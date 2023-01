Feijóo acusa a Sánchez de aplicar un 155 a la inversa: "Tiene el primer Gobierno intervenido por sus socios"

Para Alberto Núñez Feijóo "no es hiperbólico afirmar que asistimos a una aplicación no prevista del artículo 155 de nuestra Constitución". Aunque esta vez no es el Gobierno el que interviene una comunidad autónoma para restablecer la legalidad. "En su nueva versión, son los enemigos de la España constitucional quienes marcan los criterios al Gobierno central", ha considerado el líder del PP.

En un foro organizado este martes por el diario ABC, Feijóo ha alertado de que los socios de Sánchez le empujan a que "incumpla las obligaciones constitucionales". "Hasta el punto de que podemos afirmar que estamos ante el primer Gobierno intervenido en la historia democrática de España".

Según su opinión, "el Gobierno de España es un Gobierno intervenido por sus socios parlamentarios". Por varias razones. "Hay un desprecio de los mecanismos de control, se menosprecia al Parlamento. Hay ataques furibundos al Poder Judicial, se margina a la oposición, se estigmatiza cualquier discrepancia. Hay empeño en segmentar a la sociedad".

"Todo este catálogo de comportamientos en el que fueron pioneros los sediciosos está siendo aplicado por el Gobierno como si de un alumno aventajado se tratase", ha criticado el jefe de la oposición, que ha contrapuesto este modelo de los independentistas con la "influencia brillante" que ejercieron desde la política catalana algunos líderes de antaño como Francisco Cambó o Miquel Roca.

El presidente del Gobierno actual, a juicio de Feijóo, "ha optado por plagiar esta política perniciosa que ha llevado a Cataluña a la división", en referencia a sus aliados de ERC. Y eso, ha añadido, "no se le puede permitir a ningún político".

En un análisis que ha trazado sobre la situación política actual, el presidente del PP ha afirmado que Sánchez es el "mero intérprete de un libreto escrito por la extrema izquierda y el independentismo", que han encontrado en él un "medio idóneo para ir imponiendo sus tesis a la sociedad española".

"Sánchez es cautivo de su propia voluntad. Ni tiene poder real sobre buena parte del Gobierno, ni controla la agenda política y legislativa; no sobrevive por astucia, sino porque le siguen prolongando el papel de subordinado útil sus socios", ha subrayado Feijóo en una reflexiva crítica hacia su contrincante político.

En esa línea, ha acusado al presidente de servir al "radicalismo" y tomar como "rehén a toda la nación", en referencia a cuestiones como las reformas de la sedición y la malversación en el Código Penal. Por ello, ha asegurado que Sánchez reformula "las bases de convivencia democrática que los españoles construyeron" pero "con la luz apagada y sin taquígrafos".

Como contrapunto a todo lo que ha denunciado, Feijóo ha reivindicado que para el PP "tiene plena vigencia el deseo de Suárez: elevar a la categoría de política normal lo que a nivel de calle es simplemente normal".

El presidente del PP ha defendido la "centralidad" y la "moderación" como principales características de su actuación política. Lo ha hecho justo después de incorporar en su equipo más próximo a dos de los perfiles más centrados de la vieja guardia del partido: Íñigo de la Serna y Borja Sémper.

También ha defendido las propuestas que su formación ha remitido a Moncloa en los últimos meses en los ámbitos económico y energético. Y ha anunciado que el nuevo plan de calidad institucional que están elaborando en Génova, contendrá medidas para "reforzar" y "proteger" el Tribunal Constitucional.

Concretamente, el PP propondrá "criterios de inelegibilidad de los candidatos que hayan ocupado cargos políticos". Es decir, que perfiles como el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no podrán ser nombrados magistrados del Alto Tribunal. Por otro lado, ha desvelado Feijóo, el PP defenderá "nuevos estándares de transparencia" y una mejora del "funcionamiento del TC en la toma de decisiones, votos de magistrados y calendarios de resolución de temas pendientes".

