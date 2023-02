Una senadora del PSOE muestra los efectos de la Ley Trans con imágenes de niñas mutiladas

El Senado ratificó este martes la polémica Ley Trans, que queda ya abocada a su aprobación definitiva, pero se guardó una última sorpresa: la senadora socialista Susanna Moll votó en contra, rompiendo así la disciplina de voto de su partido. El gesto de la senadora evidencia que las discrepancias respecto a la ley aún no son un debate zanjado en el PSOE.

La senadora ha llamado la atención porque en su perfil de Twitter tiene anclada una fotografía de niñas a las que les han extirpado los pechos. “Pido sensatez y responsabilidad”, escribió contra la ley el pasado verano, en pleno debate, acompañando con una imagen impactante. Que todavía, tras la tramitación, tenga esa imagen fija en su perfil, es toda una declaración de intenciones.

Según trasladan fuentes de la formación, el partido ha iniciado ya el trámite para sancionarla por haberse salido del redil. Aunque la dirección del grupo aún tiene que hablar con ella y valorar qué amonestación le es impuesta, se enfrenta a la misma situación que ha vivido Carmen Calvo.

Por ser feminista y socialista, por las mujeres, por todos los y las menores, por las personas #LGB y también por las transexuales, por la ciencia y por sentido común, pido sensatez y responsabilidad. #noalaLeyTrans #LeeteLaLeyTrans https://t.co/K3Thq1YO4j — Susanna Moll Kammerich/❤ (@SusannaMoll) June 26, 2022

La exvicepresidenta del Gobierno fue sancionada con 600 euros por haberse abstenido durante la tramitación de la misma Ley Trans, pero en su caso en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de diciembre. Paradójicamente, la reprimenda a Calvo se ha conocido el mismo día que Moll, senadora por Islas Baleares, se saltó la disciplina de voto.

Fuentes socialistas aseguran a este diario que Moll comunicó a la dirección del grupo socialista en el Senado que tenía la intención de votar en contra de la Ley Trans. Además, lo hizo mucho antes de que se supiera la amonestación que iba a recibir Carmen Clavo, pero asumiendo igualmente las consecuencias.

El sentido del voto de la senadora no ha pillado a nadie por sorpresa, ya que lo había comunicado en distintos foros internos. A pesar de ello, la dirección del grupo intentó convencerla para que no se saltase la disciplina de voto, pero sin éxito. El haberlo comunicado, además, hace que se enfrente a una sanción mayor porque no puede asegurar que haya sido por error.

La Ley Trans provocó un fuerte debate interno en el PSOE, que estuvo a punto de fracturarse por ello. Lo hizo especialmente en torno a la autodeterminación de género, que muchas de las llamadas feministas clásicas consideraron que contribuye al borrado de las mujeres, además de que menoscababa las garantías jurídicas para los menores.

Carmen Calvo lideró, en público y privado, a ese sector feminista y defendió sus posturas a través de entrevistas, en los medios, y en conversaciones internas con el ala socialista del Gobierno. Sin embargo, el partido acabó claudicando ante las tesis de Unidas Podemos y aprobó la norma, a pesar de incluir la autodeterminación de género en los términos que pedía el socio morado. Ante esta situación, la exvicepresidenta se abstuvo.

La norma pasó entonces al Senado, que este martes la ratificó con 144 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones. Ahora habrá una nueva votación en el Congreso para que tenga la luz verde definitiva y se publique en el BOE.

