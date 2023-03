El PSOE pide a Pablo Iglesias "prudencia y respeto" tras las amenazas de un 8-M tenso en la calle

El PSOE se está hartando del tono empleado últimamente por Podemos a causa del feminismo y ha pedido a su socio de coalición que lo rebaje. La portavoz del partido, Pilar Alegría, ha respondido a Pablo Iglesias y le ha pedido "mayor prudencia y respeto".

"La prudencia y el respeto son fundamentales", ha insistido Alegría. "Especialmente cuando quien emite este tipo de palabras ha tenido responsabilidades dentro del Gobierno", ha añadido.

Alegría se refiere a las palabras de Iglesias de este domingo. En un acto, el exvicepresidente arremetió contra los socialistas por la reforma de la Ley del sólo sí es sí y amenazó con la calle: "A ver qué se encuentran en la manifestación del 8-M", dijo.

[Pablo Iglesias contra Sánchez por el 'sí es sí': "A ver qué se encuentran en la manifestación del 8-M"]

Los dos partidos se encuentran en un momento de máxima tensión a causa de la reforma, cuya toma en consideración se vota este martes. El PSOE no cuenta con el apoyo de sus socios habituales y tendrá que sacar adelante la modificación con el apoyo del PP.

La candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha acusado este lunes al PSOE de alinearse con "partidos antifeministas" y ha dicho que una votación junto a la derecha sería "una traición al movimiento feminista".

"El feminismo, a pesar de algunos, está unido", ha respondido Alegría desde la sede del PSOE en Ferraz. Además, ha acusado a los morados de inacción frente al problema de las rebajas de condenas. "Hay dos posiciones: o no hacer nada, o plantear soluciones. El PSOE está por arreglar los problemas", ha añadido.

Sobre el tono de Podemos, Alegría ha pedido "no perderse en ciertos comentarios y ciertas palabras". "La prioridad son las víctimas, necesitan una ley integral que las proteja. Somos los únicos que hemos planteado públicamente una propuesta", ha añadido.

[Podemos urge al PSOE a no votar "con antifeministas" a 48 horas del 8-M: "Sería una traición"]

En ese sentido, los socialistas han pedido a los morados que rectifiquen sus posturas y no se queden en el no a la toma de consideración. Sin embargo, entre bastidores, los socialistas apenas ven posibilidad real de que haya un cambio antes de este martes.

El choque entre los dos partidos augura un 8-M más tenso que de costumbre. Los socialistas y los morados desfilarán bajo distintas pancartas y a la tensión por el sí es sí hay que añadir otros puntos conflictivos como la recién aprobada Ley Trans.

Esto, sin embargo, no va a provocar una ruptura en el Gobierno de coalición. A ambos lados del Ejecutivo no se cansan de repetir que no habrá una crisis en el Ejecutivo y que su objetivo es agotar la legislatura hasta que se convoquen las elecciones generales.

Sigue los temas que te interesan