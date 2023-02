Podemos no presentará a Sánchez alternativas al 'sí es sí': "Nuestra propuesta es la ley que está vigente"

Irene Montero ha decidido que su Ministerio de Igualdad ya no enviará más propuestas para la reforma de la Ley del Sólo sí es sí al de Justicia, ni a los interlocutores socialistas nombrados por Pedro Sánchez: la vicesecretaria del PSOE y titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, negociador jefe de Moncloa.

Esa es la respuesta de la ministra y número dos de Podemos al desafío lanzado hace 48 horas por el presidente del Gobierno. Así lo ha confirmado este diario en fuentes oficiales de Igualdad: "Si Sánchez quiere una propuesta conjunta, ya la tiene, es la ley que está vigente, aprobada en el Consejo de Ministros que él preside".

En un corrillo con periodistas, al inicio de su mini gira por Austria, Croacia y Eslovenia, Sánchez acusó a Igualdad de haber "apostado por el ruido" en aras de "hacerse hueco electoral". Y retó a Irene Montero a que hiciese públicas las propuestas enviadas por su departamento a Moncloa.

"No haremos más propuestas", explican desde Igualdad. "Ni las haremos públicas", argumentan en previsión de que el ala socialista las tratara de utilizar, después, en contra de Igualdad y para alimentar la confrontación. "Aunque saben que nosotras no cambiaríamos la ley, hemos enviado hasta siete opciones para subir las penas, que es lo que dice querer el PSOE... pero es evidente que no quieren eso".

Según una portavoz de Igualdad, Sánchez ha cedido a las presiones de los medios y por eso la proposición de ley socialista para reformar el sí es sí "no respeta el consentimiento como núcleo de la ley".

La prueba de que "no es verdad lo que sostiene el presidente" es, por un lado, que el texto del PSOE es "calcado" al del PP, marcando la gradación de las penas en función de la violencia y la intimidación: "Eso es volver al Código Penal anterior, lo mires como lo mires".

Por otra parte, aseguran que tanto María Jesús Montero como la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ya han anunciado que "se abren las negociaciones con otros grupos" y han dado "la bienvenida al apoyo del PP" a la reforma, respectivamente. Las fuentes de Igualdad recuerdan que, desde que el sábado 11 de febrero enviaron la séptima propuesta diferente al PSOE, "ni han respondido ni nos han aceptado una reunión".

La misma portavoz evita hacer hincapié en ello. Pero cabe recordar que, aunque la norma se atribuya públicamente sólo a Igualdad, lo cierto es que el proyecto llegó al Consejo de Ministros copresentado con Justicia.

Fuentes parlamentarias aseguran que Unidas Podemos acepta aparecer como único responsable del sí es sí, dado que las líderes moradas están cómodas en esta batalla, mientras que el PSOE trata de no asumir como propios los "efectos indeseados" de la ley.

La batalla y la guerra

Pero tanto socialistas como morados saben que a ambas partes les conviene el enfrentamiento en un año electoral, para marcar perfil ante sus potenciales votantes; aunque los dos están de acuerdo en que el terreno del feminismo es el peor para que cualquiera de los dos aparezca como el que quebró la coalición.

Fuentes del ala socialista critican la actitud "cerril" de Igualdad. Desde el PSOE se acusa a Irene Montero de no querer admitir que el diseño penal de la norma ha introducido un galimatías que atrapa a los jueces. Porque la Constitución les obliga a aplicar la norma más beneficiosa.

"Y ella se negó a incluir la disposición de derecho transitorio, que podría haber aclarado la interpretación de la ley" y evitado la inmensa mayoría de las, por ahora, casi 600 revisiones a la baja de las condenas, añaden. Eso sí, nadie recuerda que el informe del Consejo General del Poder Judicial, al que el Ejecutivo no atendió, advirtió con antelación de que todo esto ocurriría.

A partir de aquí, lo único que queda es esperar: por un lado, los socios parlamentarios dicen negarse a tomar postura, pero la realidad es que tanto ERC como Bildu han comunicado al PSOE que no votarán a favor de su propuesta. Por otro, todas las facciones del espacio morado "trabajan juntas", por una vez, según portavoces de cada una de las facciones: Podemos, IU, los Comunes y Yolanda Díaz.

Pedro Sánchez ha ordenado a sus dos ministros de confianza que arreglen el problema de la rebaja de penas. Y esto tiene sólo dos vías, dada la posición de fortaleza intransigente en la que se mantiene Irene Montero: "O nos llaman a última hora para ir el día 7 de marzo al Congreso con una propuesta conjunta, o se retratarán votando con el PP y con Vox... pero no con sus socios ni aliados", dicen desde Podemos.

Es decir, Podemos cree que está en posición de ventaja. Y que gane o pierda la batalla, de la ley del sólo sí es sí, habrá ganado la guerra del feminismo.

