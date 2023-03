Pablo Iglesias contra Sánchez por el 'sí es sí': "A ver qué se encuentran en la manifestación del 8-M"

Podemos ha aumentado la presión sobre el PSOE -más aún si cabe- a causa de la reforma de la Ley del sólo sí es sí. En un acto en el que se ha cuestionado directamente que el ala socialista del Gobierno sea feminista, el exvicepresidente Pablo Iglesias ha vaticinado "a ver qué se encuentran en la manifestación del 8-M".

Iglesias ha reaparecido en un evento junto a Ione Belarra y Pablo Echenique para presentar el libro de este último. Las referencias a su socio de Ejecutivo han sido constantes a raíz de la reforma, que iniciará su tramitación parlamentaria el próximo martes, un día antes del Día Internacional de la Mujer.

El exvicepresidente ha acusado a los socialistas de defender "pactar con el PP y Vox" para "tumbar la Ley de Libertad Sexual después de haber tenido que expulsar a un diputado por corrupto y putero". También ha asegurado que se "ponen de perfil" en asuntos como la Ley Trans o la salida de Ferrovial.

La reforma de la Ley del sólo sí es sí ha llevado a los dos socios del Gobierno a un enfrentamiento que no se había visto hasta ahora en la coalición y los morados han elevado la tensión al máximo. Si no llegan a un acuerdo antes del martes, algo que seguramente no suceda, el PSOE tendrá que apoyarse en los votos del PP para sacar adelante la proposición de ley que registró.

"Si el PSOE no rectifica, va a pasar lo siguiente", ha aventurado Echenique. "A eso de las 20.00 de la tarde, cuando quedan cuatro horas para que sea 8 de marzo, se producirán las votaciones", ha seguido. "En ese momento lo que vamos a ver es cómo, después de votar, las bancadas del PP y de Vox se van a levantar y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Va a sumar sus aplausos a los del latido fetal?", ha añadido.

Para presentar la conversación entre ambos, Ione Belarra se pronunció en unos términos similares. "Tú puedes decir que eres el partido más feminista, pero si el martes vas a votar la reforma de la Ley de Libertad Sexual con el PP y Vox a lo mejor estás dando gato por liebre a la gente", ha dicho la secretaria general de Podemos.

Los dos partidos están reivindicando sus posturas feministas de cara al Día Internacional de la Mujer. Este sábado ambos celebraron sendos actos al respecto. En el del PSOE, Pedro Sánchez sacó pecho ante los logros que los socialistas han conseguido a lo largo de la historia reciente para la igualdad entre hombres y mujeres.

El presidente, además, anunció que en el próximo Consejo de Ministros, que tendrá lugar justamente el martes, se aprobará una nueva ley de paridad. A pesar de las diferencias ideológicas, dijo, el Gobierno actúa unido. Desde Podemos, sin embargo, no reina esa sensación. En su acto, se volvió a acusar al PSOE de "volver al Código Penal de La Manada".

