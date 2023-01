Villacís culpa a Edmundo Bal de los "errores" más graves de Ciudadanos en plenas primarias

A solo unas horas de que la militancia de Ciudadanos vote la nueva dirección en unas primarias muy disputadas entre la candidatura oficialista que apoya Inés Arrimadas y la alternativa de Edmundo Bal, Begoña Villacís eleva la tensión al culpar a este último de cometer "los errores" más graves cuando era portavoz.

Villacís, que apuesta abiertamente por la candidatura liderada por Adrián Vázquez y Patricia Guasp que apoya Arrimadas, considera que su partido "necesita un punto de inflexión y renovación que no puede venir de quien era portavoz y estaba en la comisión permanente cuando se cometieron los errores más importantes" de Ciudadanos, en clara referencia a Bal.

La vicealcaldesa de Madrid ha enumerado esos "errores" cometidos por Edmundo Bal, como la moción de censura en Murcia, el apoyo a la ley del Sólo sí es sí o aparecer en una foto "junto a Bildu y la CUP" en apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra los ataques sufridos empleando su vida personal.

[Feijóo activa la integración de Ciudadanos en el PP "para ser una alternativa real" contra Pedro Sánchez]

"Es una foto en la que no me siento representada", ha afirmado Villacís este martes tras una rueda de prensa desde el Palacio de Cibeles. En este sentido, ha recordado que ella fue clara desde el principio condenando el empleo de la vida personal para atacar a los políticos, algo "inaceptable", aunque eso "no obliga a situarte en una foto con Bildu y la CUP".

Villacís también ha lanzado otro dardo a Edmundo Bal. La dirigente de Cs ha asegurado ante los medios que si hay algo que la caracteriza es "querer debatir ideas", un mensaje dirigido a Bal después de que este afirmara en una entrevista que tanto ella como Inés Arrimas "evitan debatir de ideas".

"Edmundo aquí me tiene. Si por algo me caracterizo es por querer debatir ideas y por tener cero complejos al defenderlas", ha replicado a su compañero de partido, después de subrayar que Ciudadanos se debe regir por "su autonomía y la sustantividad de su proyecto".

[Un 40% de los votantes de Ciudadanos prefiere integrarse en el PP; Villacís, la líder favorita]

Nueva dirección

Los 7.642 militantes de Ciudadanos decidirán entre este miércoles y jueves quién formará la nueva dirección naranja, en unas primarias con tres listas: la de Adrián Vázquez y Patricia Guasp -que apoyan Arrimadas y Villacís-, la alternativa de Edmundo Bal y otra sin caras conocidas. El resultado se conocerá antes de la Asamblea extraordinaria que la formación celebrará el fin de semana. Se prevé que a última hora de este jueves.

El nuevo liderazgo de Ciudadanos tiene la tarea ingente de intentar reflotar el partido en un 2023 muy electoral con muy malas perspectivas para los naranjas y apaciguar una formación muy tensionada por el pulso entre Arrimadas y Bal.

Este cónclave tiene lugar tras un proceso de refundación que ha durado seis meses y que deberá decidir la estrategia política para los próximos años y sus nuevos Estatutos, que plantean un liderazgo bicéfalo al estilo del PNV.

Sigue los temas que te interesan