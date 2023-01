Villacís critica la candidatura de Bal para liderar Cs porque "busca pactar con Sánchez"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dado este lunes su apoyo a la candidatura Renace tu partido para dirigir la nueva etapa de Ciudadanos (Cs) frente a la que encabeza el portavoz parlamentario Edmundo Bal, porque este último —ha indicado Villacís— busca "pactar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"No estoy a favor de pactar con Sánchez en este momento en el que está minando nuestro Estado de Derecho, desprestigiando a jueces e instituciones. Por eso no apoyo la candidatura de Bal sino la de Adrián y Patricia, siendo todos compañeros. No son nuestros enemigos", ha señalado Begoña Villacís en una entrevista en Cuatro.

La candidatura Renace tu partido está encabezada por el portavoz naranja en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, y la coordinadora de Baleares, Patricia Guasp. La actual líder de la formación liberal, Inés Arrimadas, cierra de forma simbólica esta lista, de la que también forma parte la propia Villacís, quien ha sido la encargada de coordinar las labores de refundación del partido.

La vicealcaldesa de Madrid ha considerado este lunes que Inés Arrimadas ha llevado a cabo un "acto de generosidad enorme", al dar un paso al lado y "renunciar a liderar el partido".

"Esta candidatura es liberal, sigue defendiendo lo que ha defendido siempre Cs y no hace cosas extrañas", ha apuntado la coordinadora del partido en Madrid.

También forma parte de esta lista se encuentra el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, quien es actualmente secretario de Organización de la formación. Hoy precisamente comienza la campaña electora de las primeras de Cs, que se celebran el lunes y martes de la próxima semana.

La candidatura de la que forma parte Arrimadas ha obtenido el doble de avales que la lista que encabeza el todavía vicesecretario general Edmundo Bal. La lista Renace tu partido ha reunido un total de 1.367 avales, frente a los 679 de su candidatura rival.

Arranca la campaña

Las dos candidaturas mayoritarias tienen previsto realizar actos de campaña, que se extenderá durante siete días por el territorio nacional.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Adrián Vázquez ha detallado que su equipo tiene intención de "patear el territorio" para informar a los militantes de "propuestas concretas". También ha asegurado que su candidatura pretende "reconectar con los militantes y reilusionar a los electores".

"Hoy se inicia una campaña ilusionante y trascendental para Ciudadanos", ha señalado por su parte Patricia Guasp. Mientras, la lista de Edmundo Bal celebra un acto telemático en esta primera jornada de la campaña, según ha informado en la citada red social.

