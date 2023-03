La Eurocámara ignora la petición de Ponsatí de medidas urgentes para "defender su inmunidad"

El intento de Clara Ponsatí de que las instituciones de la UE le den amparo tras su detención ayer en Barcelona por orden del juez Pablo Llarena se ha saldado en fracaso. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha ignorado la petición de la eurodiputada de JxCat para que adopte medidas urgentes "en defensa de su inmunidad" y se ha limitado a enviar su solicitud al comité de Asuntos Jurídicos para que sea estudiada allí.

Por su parte, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho que hay supuestos que permiten la detención de diputados nacionales o europeos independientemente de su inmunidad. Reynders no cree que la detención de Ponsatí demuestre la existencia de problemas sistémicos en España en materia de Estado de derecho, como denuncian los independentistas.

Tampoco ha habido ningún movimiento del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que es el que ha devuelto temporalmente la inmunidad a Ponsatí tras habérsela retirado la Eurocámara.

"Me gustaría llamar la atención sobre la incapacidad de la presidenta Metsola de cumplir las obligaciones de la presidencia de afirmar mi inmunidad y proteger la independencia de esta Cámara", ha dicho Ponsatí en una intervención al inicio del pleno del Parlamento Europeo que se celebra este miércoles en Bruselas. La eurodiputada ha viajado a la capital belga tras ser puesta en libertad el martes por la noche.

"Ayer fui detenida de forma ilegal en Barcelona y pedí a la presidenta Metsola que defendiera mi inmunidad. No he recibido ninguna respuesta a mi solicitud y por lo que sé no ha tomado ninguna medida, excepto pasar el caso de forma burocrática al comité de Asuntos Jurídicos", se ha quejado la exconsellera de Carles Puigdemont.

"Me pregunto si este incumplimiento de la defensa de la inmunidad frente a la detención ilegal de un miembro del Parlamento, algo que no ha ocurrido antes en la historia de este Parlamento, es una política de la presidencia o es sólo una actitud que usted reserva para nosotros los catalanes", ha concluido Ponsatí.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, durante su intervención este miércoles sobre el caso Ponsatí Parlamento Europeo

"Supongo que no ha escuchado mis anuncios al principio de la sesión, así que le pido que vuelva a mirar lo que he dicho exactamente", le ha replicado la presidenta de la Eurocámara. Se refería a su declaración pública al inicio del pleno en la que informaba de que el caso Ponsatí se estudiará en el comité de Asuntos Jurídicos, presidido por el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez.

"Aquí todos sabemos que ustedes son prófugos de la justicia, que han atropellado la ley y que deben responder ante la justicia española", ha denunciado en una intervención posterior la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat. "Ya está bien de tanto teatro secesionista, del numerito electoral ayer en Barcelona, de venderse como víctimas, de manipular la verdad", ha señalado Montserrat.

"Aquí lo único que ha cambiado es que Sánchez ha cedido ante ustedes por miedo a perder el poder, rebajando el código penal español. Señores socialistas, la dignidad de un país no se vende nunca, ni por un puñado de votos. Ni inmunidad, ni impunidad: defensa del Estado de derecho y de la democracia siempre", ha concluido.

A continuación ha intervenido el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que ha pedido a Metsola que impida que el Paralmento Europeo "se utilice para hacer un show político". "Sí, eso es exactamente lo que he anunciado", ha musitado la presidenta.

ERC apoya a Ponsatí

El debate lo ha cerrado la eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya, Diana Riba, que es la única que ha apoyado a Ponsatí. "Exigimos a la presidencia de esta cámara que defienda la inmunidad de la eurodiputada Ponsatí y que exija a la justicia española que, de una vez por todas, acate la legalidad europea y abandone el Brexit judicial en el cual se ha instalado", ha dicho. Ningún eurodiputado del PSOE ha pedido la palabra.

Por su parte, el comisario de Justicia ha explicado que fue informado de la detención de Ponsatí la noche del martes, aunque él no ha hablado personalmente con las autoridades españolas. "Hay disposiciones que permiten proceder a detenciones. Porque usted habla de inmunidad, pero ha habido varias detenciones en varios casos tanto de parlamentarios nacionales como de parlamentarios europeos", ha respondido al ser preguntado por el caso de la eurodiputada de JxCat.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, durante su rueda de prensa de este miércoles en Bruselas Comisión Europea

Reynders ha explicado que sus servicios "van a verificar cuál es la situación exacta de esta parlamentaria" y examinarán la información que les proporcionen las autoridades españolas".

Al ser preguntado por la acusación de los independentistas de que la detención de Ponsatí es una prueba de problemas sistémicos en España en materia de Estado de derecho, el comisario de Justicia ha dicho que "hay que separar las dos situaciones". Y ha recordado que la principal recomendación de Bruselas en este ámbito es la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de su modo de elección.

Debate sobre España

En este sentido, el pleno de la Eurocámara ha aprobado (a petición del Partido Popular Europeo) celebrar un debate este mismo jueves sobre la situación del Estado de derecho en España. La petición se ha adoptado por 224 votos a favor, 163 en contra y 13 abstenciones. Además del caso de España, los eurodiputados debatirán también los de Grecia y Malta.

"El comportamiento del Gobierno español se está alejando cada vez más del respeto del Estado de derecho", ha dicho el eurodiputado popular holandés Jeroen Lenaers para justificar la petición del debate sobre España.

La jefa del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, durante su intervención sobre Ponsatí Parlamento Europeo

"Cuando no les gusta el CGPJ, adoptan una ley para impedir que funcione; cuando necesitan un fiscal general independiente, nombran a un colega de partido leal, la anterior ministra de Justicia (en referencia a Dolores Delgado); cuando no les gusta la democracia o la encuentran demasiado complicada, gobiernan por decreto", ha señalado Lenaers.

La réplica se la ha dado la eurodiputada socialista italiana Elisabetta Gualmini, que ha alegado que el "único problema" en España es que el PP "está bloqueando la renovación de CGPJ desde hace 4 años". "Eso es realmente antidemocrático y escandaloso", ha apuntado.

La Eurocámara adoptará una resolución conjunta sobre la situación en España, Grecia y Malta en su pleno de abril.

