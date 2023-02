Dos de cada tres españoles consideran un fracaso la RAN entre España y Marruecos

La Reunión de Alto Nivel (RAN) que tuvo lugar la semana pasada entre las autoridades de España y Marruecos no tuvo el efecto que el Gobierno esperaba inicialmente y los ciudadanos también lo han notado. El 68,5% de los españoles, más de dos tercios, considera que fue un "fracaso".

Así lo recoge el sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Sólo el 19% de los españoles considera que el viaje de Pedro Sánchez a Rabat –que tuvo lugar el miércoles y jueves de la semana pasada– fue un éxito y al 12,5% le ha resultado indiferente.

Unos días antes del viaje, Moncloa se mostraba muy optimista con la RAN. Primero, por la cantidad de acuerdos que se iban a traer de vuelta, especialmente en materia económica. Pero, sobre todo, porque iba a implicar un avance significativo en las relaciones entre ambos países tras la tensión por haber acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en abril de 2021.

El Gobierno aseguraba que se iba a volver con más de una veintena de acuerdos, que se iba a avanzar en el establecimiento de aduanas en Ceuta y Melilla, lo que conllevaría un pronunciamiento implícito a favor de la soberanía española sobre ambas ciudades autónomas, y que se iba a alcanzar una situación que evitaría futuras tensiones.

Sin embargo, todo acabó deslucido. Mohamed VI decidió finalmente no recibir a Pedro Sánchez, lo que fue interpretado como un plantón, y se cayeron dos de los 24 acuerdos que se iban a firmar. Además, no salió un calendario concreto para el establecimiento de aduanas en Ceuta y Melilla y se le estuvo recordando constantemente que esto no habría sido posible sin su giro en el Sáhara.

Con todo esto en su haber, los españoles lo han notado y por eso valoran pobremente este viaje. En cuanto a partidos, sólo los votantes del PSOE consideran que fue un éxito. El 57,2% opina así. A fin de cuentas, la faceta internacional es muy importante para Sánchez y para su partido por extensión. Pero la cifra de los que lo consideran un fracaso en las filas socialistas también es elevado: el 22,9%.

[Videoanálisis: Los éxitos y fracasos de Sánchez en Marruecos]

En cuanto al socio de coalición, sus votantes se reparten de manera casi equitativa entre el éxito y el fracaso. El 42% de los que eligieron la papeleta de Unidas Podemos considera que el viaje fue fructuoso, frente al 38,6% que opina que fue un fracaso.

Llama la atención que al 19,4% de los votantes de Podemos les es indiferente. Quizás porque los ministros de la rama morada del Gobierno no acudieron a la RAN. Aunque el desinterés en el PSOE también es elevado: el 19,9% opta por la opción de "no sabe, no contesta".

Son los votantes de la derecha los que más críticos se muestran con el viaje. Seguramente sucede así porque el viaje a Rabat a cuestiones (como la soberanía nacional, la inmigración, etcétera) sobre las que tienen opiniones más fuertes. El 93,6% de los votantes del PP tilda la RAN de fracaso. Los de Vox opinan así en un elevado 98% y los de Ciudadanos en un 88,1%.

Ficha técnica

Se han realizado 2.227 entrevistas en toda España, extraídas del panel propio de SocioMétrica mediante cuotas prefijadas y cruzadas de sexo, edad y provincia, con plataforma online Gandia Integra, del 2 al 4 de febrero de 2023. La muestra resultante se ha ponderado por sexo, edad, situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N para hacerla coincidir con el universo de españoles con derecho a voto. La convergencia del equilibraje es del 97% (error <3%). Director del estudio: Gonzalo Adán. SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas.

