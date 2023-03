El PP aprueba una proposición para blindar el trasvase con más efecto electoral que legislativo

El Trasvase Tajo-Segura ha sido el protagonista del último pleno de la legislatura en la Asamblea Regional. El Partido Popular ha sacado adelante una iniciativa legislativa para blindar el acueducto ante el Congreso de los Diputados y tumbar el nuevo Plan del Tajo, sin embargo, solo se ha tratado de una iniciativa con más punch electoral que efectividad legislativa porque el texto no se llegará a debatir antes de las elecciones generales.

Básicamente, con lo que queda de legislatura no hay tiempo material para que esta proposición de ley relativa al mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura llegue a ser defendida por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ante la Cámara Baja.

El texto todavía tiene que ser notificado a la Mesa del Congreso y luego hay que ordenar su toma en consideración, para ver si se admite o no, un trámite que se puede demorar hasta el verano. A lo que se suma que agosto es inhábil y la convocatoria de las elecciones generales podría producirse a partir de octubre. De modo que la proposición de ley aprobado en la Asamblea tiene un efecto más electoral que práctico porque está condenada a que decaiga al término del mandato.

Prueba de ello ha sido el discurso que ha realizado el portavoz del PP, Joaquín Segado, centrando su intervención en desgastar al PSOE, consciente de que ha sido el Ministerio para la Transición Ecológica de la socialista Teresa Ribera la que ha puesto el trasvase patas arriba con la aprobación del nuevo Plan del Tajo.

"Nos ataca el Gobierno de España con el trasvase, Pedro Sánchez y su corte ministerial han decidido recortar el trasvase y lo han hecho sabiendo que es una decisión injusta y arbitraria, lo han hecho sin contar con el más mínimo respaldo científico y sin el mínimo rigor técnico", tal y como ha expuesto el popular Segado. "Pedro Sánchez ha asestado un hachazo al futuro de nuestra tierra y de nuevo es el PP el que inicia una batalla para defender lo que es justo para la Región de Murcia".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este miércoles, al término del Pleno en la Asamblea Regional

"Hoy no se trata de hacer política, hoy no se trata de hacer un mejor o un peor discurso desde esta tribuna, hoy estamos aquí para garantizar nuestro modo de vida, para que ningún gobierno, para que ningún Pedro Sánchez, nos tenga que decir en el futuro cómo debemos vivir: ¿De qué vamos a vivir en esta tierra si nos quitan la agricultura?", según ha reflexionado Joaquín Segado.

"Hoy los diputadlos tienen que tomar una decisión: o estar con Pedro Sánchez o estar con nuestra gente. Hoy, los señores del PSOE tendrán que elegir: socialismo o libertad, o el corsé de sus siglas o la libertad de los ciudadanos de la Región de Murcia. Yo les pediría que voten con el corazón". Sin embargo, la proposición de ley relativa al mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura ha recibido 26 votos a favor de PP (16), de Ciudadanos (2), de los tránsfugas de Cs (4) y Vox (4), frente a los 17 votos en contra del PSOE (16) y Podemos (1) y la abstención de Verdes Equo.

Los populares han retratado a socialistas y morados con el trasvase, a dos meses de las elecciones autonómicas, pero lo cierto es que el texto no llegará a ser defendido en el Congreso por López Miras por falta de tiempo. Valga como ejemplo lo sucedido con la iniciativa legislativa para la notificación de la Ley de Costas que aprobó en julio el PP de Murcia, para su debate en la Cámara Baja, y que no ha sido hasta marzo cuando ha trascendido que no sería debatida, es decir: 9 meses después.

Tal plazo de nueve meses aplicado a esta iniciativa para blindar el trasvase, en la práctica, supone que el asunto no sería tomado en consideración por la Mesa del Congreso hasta diciembre y por esas fechas puede que la Moncloa haya cambiado de inquilino. De hecho, el diputado autonómico y presidente del PSOE, Alfonso Martínez Baños, ha tildado de "paripé" esta proposición de ley del Partido Popular.

Alfonso Martínez Baños, diputado y presidente del PSOE en la Región de Murcia.

"28 años de confrontación, populismo y demagogia son muchos años", tal y como ha proseguido criticando el parlamentario socialista. "El pasado 15 de febrero, el señor López Miras anunció la presentación de esta iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados. Si es un tema de absoluta prioridad para el Gobierno regional: ¿Por qué han tardado un mes y medio en traerla al Pleno?"

"Podrían haber convocado un Pleno extraordinario al día siguiente como han hecho en otras ocasiones: ¿Por qué no lo hicieron? Yo se lo voy a decir a la ciudadanía, al sector agrario y ganadero. El Partido Popular ha tirado de calendario y calculado milimétricamente cuándo tenían que elevar esta iniciativa ante el Congreso para evitar que el debate de la toma en consideración se produzca antes de las elecciones del próximo 28 de mayo".

"Por eso empecé diciendo que asistimos a otro paripé del Partido Popular con el agua. Saben perfectamente que esta iniciativa no será apoyada en el Congreso de los Diputados por el PP". Tales palabras han provocado que el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, haya tenido que llamar al orden en varias ocasiones, lo que ha puesto de manifiesto en la última sesión del mandato que las espadas siguen en alto entre las bancadas populares y socialistas, como viene sucediendo desde la fallida moción de censura que ha marcado el mandato.

