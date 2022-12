El PP ficha al alcalde de Badajoz, el más importante de los que le quedaban a Ciudadanos

"La unión hace la fuerza", han sido las palabras con las que María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura, ha comunicado el último fichaje en las filas de Ciudadanos. Se trata de Ignacio Gragera Barrera, alcalde de Badajoz, que optará a la reelección en las municipales del próximo 28 de mayo bajo el paraguas de la formación conservadora.

La dirigente extremeña ha desvelado esta incorporación con una foto en sus redes sociales junto a Gragera y el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento: el popular Antonio Cavacasillas. Junto a ello, el mensaje: "Un mismo objetivo, un idéntico compromiso y un trabajo conjunto. Por Badajoz, por Extremadura, a por todas".

De esta forma, los populares arrebatan a Inés Arrimadas el edil más relevante que le quedaba en el partido, ya que en los últimos años los naranjas han ido perdiendo poder local en lugares destacados como Granada o Ciudad Real. Este movimiento, además, deja a Ciudadanos con el control de una única capital de provincia en España: Palencia.

Poco después de conocerse esta noticia el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha expresado su "decepción". "Que quien se presentó con unas siglas y con un programa, aprovechándose de los pactos del PP, ahora se cambie de barco... Le tengo que decir al señor Gragera con toda naturalidad que este partido en el que consiguió llegar a alcalde de Badajoz lucha contra el transfuguismo", ha lamentado Bal.

Además, el dirigente naranja ha pedido a Gragera que "abandone el acta, que renuncie a su puesto de alcalde y se que se presente a las elecciones con quien le de la gana. Porque es lícito cambiar de opinión". Y es que, ha añadido, la alcaldía de la ciudad extremeña "es de Ciudadanos".

Futuras incorporaciones

Si la premisa con la que llegó el actual líder del PP a Génova en el mes de abril era hacerse con los votos de Cs, y no con "sus cargos", la estrategia ha cambiado considerablemente en los últimos meses. Aunque en fuentes de la dirección del PP matizan: "Si llaman a nuestra puerta, no les vamos a decir que no".

Personas del entorno de Feijóo confirman a EL ESPAÑOL que en las próximas semanas no se descartan más incorporaciones procedentes de la formación naranja. Especialmente cuando en Ciudadanos, de cara a las primarias de enero, se libra una batalla por el liderazgo de la formación que tiene a dos bandos enfrentados: el de la actual líder, Arrimadas, y el de Edmundo Bal, portavoz parlamentario.

Ante este escenario, el líder del PP pidió hace poco a Ciudadanos "despedirse de la forma más digna" y llamó a su integración en el PP. Un supuesto que, desde luego, se está llevando a cabo en la práctica.

En Andalucía, tras la mayoría absoluta de Juanma Moreno, todos los dirigentes que formaban parte de Ciudadanos, incluido el que era líder en la región, Juan Marín, se han ido incorporando a la Junta de Andalucía.

