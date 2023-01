La mayoría cree que la economía empeorará, pero los votantes de Podemos piensan que a ellos les irá mejor

La percepción que tienen los españoles sobre la evolución de la economía en el año 2023 que acaba de empezar, es negativa. De hecho, una amplia mayoría de ciudadanos (52%) cree que la situación económica empeorará.

En España hay un 73,3% de ciudadanos que vaticinan que su situación económica personal este año seguirá igual o, incluso, peor. Salvo los votantes de Podemos, donde la mayoría (51,1%) piensa que a ellos sí les irá mejor. Así se desprende del último sondeo realizado por Sociométrica para EL ESPAÑOL.

Las principales instituciones económicas, como el Banco de España, han enfriado sus previsiones de crecimiento para este ejercicio por el peor contexto internacional. La recuperación económica prevista tras la pandemia del coronavirus se vio frustrada en febrero por los efectos de la invasión de Rusia en Ucrania.

[La gasolina, la factura del teléfono o la cuota de autónomos... Todo lo que cambia desde este 1 de enero]

El 2022, como consecuencia de la guerra, ha sido el año con el mayor precio medio de la energía en España desde que hay registros. Esto, junto al encarecimiento de los carburantes, los alimentos, las hipotecas y otros productos, ha llevado a la inflación a marcar sus mayores niveles desde hace décadas.

Aunque, en términos generales, el IPC ha conseguido moderar su subida hasta diciembre, el mercado laboral ha tenido un comportamiento mejor de lo esperado y la recesión finalmente no ha llegado en otoño, como muchos analistas preveían. Además, el Gobierno acaba de desplegar el tercer paquete anticrisis, con una nueva batería de ayudas sociales para paliar la situación económica.

Sin embargo, son pocos los que piensan que la economía va a mejorar en los próximos meses, solo un 29% de ciudadanos. Entre ellos, destaca que los más optimistas son los menores de 31 años (45,6%). Por el contrario, hay un pesimismo generalizado entre los más adultos, ya que un 61,7% de los mayores de 66 años, creen que la situación empeorará.

En cuanto a la sensación que tienen los españoles sobre la economía en este año si se disgrega por partidos políticos, sólo la mayoría de votantes de PSOE (51,9%) y, sobre todo, de Podemos (68,3%) se muestran esperanzados. Si nos fijamos en las impresiones que tienen los votantes de otros partidos, el panorama es bien distinto.

En el espacio del centro-derecha, es abrumadora la mayoría de electores que auguran una peor situación económica. En Ciudadanos alcanza el 62%, PP un 83,1% y Vox hasta el 87,4%. En esa línea, hay un amplio porcentaje de abstencionistas que comparten este mal diagnóstico: un 68,9%.

Preguntados los ciudadanos por su situación económica personal, los resultados van en una línea similar. Aunque la sorpresa la dan los votantes de Podemos, ya que es la única formación donde hay una mayoría de seguidores (51,1%) que se muestran convencidos de que habrá una mejoría.

La gran parte de electores del PSOE (45,9%) responden que no habrá ni mejoría ni empeoramiento: se mantendrá igual. Así ocurre también entre los que apoyan a Ciudadanos, ya que un 45,5% piensa que la situación económica personal en 2023 no será diferente a la que han tenido en 2022.

Como ocurre con la situación a nivel general, los votantes de las dos formaciones de derecha son quienes peores pronósticos tienen sobre su situación personal. Una mayoría de electores del PP (42,5%) y de Vox (56,6%), prevén un empeoramiento.

Y por edades, sin duda el mayor pesimismo lo encontramos en aquellos que tienen entre 31 y 45 años: una mayoría de este núcleo poblacional (40,4%), comparte que su situación económica personal se va a deteriorar a lo largo de este año.

Si bien el pesimismo es generalizado, aunque con matices en función de los votantes de cada partido, en el panorama económico; un peor escenario político es la opinión generalizada entre los españoles, con una mayoría (62%), que cree que la situación política en España empeorará este 2023.

Por edades, los más agoreros son los que tienen entre 46 y 65 años (69,6%), después los mayores de 66 años (65,8%) y los comprendidos entre 31 y 45 años (63,4%). En la juventud, la percepción mayoritaria es similar, aunque es el único núcleo en el que encontramos un porcentaje más amplio de optimismo. Un 29% de ciudadanos menores de 31 años piensa que la situación política mejorará.

Como en la economía, aquí también se da una particularidad: la única formación en la que una mayoría de votantes estima una mejor evolución de la situación política en España es Podemos. Hasta un 40,4% de ciudadanos que apoyan a los morados respaldan la mejoría política. En el PSOE la mayoría de electores (36,6%) se decanta por vaticinar que la situación seguirá igual.

Son los dos únicos partidos donde el mal pronóstico no gana por goleada, ya que en el centro-derecha, en los abstencionistas y en las formaciones no estatales, el grueso de votantes asegura que la situación política irá a peor. Donde más sustentan esta teoría es en Vox: con un 90,1% de votantes. Después, PP (87,7%), Ciudadanos (81,1%), Abstención (72,2%) y partidos no estatales (60,5%).

Se da la circunstancia de que en 2023 tendrán lugar dos citas con las urnas en España, y a día de hoy la demoscopia dibuja un cambio de ciclo político en favor del centro-derecha, aunque su electorado no parece especialmente entusiasmado con que esto vaya a terminar sucediendo.

Ficha técnica

1.200 entrevistas en toda España, extraídas mediante cuotas prefijadas y cruzadas de sexo, edad y provincia, de forma mixta CATI y CAWI, mediante plataforma Gandia Integra, entre los días 28 al 31 de diciembre de 2022.

La muestra se ha ponderado por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia x iteracción del equilibraje del 97% (error para intención directa=3%). SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

