Sánchez replica a Belarra tras acusarle de belicista: "No somos equidistantes, estamos con el agredido"

Pedro Sánchez ha vuelto a subrayar este viernes su compromiso con Ucrania y, en un dardo nada velado a su socio de coalición, ha dicho que no se puede ser "equidistante" en el conflicto con Rusia. El presidente del Gobierno ha subrayado que está claro quién es "el agresor" y "quien el agredido".

El presidente ha respondido así al acto antibelicista en el que han participado algunos dirigentes de Podemos como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Desde la palestra de la III Conferencia Europea de Paz, se han lanzado proclamas que han elevado el tono contra el PSOE.

"España puede ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema", ha dicho Belarra. La ministra ha insistido en que "no pasa nada por reconocer el error" de los socialistas al apoyar esta escalada bélica, criticando así su posición en la guerra de Ucrania.

Esta escalada dialéctica por parte de los morados se produce en un momento en el que el Gobierno afronta su mayor crisis por la rebaja de la Ley del sólo sí es sí. A la Conferencia también ha acudido la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Para Belarra, los socialistas hacen "seguidismo" de los intereses de Estados Unidos. "Hoy dicen que nunca habrá soldados españoles combatiendo en Ucrania, que no habrá soldados americanos pilotando aviones de combate, pero no tenemos absolutamente ninguna garantía de que no van a volver a incumplir su palabra", ha añadido.

Sánchez, sin embargo, ha defendido su apoyo al bando ucraniano y lo ha hecho desde Eslovenia, en una rueda de prensa en la que ha participado junto a su homólogo, Robert Golob. Eso sí, no se puede dudar de "la apuesta de España por la paz", ha dicho.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha replicado a la líder de Podemos que "España está en el lado correcto de la historia" defendiendo al agredido frente al agresor.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha declinado valorar las palabras de Belarra porque ella no se dedica a hacer de "comentarista político" de las opiniones de otros líderes.

