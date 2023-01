Sólo Margarita Robles y Luis Planas se salvan del suspenso general al Gobierno, Marlaska saca la peor nota

El Gobierno de coalición arranca el año 2023 con un suspenso generalizado del que tan sólo se libran la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Agricultura, Luis Planas. Ambos reciben una nota superior al 5. En la última posición, mientras tanto, se encuentra el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que recibe un 2.

Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, del que se pueden extraer otras conclusiones relevantes. Por ejemplo, que Pedro Sánchez recibe mejor puntuación por parte de los votantes de Podemos, que le otorgan un 8,9, que de los propios electores socialistas, que lo califican con un 8,1 de media.

En cuanto al resto de miembros del gabinete ministerial: en la parte alta de la tabla se encuentran la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (4,2); la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño (4,1) y la titular de Ciencia, Diana Morant (4,1). Por abajo, tres ministros de Podemos: Alberto Garzón (2,5), Ione Belarra (2,3) e Irene Montero (2,2), junto a Marlaska.

Como ya es tradición, Margarita Robles permanece inalterada en el podio como la mejor valorada del Ejecutivo. De hecho, también recibe el aprobado entre los votantes del PP, que le ponen una nota de 5,7. Igualmente es la que mejor puntuación tiene entre los electores de Ciudadanos y Vox.

La responsable de Defensa se ha erigido como un dique de contención a los aspavientos dentro de la coalición y no duda en alzar la voz contra aquellos temas con los que no está de acuerdo —que no son pocos—. Además, se presenta como la más cercana a la moderación y la centralidad, cualidades que suelen valorar los ciudadanos.

[Los votantes de Podemos puntúan mejor la gestión política y económica de Sánchez que los socialistas]

Esto, unido al protagonismo que ha acaparado por el contexto de la guerra en Ucrania, ya que su departamento ha sido el responsable del envío de material, le llevan a gozar de una gran popularidad: hasta un 94% de los ciudadanos sabe quién es.

Si en Robles se aprecian como principales rasgos la seriedad y la moderación, Planas se identifica con el pragmatismo. El ministro de Agricultura, que le sigue como el segundo mejor valorado, muestra un perfil más técnico, alejado de dogmas políticos. Así lo demostró, por ejemplo, con la propuesta de Yolanda Díaz de intervenir el precio de la cesta de la compra para capear la inflación.

Finalmente, el Consejo de Ministros aparcó esa propuesta y ha aprobado un nuevo paquete de ayudas sociales que incorpora una rebaja del IVA de los alimentos básicos, la solución por la que abogaba el responsable de Agricultura. Así recibe un aprobado, como caso excepcional entre el resto de compañeros.

Ya en suspenso, la que mejor nota recibe es Yolanda Díaz (4,1), que se sitúa en el tercer lugar y que se encuentra inmersa en la construcción de su proyecto político Sumar. En los últimos meses la también ministra de Trabajo ha podido sacar pecho de que los datos de paro, pese a la coyuntura económica, han conseguido aguantar el tipo.

Además, la vicepresidenta segunda se ha mantenido al margen de algunas polémicas que afectaban de lleno al espacio de Podemos, como la ley Trans o el efecto perverso de la ley del sí es sí. De hecho, los dirigentes morados le han afeado en más de una ocasión la falta de respaldo, ya que ella ejerce de facto como líder de Unidas Podemos dentro de la coalición.

En cuarta y quinta posición encontramos a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y a la responsable de Ciencia, Diana Morant, ambas con un 4,1. Las dos mantienen un perfil más técnico, aunque Calviño ha mostrado una cara política, además es bastante más conocida (96%) que su colega de Ciencia (62%), el rostro más anónimo de la coalición.

Sánchez, en la mitad

En la mitad de la tabla se encuentra el presidente del Gobierno, que suspende con un 3,4. Aunque hay un parámetro que llama la atención: Pedro Sánchez recibe mejor nota de los votantes de Podemos que de los del PSOE. Es más, los votantes morados le puntúan mejor que a tres de los suyos: Alberto Garzón, Ione Belarra e Irene Montero.

Esto coincide con otra particularidad que arroja el último sondeo publicado por EL ESPAÑOL: que los afines a la formación morada valoran más la gestión política y económica de Sánchez que los seguidores del PSOE.

Sin embargo, los votantes del PSOE no muestran tanta afinidad por los ministros morados, ya que suspenden con un 4,4 a Alberto Garzón y con un 4,1 a Irene Montero.

En cuanto a la parte baja de la tabla, los peores puntuados son tres dirigentes morados: los ministros de Consumo (2,5), Derechos Sociales (2,3) e Igualdad (2,2). Las últimas semanas, de hecho, han sido especialmente intensas para Irene Montero, ya que la entrada en vigor de su ley estrella ha provocado una cascada de rebajas de penas a agresores sexuales y violadores.

Aunque las polémicas en torno a la tragedia en la valla de Melilla el pasado mes de junio y la actuación de España llevan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a ser el que más animadversión despierta entre los ciudadanos. La nota que recibe es de un 2.

La recta final de 2022 también estuvo marcada por las revelaciones de un documental de la BBC sobre la citada tragedia que descargaba la responsabilidad sobre Marlaska. El ministro defendió en todo momento que no se había producido ningún fallecimiento en territorio español, aunque hay imágenes que muestran exactamente lo contrario.

Ficha técnica

1.200 entrevistas en toda España, extraídas mediante cuotas prefijadas y cruzadas de sexo, edad y provincia, de forma mixta CATI y CAWI, mediante plataforma Gandia Integra, entre los días 28 al 31 de diciembre de 2022.

La muestra se ha ponderado por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia x iteracción del equilibraje del 97% (error para intención directa=3%). SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

Sigue los temas que te interesan