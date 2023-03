Podemos urge al PSOE a no votar "con antifeministas" a 48 horas del 8-M: "Sería una traición"

Que el PSOE vote con la derecha la reforma de la ley del sólo sí es sí sería "una traición al movimiento feminista", pero no supondría la ruptura del Gobierno. Así lo ha confirmado este lunes la portavoz de Podemos y candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, quien ha pedido a su socio de Gobierno que rectifique en el último momento.

Si todo sigue el plan previsto, los socialistas sumarán sus votos a los de PP y Vox este martes para activar la toma en consideración de la reforma a la ley de libertad sexual. El problema con el que se pueden encontrar, sospechan fuentes de Podemos, es que esa "foto de la vergüenza" del PSOE se les puedan volver en su contra apenas 24 horas después, durante la manifestación del 8-M.

"Sería lamentable que el PSOE ceda a las presiones de la derecha y la extrema derecha para volver al Código Penal de La Manada", valoró Jacinto. "Espero no ver esa foto de la vergüenza, esa votación, en la que el PSOE se alinee con partidos antifeministas".

Desde Podemos acusan a los socialistas de enrocarse en las negociaciones para reformar la ley, de no contar con el Ministerio de Igualdad y de apartar el consentimiento de la norma. Por el momento, según Jacinto, no hay ningún tipo de conversación entre los socios, pero urge al PSOE a que "recapacite".

En realidad, los socios de Gobierno llevan semanas preparándose para ir divididos al 8-M. En la coalición todos tienen claro que la disputa sobre el sólo sí es sí no es simplemente una batalla legal, sino una disputa sobre quién podrá enarbolar la bandera del feminismo este año. En Podemos, en concreto, se ven fuertes en este sentido.

Algo más optimista se ha mostrado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se encontraba en Santiago de Compostela durante la rueda de prensa de los morados. Preguntada por los medios, la líder de Unidas Podemos ha considerado que todavía "quedan horas suficientes" para que los socios del Gobierno puedan llegar a un acuerdo.

"Yo no me rindo nunca, el acuerdo es posible. Quedan horas suficientes para ser capaces de llegar a un acuerdo, es lo que me gustaría y lo que deseo que pase mañana", ha sentenciado la vicepresidenta segunda.

