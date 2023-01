Un 54% cree que habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña con la autorización de Pedro Sánchez

Especialmente rotundo se mostró el ministro de Cultura y destacado dirigente del PSC, Miquel Iceta, cuando hace semanas le preguntaron por la posibilidad de celebrar en Cataluña un nuevo referéndum de autodeterminación. Pero esta vez pactado con el Gobierno. "No habrá referéndum", "no hi haurà referèndum", repitió en castellano y catalán.

Sus palabras y las del resto de miembros del Ejecutivo, sin embargo, no han terminado por convencer a la gran mayoría de españoles (53,8%), que cree que se celebrará una consulta sobre la autodeterminación que cuente con la autorización de Pedro Sánchez. Ese es, por otra parte, el deseo de ERC y su reclamación en la Mesa de Diálogo que mantiene con Moncloa. Con cierto escepticismo sobre esta cuestión se muestra un 8,2% de la población, mientras que hay un 38% que sí se ha creído las palabras de Iceta y las del resto de sus colegas en el gabinete ministerial. Así lo reflejan los datos del último sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Conviene precisar que este barómetro ha preguntado por un "referéndum de autodeterminación"; es decir: una consulta sobre la independencia celebrada sólo en Cataluña. Un tipo de votación, a día de hoy, fuera del marco constitucional. La encuesta lo ha distinguido así para no generar confusión con una opción intermedia que podría buscar Moncloa para contentar a sus socios y que no fuera exactamente una votación por la secesión del territorio. Aun así, una amplia mayoría de españoles, más de la mitad, concibe que Sánchez estaría dispuesto a celebrar ese referéndum de autodeterminación con tal de satisfacer las pretensiones de quienes le sostienen en Moncloa. Sobre lo que piensan los votantes de cada partido, conviene reseñar que sólo en PSOE y Podemos existe una amplia mayoría que comparte lo que dice el Gobierno y, por tanto, descarta que pueda tener lugar una nueva consulta que cuente con el visto bueno del presidente. No opina así la mayoría de votantes del resto de formaciones. Desde los que apoyan a fuerzas no estatales hasta los que votan a Vox, pasando por los abstencionistas, seguidores de Ciudadanos y de PP: en todos los espectros políticos encontramos una creencia generalizada de que el supuesto anteriormente mencionado llegará a ser una realidad. [Salvador Illa: "La sedición no va a tener coste político, ya hubo dudas con el indulto y funcionó"] El 2022 ha terminado con el capítulo de cesiones del Gobierno al independentismo que más polémica ha despertado. Sánchez, en el marco de sus pactos con ERC, ha promovido la reforma de dos delitos del Código Penal: sedición y malversación, para favorecer así a los condenados por el procés independentista del 1-O. Esta reforma penal deja prácticamente sin efecto la sentencia que dictó el Tribunal Supremo y que envió a prisión a destacados líderes independentistas, como Oriol Junqueras. Además, se produce año y medio después de aprobar el Consejo de Ministros los indultos al propio Junqueras y el resto de sus colegas que permanecían en la cárcel. Con estas dos maniobras, la oposición no ha dudado en acusar al Gobierno de estar promoviendo una "amnistía encubierta" hacia los máximos responsables del referéndum ilegal en Cataluña, que fueron procesados y condenados por los delitos de sedición y malversación. Sin embargo, el Gobierno defiende que todos los pasos que ha ido dando en favor de su socio de ERC sólo tienen una razón de ser: la paz social en Cataluña. Pero los españoles, según lo que dice una mayoría del 58,2%, no comparten que el clima social en la región haya cambiado. Una minoría del 36,7% sí percibe que los indultos y las reformas del Código Penal han ayudado a mejorar la convivencia. Disgregados por partidos, quienes apoyan claramente la teoría del Gobierno son los votantes de PSOE y Podemos. Aunque hay más aprobación entre los seguidores de la formación morada que entre los de los propios socialistas. En cuanto a los abstencionistas y votantes de Ciudadanos, PP y Vox, encontramos una amplia mayoría que rechaza que el clima en Cataluña sea mejor gracias a la acción de Sánchez. Acerca de la reforma de la malversación en sí, lo cierto es que los españoles se muestran preocupados por la posibilidad de que pueda acarrear un incremento de la corrupción entre políticos. Con el nuevo Código Penal, serán más laxas las responsabilidades penales para aquellos que cometan un delito de malversación y no se aprecie enriquecimiento personal. Esto, asegura un 66,5% de los ciudadanos, deja la puerta abierta a que la corrupción aumente de forma exponencial entre la clase política. Después de las últimas cesiones, el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, ha reconocido que su intención última es pactar una consulta con el Gobierno. Mientras tanto, el actual líder del PSC, Salvador Illa, ha abogado por someter a votación los acuerdos alcanzados entre ERC y el Gobierno en la llamada mesa de negociación como solución alternativa. Entre los puntos que el Ejecutivo defiende que se podrían votar en Cataluña se encuentra un nuevo estatuto de autonomía en el que vengan recogidas nuevas competencias. Así, creen los dirigentes socialistas, se conseguiría aplacar al independentismo. Pero la desaprobación a que Sánchez beneficie a Cataluña con más competencias para frenar al independentismo es generalizada. Es decir, hasta un 60,6% de españoles se muestra contrario a esta posibilidad, mientras que un 30,5% sí la apoya. Por partidos, como cabía esperar, la mayor parte de votantes de PSOE, Podemos y formaciones no estatales está a favor de reformar el estatuto catalán. En contra se muestran casi todos los abstencionistas y los seguidores de Ciudadanos, PP y Vox. En cuanto a lo que piensa la gente en función de su edad: en todos los grupos poblacionales encontramos desaprobación a una reforma del estatuto, siendo el nicho de mayores de 66 años donde hay más ciudadanos en contra (68,3%). Ficha técnica 1.200 entrevistas en toda España, extraidas mediante cuotas prefijadas y cruzadas de sexo, edad y provincia, de forma mixta CATI y CAWI, mediante plataforma Gandia Integra, entre los días 28 al 31 de diciembre de 2022. La muestra se ha ponderado por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia x iteracción del equilibraje del 97% (error para intención directa=3%). SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.