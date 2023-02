Las feministas clásicas del PSOE organizan un congreso contra la Ley Trans ante el 8-M

Semanas después de su aprobación, la Ley Trans sigue sin ser un capítulo cerrado dentro del PSOE. El fin de semana previo al 8-M se reunirán en Madrid algunas de las feministas socialistas que más han criticado la norma de Irene Montero y marcarán agenda de cara al Día Internacional de la Mujer.

Lo harán en el primer congreso de la asociación FeMeS, que el próximo 4 y 5 de marzo celebrará unas jornadas bajo el nombre nada disimulado de La agenda feminista y sus turbulencias. Ahí acudirá un rosario de exaltos caros del PSOE y de gobiernos socialistas, pero también mujeres con responsabilidad institucional en la actualidad.

En las mesas redondas participarán las exministras de Felipe González Rosa Conde y Matilde Fernández. Irán también la consejera de Estado Amelia Valcárcel; Ángeles Ávarez, que fue portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, y la exasesora del gabinete de María Teresa Fernández de la Vega, Alicia Miyares.

Entre las ponentes con responsabilidad actual destaca Gabriela Bravo, consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana del socialista Ximo Puig. Sin embargo, muchas miradas van a estar puestas en la senadora Susanna Moll, que el pasado 8 de febrero votó contra la Ley Trans en el Senado.

Moll había sido una de las voces críticas dentro del PSOE contra los postulados de Unidas Podemos en la Ley Trans. Llegó a compartir fotografías de niños mutilados para criticar las operaciones de cambio de sexo, y actualmente se encuentra en un proceso de sanción por romper la disciplina de voto en la Cámara Alta.

La mayoría de estas personalidades participó en la campaña contra la Ley Trans meses antes de su aprobación. Consideraban que la autodeterminación de género contribuía al borrado de las mujeres y que la ley, tal y como estaba redactada por el Ministerio de Igualdad, no garantizaba la suficiente seguridad jurídica para los menores.

La presión que ejercieron fue tal que el PSOE llegó a presentar varias enmiendas en el Congreso para recoger sus reclamos. Sin embargo, Unidas Podemos no cedió y, a riesgo de que la ley cayese, los socialistas acabaron claudicando y votando a favor de las tesis moradas.

Esto ha generado un profundo malestar en algunos sectores del feminismo clásico de las socialistas que interpretan que la presentación de enmiendas fue un gesto de cara a la galería. Ahora, temen que la Ley Trans pueda conllevar consecuencias irreparables similares a las rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales gracias a la Ley del sólo sí es sí.

Quien no acudirá al evento de FeMeS es la exvicepresidenta del Gobierno y líder de ese sector feminista crítico, Carmen Calvo. Fuentes de la organización aseguran que no pertenece a la asociación y no ha sido invitada para no situarla en un compromiso, ya que su asistencia sería todo un desplante al PSOE.

Aunque cada ponente es libre de decir lo que piense, dado el perfil de las participantes y que hay mesas redondas que serán polémicas, como la llamada Turbulencias queer, se da por hecho que habrá muchas críticas al PSOE por la actitud adoptada durante la tramitación de la norma.

Esta conferencia, además, se produce dos días antes de que se debata la toma en consideración de la reforma de la Ley del sí es sí. Esta modificación ha dividido al Gobierno en dos, entre la parte socialista y la morada, y la parte socialista ya está de por sí dividida por la Ley Trans, por lo que cabe esperar un 8-M en el que no reine la concordia, sino más bien la lucha entre los distintos sectores del feminismo a ver de quién es la bandera morada.

