Sánchez califica de "delirante" la moción de Vox y ve "indecente" la abstención del PP

El presidente Pedro Sánchez ha encarado su primera intervención en la moción de censura presentada por Vox cuestionando la utilidad de la misma y arremetiendo contra el PP por su postura. Ha calificado de "delirante" y de "show parlamentario" la iniciativa de Santiago Abascal, y de "indecente" la abstención anunciada por el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Aunque tanto Sánchez como su partido no cejaban de repetir, en los días que han precedido a la moción, que la iban a abordar con el máximo respeto institucional, el presidente ha dedicado gran parte de su discurso a subrayar la inutilidad de la misma, que contará exclusivamente con los votos a favor de Vox.

La ha tildado de "numerito" y ha acusado a Abascal de "dilapidar el dinero de los contribuyentes" al haber presentado dos mociones a lo largo de la legislatura. Además, ha apuntado que Abascal de no tener un proyecto para España.

"No tiene ni un solo proyecto para la creación de empleo", ha dicho Sánchez. "Díganos una sola cosa sustantiva que haya hecho la ultraderecha", ha añadido.

"Lo único que aportan es un plus de brutalidad con quienes no pueden defenderse. No es que no sepan diagnosticar, es que no quieren y no pueden responder a los problemas contra los que se enfrenta España", ha subrayado desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Sánchez ha acusado a Vox de ser "lo mismo que la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea": "Vox es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor, extremo y radical". "Su proyecto de país es la nada absoluta, una moción destructiva que define a un partido que lo único que ha aportado es ir contra la convivencia".

Durante su primera intervención, y de manera medida, Sánchez no ha hecho una sola mención llamando por su nombre a Ramón Tamames, el candidato a la Presidencia. Le ha calificado de "candidato interpuesto" en numerosas ocasiones y ha acusado a Abascal de cobardía y de esconderse tras él. En su segundo turno de palabra ha enmendado y sí se ha referido a él y ha deseado un debate más sosegado y constructivo.

Ataques al PP

Sánchez, tal y como estaba previsto, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo por su anunciada abstención. Ha recordado como en la anterior moción -también presentada por Vox en 2020- Pablo Casado optó por el no.

"Aquel PP tuvo un momento de lucidez, es verdad que breve", ha dicho Sánchez y, apelando a Abascal, ha seguido: "Para su tranquilidad, con el de Feijóo pinta mejor. Pasito a pasito hasta la abstención. Les tienen cerca del sí. Haga el favor, señor Abascal, de no tomar esto como una invitación a una tercera moción de censura".

