos (especialmente en la etapa de Pablo Iglesias) para que Bildu sustituya al PNV como el partido hegemónico del soberanismo en el País Vasco, de forma similar a lo que ocurrió con ERC sorpasando en las urnas a lo que fue CiU y luego Junts per Catalunya.

Moncloa nunca ha seguido esa estela, entre otras cosas porque comparte gobierno de coalición con el PNV en el País Vasco y, además, el partido de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu le asegura una estabilidad institucional mayor: el PNV mantiene una posición hegemónica porque gobierna la comunidad autónoma, los ayuntamientos de las tres capitales vascas y las tres diputaciones forales.

No hay que olvidar que el PNV ha pactado con todos los presidentes del Gobierno del PSOE y del PP de la historia constitucional, sin excepción. Con los anteriores tuvo el monopolio de llevar al País Vasco acuerdos que beneficien a los ciudadanos, ahora tiene la competencia de Bildu, una vez que Sánchez rompió el precinto de los acuerdos con este grupo parlamentario.

El propio presidente del Gobierno se vio obligado a explicar este domingo en una entrevista en El Correo que "hay una relación histórica y estratégica con el PNV que no tengo con Bildu". Lo dijo a propósito del malestar que ha provocado en el PNV el acuerdo de la Ley de Vivienda, por el contenido de la norma y por el protagonismo de Bildu, precisamente en vísperas de unas elecciones municipales fundamentales en el País Vasco.

La cúpula nacionalista cree posible revalidar el histórico resultado de 2019 que les permitió gobernar las citadas instituciones, pero tiene dudas sobre Guipúzcoa, en lo que se refiere al ayuntamiento de San Sebastián y la diputación foral. Por eso, resulta incómoda para el PNV la imagen de Bildu presentando el acuerdo sobre la Ley de Vivienda.

"Ley invasiva"

Esa incomodidad sobre la forma y el fondo la han expresado en los últimos días diferentes portavoces del PNV, empezando por Aitor Esteban. "La Ley de Vivienda era y sigue siendo una ley invasiva", aseguró ayer el portavoz del PNV en el Congreso en Radio Euskadi.

Esteban dijo estar sorprendido por la "vía abierta" al Estado para legislar en vivienda, una materia para la que hasta ahora no había tenido competencias, pese a que "hasta el Tribunal Constitucional ha parado los pies al Estado" en el pasado cuando ha intentado legislar en estos ámbitos porque "no tiene título competencial en vivienda".

Significativamente, el portavoz del PNV ha criticado a Bildu, de quien ha señalado que "es al menos contradictorio que un grupo soberanista e independentista abra la puerta a que el Estado pueda por primera vez implantar y sancionar políticas de vivienda que hasta el Tribunal Constitucional había parado".

En los últimos debates parlamentarios, el portavoz del PNV ha advertido reiteradamente a Sánchez para que no fuerce el pacto de investidura en lo que queda de legislatura. "Este año toca cuidar a sus socios. No pretenda llevarnos este año de la soga, tirando y provocando debates legislativos que en lo ideológico pueda tensar más las costuras del circunstancial traje de la alianza gubernamental. No piense que todo está hecho y que tiene el campo libre de cara al debate electoral", le dijo recientemente, casi de forma premonitoria desde la tribuna del Congreso.

El PNV apoyará al PSOE en la votación de la reforma de la llamada "ley del sólo sí es sí", en coincidencia con el PP. Sin embargo, previsiblemente, Bildu quedará con ERC en apoyo de la posición de Unidas Podemos.

