Irene Montero insiste en la "incorrecta aplicación" de los jueces del 'sí es sí' y propone 10 medidas clave

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha presentado este lunes un plan urgente de 10 medidas para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar de forma eficaz la ley del sólo sí es sí y evitar así cualquier tipo de modificación.

También admite que no existe "ninguna reforma penal" de esta ley que "pueda frenar las revisiones" e insiste de nuevo en que la rebaja de penas y excarcelaciones de condenados por agresión sexual "son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley" por parte de los jueces.

La formación morada rechaza cualquier tipo de cambio en la ley estrella del Ministerio de Igualdad y advierte de que volver al modelo anterior supone hacer pasar a las víctimas por "un calvario probatorio" para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas. "Es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación", asegura Podemos en un comunicado.

[El "calvario" de la menor abusada por un beneficiado por el 'sí es sí' y maltratada por su padre]

Frente a la intención del Gobierno de "retocar" esta ley, una cuestión que no se ha acordado con Podemos, el departamento que dirige Irene Montero ha propuesto un plan de 10 medidas urgentes para proteger a las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual e implementar de forma eficaz la ley, entre ellas doblar los juzgados exclusivos y reforzar la fiscalía de violencia sobre la mujer, garantizar la asistencia jurídica gratuitas a las víctimas, crear un servicio de atención psicológica especializada o aumentar el número de efectivos policiales.

El Gobierno lo rechaza

Desde el ala socialista del Gobierno, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha rechazado este plan de Igualdad.

"Cualquier recurso adicional es bienvenido, pero en este caso de lo que estamos hablando es de que en la aplicación se ha producido una interpretación distinta de las penas que estaba permitiendo en algunos casos su revisión a la baja", ha asegurado Rodríguez este lunes en una entrevista en RNE.

[Manuela Carmena tacha de "soberbia infantil" no corregir la ley del 'sólo sí es sí' de Irene Montero]

Rodríguez ha señalado que "lo problemático no ha estado tanto en los recursos sino en la interpretación que se ha hecho del régimen transitorio" en los pronunciamientos judiciales.



"Es ahí donde está la raíz del problema, no en ningún otro asunto de la norma", ha recalcado la ministra, que ha defendido la ley del solo sí es sí como una "buena ley" y ha incidido en que "no conviene frivolizar ni tampoco dar falsas señales a la ciudadanía".

Irene Montero: "Protegeremos la ley"

Este fin de semana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha advertido de que protegerá "el corazón" de la ley del sólo sí es sí ante la "indecente" ofensiva del PP y de la derecha política, judicial y mediática, que busca "retroceder" y que el consentimiento deje de estar en el centro del Código Penal en los casos de violación.

"El PP ha ofrecido sus votos para volver al modelo anterior, a la distinción entre agresión y abuso. Vamos a proteger el corazón de la ley, lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y a los avances feministas frente a los que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años", ha afirmado.

"Somos la única fuerza política que está dispuesta a asumir las consecuencias de proponer y de llevar a la práctica lo que nadie más se atreve porque supone enfrentarse a los poderosos".



📽️ @IreneMontero #LaFuerzaQueTransforma pic.twitter.com/K9YAIvoOS9 — Podemos (@PODEMOS) January 29, 2023

Las 10 medidas urgentes de Igualdad

1.- Doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual.

2.- Refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales.

3.- Garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas.

4.- Inclusión de las víctimas de violencia sexual en el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) desde 2023 e incremento del número de dispositivos.

5.- Refuerzo de las unidades de valoración forense integral.

6.- Formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia e Interior así como educación y sanidad).

7.- Implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales.

8.- Creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo.

9.- Incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior indica que dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia de género, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual.

10.- Implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.

Sigue los temas que te interesan